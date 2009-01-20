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Intel, sunucu ve mobil işlemcilerinde de fiyat indirimine gitti

10 yıl
9,2b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü için hazurlanan çift ve dört çekirdekli bazı işlemcilerinde modeline göre 200$'a varan indirime yapan Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon serisi profesyonel işlemcileri çözümlerinde ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen mobil modellerinde de fiyatları aşağı çekti.

Sunucu tarafında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli dört modelinde masaüstü işlemcilerine paralel bir indirim yapan firma, X3370 modelinin fiyatını 530$'dan 316$'a çekerek dikkat çekti. Mobil işlemcilerde ise biri Core 2 Duo, diğer beşi ise Celeron serisine üye toplam 6 modelde indirime yapıldı.

Detaylar şu şekilde;

Intel, sunucu ve mobil işlemcilerinde de fiyat indirimine gitti
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Xeon serisinde indirimden etkilenen modeller

Intel, sunucu ve mobil işlemcilerinde de fiyat indirimine gitti
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Fiyatında indirim yapılan mobil işlemciler


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MrSilence 10 yıl
emre sönmez
"..... 1440i çözünürlükteki monitörün ambalajının üstüne utanmadan HD logosu basarlar. ....."
Aslında 720p çözünürlüğüne ulaştığı için (ve üstüne çıkıyor) HD standartına girmiş oluyor... Zaten üreticiler genelde 1080p veya 1080i olduğunda "FULL HD" yazıyorlar.
HD konusunda dediğin hariç diğerlerine katılıyorum. Tabi işin birde üretici tarafını unutmamak gerekir. Ar-Ge'sine milyonlarca dolar harcayıp ürettiğin işlemciden azami kar etmek (tekrar Ar-Ge için harcamak), stoğunda yer alan demode GPU'ları kar ederek elinden çıkarabilmek, şirketlerin devamlılığı için gerekli pazarlama stratejileri arasına giriyor olmalı.
Kalitesiz PSU üretip, üzerine yalan yanlış ifadeler yazmak başka birşey tabi ... :)
Bkz: en.wikipedia.org/...
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emre sönmez 10 yıl
İntelin ne kadar sahtekar bir firma olduğunu bir kez daha anlamaktayız.. her ne kadar intel adı bir çok kullanıcıda olduğu gibi bende de kalite fikri uyandırsa da, şu manzaraları gördükçe nefretim kat kat artıyor.. mobil işlemcilerin hepsi aynı fiyat.. çünkü aynı işlemciler.. ha birileri evde overclock yapmış, ha fabrika çıkışı overclocklanmış.. ne farkeder ? malesef bu piyasada işler böyle yürüyor.. işlemciye hız arşırtma yaparlar, kod adını değiştirirler, pahalıya satarlar.. ekran kartına hız aşırtma yaparlar, üstüne 20 dolarlık soğutucu takarlar, adını da Toxic, AMP, Extreme, Sonic vb. koyarlar, 50-60 dolar pahalıya satarlar. 1333 mhz lik ram i 2 ghz de çalıştırdık diye reklam yapıp 500-600 dolara ram kitleri satarlar, etikette barkodun altında 9-9-9-27 gecikme zamanlarını utanmadan yazarlar. 200 Watt lık gereksinimi zor karşılayacak bi psu yaparlar, üstüne 400 watt yazıp 20 dolara satarlar, cezasını da gerçek 350 watt lık psu yapıp 40 dolara satan dürüst üretici çeker.. fahiş fiyatlarla ürün satmış olur cooler master, thermaltake.. 1440i çözünürlükteki monitörün ambalajının üstüne utanmadan HD logosu basarlar. Biz de kuzu kuzu bu oyunlara geliriz, sesimizi çıkarmayız.
Bu donanım piyasasının çivisi çıktı, acilen bağımsız bi çinli üreticiye ihtiyaç var donanım devi diye bilinen ama bi tek sahtekarlığın devi olan firmaları hizaya getirmek için.
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M@L! 10 yıl
bncede
intel
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ET 7 10 yıl
core i7 nin 3 ghz lik olanini 200 dolar yapsin. o zaman okdir moruk deriz :)
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sampiyon bilo 10 yıl
AMD'ye karşı yapılmış bir şey bu.Ama pek bir işe yarayacağını sanmam.
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XivA 10 yıl
hepsi tek fiyat :S
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Vipracing 10 yıl
Mobil ler gerçekten değişik olmuş


Mac pro ların da kullandığı Xeon 3.0 da ciddi bir düşüş var özellik ile 3.0 dp ( Dp= Çift işlemci) cihazlarda ciddi fiyat farkı oluşur.
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