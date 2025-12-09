Apple’ın çip lideri şirketten ayrılmayacağını açıkladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın özel çip geliştirme ekibinin lideri Johny Srouji, hafta sonu ortaya çıkan ayrılık iddialarının ardından yapılan bir şirket içi toplantıda ayrılmayı kesin bir dille reddetti. Toplantıdan sızan bilgilere göre Srouji, “Ekibimi ve Apple'daki işimi seviyorum ve yakın zamanda ayrılmayı planlamıyorum” diyerek söylentilere net bir yanıt verdi.

Srouji şirkette kalıyor

Bu açıklama, Bloomberg’in Srouji’nin başka bir şirkete geçebileceğine dair haberlerinin hemen sonrasında geldi. Tim Cook ile görüştüğü ve alternatif kariyer planlarını değerlendirdiği iddia edilen Srouji’nin bu çıkışı, Apple yönetim katındaki yüksek tansiyonu biraz olsa düşürdü. Cook’un son günlerde Srouji’yi ekipte tutmak için yoğun çaba gösterdiği aktarılırken, deneyimli yöneticinin tutumu bu çabaların sonuç verdiğini gösteriyor.

Srouji, Apple Silicon dönüşümünü başlatan M1 mimarisinin mimarı olarak tanınıyor. Ayrıca iPhone 16e ile gelen C1 modemine, iPhone Air’de kullanılan C1X birimine ve iPhone 17 serisinin tümünde bulunan özel N1 kablosuz çipine öncülük etti.

Önemli isimler kaybedildi

Öte yandan Apple, sadece birkaç günde art arda dört üst düzey yöneticisini kaybederek dikkat çekici bir türbülansa girmiş durumda. Yapay zeka biriminin başındaki John Giannandrea’nın görevden alınması ve yerinin Microsoft’tan Amar Subramanya’ya bırakılmasıyla başlayan süreç, kullanıcı arayüzü tasarım lideri Alan Dye’ın Meta’ya geçmesiyle devam etti. Ardından genel hukuk danışmanı Kate Adams ile çevre ve kamu politikaları başkanı Lisa Jackson’ın ayrılık planları duyuruldu. Bu isimlere yılın başlarında görevden ayrılan Jeff Williams ve Luca Maestri de eklendiğinde tablo daha da çarpıcı bir hâl alıyor.

Ayrıca Jony Ive’ın OpenAI çatısı altındaki yeni şirketi io’ya doğru hızlanan bir “beyin göçü” de gündemde. Bloomberg’in verilerine göre son bir ayda yaklaşık 40 Apple mühendisi OpenAI bünyesine geçti.

