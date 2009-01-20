Intel, sunucu ve mobil işlemcilerinde de fiyat indirimine gitti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Masaüstü için hazurlanan çift ve dört çekirdekli bazı işlemcilerinde modeline göre 200$'a varan indirime yapan Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon serisi profesyonel işlemcileri çözümlerinde ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen mobil modellerinde de fiyatları aşağı çekti.
Sunucu tarafında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli dört modelinde masaüstü işlemcilerine paralel bir indirim yapan firma, X3370 modelinin fiyatını 530$'dan 316$'a çekerek dikkat çekti. Mobil işlemcilerde ise biri Core 2 Duo, diğer beşi ise Celeron serisine üye toplam 6 modelde indirime yapıldı.
Detaylar şu şekilde;
Xeon serisinde indirimden etkilenen modeller
Fiyatında indirim yapılan mobil işlemciler
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"..... 1440i çözünürlükteki monitörün ambalajının üstüne utanmadan HD logosu basarlar. ....."
Aslında 720p çözünürlüğüne ulaştığı için (ve üstüne çıkıyor) HD standartına girmiş oluyor... Zaten üreticiler genelde 1080p veya 1080i olduğunda "FULL HD" yazıyorlar.
HD konusunda dediğin hariç diğerlerine katılıyorum. Tabi işin birde üretici tarafını unutmamak gerekir. Ar-Ge'sine milyonlarca dolar harcayıp ürettiğin işlemciden azami kar etmek (tekrar Ar-Ge için harcamak), stoğunda yer alan demode GPU'ları kar ederek elinden çıkarabilmek, şirketlerin devamlılığı için gerekli pazarlama stratejileri arasına giriyor olmalı.
Kalitesiz PSU üretip, üzerine yalan yanlış ifadeler yazmak başka birşey tabi ... :)
Bkz: en.wikipedia.org/...
Bu donanım piyasasının çivisi çıktı, acilen bağımsız bi çinli üreticiye ihtiyaç var donanım devi diye bilinen ama bi tek sahtekarlığın devi olan firmaları hizaya getirmek için.
Mac pro ların da kullandığı Xeon 3.0 da ciddi bir düşüş var özellik ile 3.0 dp ( Dp= Çift işlemci) cihazlarda ciddi fiyat farkı oluşur.