Intel, sunucu ve mobil işlemcilerinde de fiyat indirimine gitti

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Masaüstü için hazurlanan çift ve dört çekirdekli bazı işlemcilerinde modeline göre 200$'a varan indirime yapan Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon serisi profesyonel işlemcileri çözümlerinde ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen mobil modellerinde de fiyatları aşağı çekti.

Sunucu tarafında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli dört modelinde masaüstü işlemcilerine paralel bir indirim yapan firma, X3370 modelinin fiyatını 530$'dan 316$'a çekerek dikkat çekti. Mobil işlemcilerde ise biri Core 2 Duo, diğer beşi ise Celeron serisine üye toplam 6 modelde indirime yapıldı.

Detaylar şu şekilde;

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Xeon serisinde indirimden etkilenen modeller

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Fiyatında indirim yapılan mobil işlemciler