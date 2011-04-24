Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, ARM ile olan akıllı cihaz rekabeti hakkında konuştu

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, bugünlerde hiç olmadığı kadar yoğun bir çalışma içerisinde. Bir yandan yeni nesil işlemciler ve ileri üretim teknolojileri üzerinde çalışan firma, öte taraftan çok hızlı büyüyen "akıllı cihazlar" için yeni platformların geliştirmekle meşgul. ARM'ın kontrolündeki düşük güç tüketimli mobil işlemci pazarı için Oak Trail kod adlı yeni mobil platformunu bir süre önce duyuran Intel, Android 3.0 işletim sisteminin x86 versiyonu için de Google ile çalışmalarını sürdürüyor.

Tabletler için platform sunmaya başlayan Intel, akıllı telefonlar içinse çok sayıda mühendis ile birlikte geliştirme sürecine son sürat devam ediyor. Infeneon firmasını satın alan ve ileride aynı Qualcomm gibi hem işlemci hem de entegre grafik ve iletişim yongalarını (Nvidia ve Samsung gibi firmalar işlemci ve gpu hazırlyabiliyor ancak iletişim yongaları başka firmalardan geliyor) paket olarak sunmayı planlıyor. İşte tüm bu gelişmeleri Forbes dergisinden Eric Savitz, Intel'in tepe yöneticisi Paul Otellini'ye sordu.

Pek çok konuda sorular içeren röportajın bilgisayar pazarı, akıllı cihazlar ve ARM rekabetiyle ilgili kısmı şu şekilde;

Eric Savitz: Paul, bilgisayar işi nasıl gidiyor ?

Paul Otellini: Geçtiğimiz yıl endüstri tarihinin en iyisiydi. Intel hem satış adedi hem de gelirler açısından rekor kırdı. PC satışları %17 oranında arttı ve her gün bir milyondan fazla bilgisayar satıldı.

ES: Oh, peki ya 2011 ?

PO: Bilgisayar satışlarının iki şeyden ötürü %13 ila %15 arasında büyümesini bekliyoruz. Bunlardan ilki, kurumlar 2008 ve 2009 yıllarında çok fazla bilgisayar alımı yapmadılar. Geçtiğimiz yılın ortasından itibarense yeniden ciddi alımlar yapmaya başladılar ve bu akım devam ediyor. Kurumların %90'ından fazlası hala Windows XP kullanıyor. Şimdi güncelleme zamanı. İnsanlar genel olarak yeni bir bilgisayar ile birlikte Windows 7'ye dönüyorlar. Bununla birlikte gelişmekte olan pazarlardaki büyüme çok güçlü devam ediyor. Hindistan için olan son GDP (gayrısafi yurt içi hasıla) rakamlarını yeni gördüm, büyüme %8 veya %9. Tipik olarak GDP büyümesi ve PC satışları arasında iyi bir ilişki vardır ve bu gelişmekte olan pazarlarda ciddi bir şekilde devam ediyor.

ES: Paul, bilgisayar satışlarıyla ilgili tahminin beni şaşırttı. Pek çok analist tek haneli büyüme rakamlarının ortalarını işaret ediyor. Diğerlerinin görmediği neyi görüyorsun?

PO: Ürünü biz satıyoruz, onlar değil. Geçtiğimiz yılki tahminlerimizde haklı çıktık. Analistler %5-%6 büyümeden bahsediyordu, biz yılı %17 büyüme ile tamamladık. Geleneksel analist firmaları gelişmekte olan ülkeleri görmüyorlar. Pek çok şey onların radarının altında kalıyor. Çin şu anda en büyük ikinci PC pazarı ve 2012'de bir numara olacaklar. Brezilya dördüncü büyük pazar. Bu çocuklar (düşük pazar öngörüsü yapan analistler) bunu ele almıyorlar, Dixons ve Best Buy'daki perakende satışlarına bakıyorlar ve sonuç çıkarıyorlar. Tabi, Amerika tüketici pazarı geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yavaşlamaya döndü ve bu devam ediyor. Burada bizim gördüğümüz fark 135 farklı ülkeden gelen gerçek zamanlı satış oranları, onlarınki ise değil.

ES: Bilgisayar satışlarındaki çift haneli büyüme rakamları ileriye doğru uzar mı ?

PO: Öyle düşünüyorum. Ana harcama bütçemizdeki artışın nedenlerinden bir tanesi, gelişmekte olan pazarların öncülüğünde görülebilir gelecek için PC satışlarında %10'un üzerinde artış görmemizdir.

ES: Ama PC talebi, tabletlerden zarar görmeyecek mi ?

PO: Tabletler aynı akıllı telefonlar ve netbooklar gibi, genel bilgisayar spektrumuna ilave olacaklar. Bir cihazın ötekini öldüreceğini düşünmüyorum. Üç yıl önce netbook'ları duyurduğumuzda, insanlar notebook pazarını parçalayacağı yönünde endişeliydi. Ama her iki pazar da güzel bir şekilde büyüdü. Netbook'lar şu anda yıllık 30 milyon adedin üzerinde satılıyorlar. İyi bir iş ve gelişmekte olan pazarlarda ilk defa bilgisayar alacaklar için giderek daha fazla dikkat çekici oluyorlar.

ES: Sanki netbook'ların büyüme hızı yavaşlıyor ? .

PO: Netbook'lar yeniden canlandırmaya ihtiyaç duyuyorlar. GPS ve dokunmatik ekran gibi yeni özelliklerin eklendiğini göreceksiniz. Bazı şeyler daha tüketici dostu, daha tablet tarzı olacak.

ES: Ve tablet bilgisayarları konuşmak gerekirse...

PO: Tabletler iyi bir şekilde büyüyor. Pek çok insan, bu yıl 30-40 milyon tablet satılacağını düşünüyor ve ben bunu tartışacak değilim. Bazı gelişmiş pazarlarda isteğe bağlı bazı harcamaların dizüstü bilgisayar yerine tablete kaydığını görüyorsunuz. Ancak bu, insanların dizüstü bilgisayarlarını attığını anlamına gelmiyor. bu basitçe satın almaların zamanlamasıın değiştiğini gösteriyor ve bu iyi. iPad, iPhone ve birkaç bilgisayara sahibim, hepsiyle birlikte yaşayabiliyorum.

ES: Intel'in tablet bilgisayarlardaki fırsatları hakkında nasıl düşünüyorsun?

PO: İyi hissediyorum. Güç konusunda en tatlı noktadayız. Diğer mimarilerin yapamadığı birşey sunuyoruz; tüm işletim sistemleri Intel üzerinde çalışabiliyor. Mayıs ayından itibaren Intel tabanlı azınsanmayacak kadar çok sayıda tableti görmeye başlayacaksınız.

ES: Ama iPad rekabeti öldürüyor ve onlar ARM işlemci kullanıyor.

PO: Pazarın, aynı iPhone gibi sonuna kadar oynayacağını düşünüyorum. O (iPhone) insanların telefonlar hakkındaki düşüncesini değiştirdi. Uzunca bir süre açık alanda koştular. Ve şimdi Apple'ınki dışında ne tür akıllı telefon satılıyor? Android. Diğerlerine nazaran açık olan ve onlarca üreticinin araştırma geliştirme çalışması yaptığı bir işletim sistemini aldığınız yatay model çok güçlüdür. Android telefonlar, iPhone'dan iki kat daha fazla satıyorlar.

ES: Android, Apple'ı tablet bilgisayarlarda da geride bırakabilecek mi?

PO: Kafaya koydu. Öte taraftan Microsoft'u dışarıda sayamazsınız. Ama Android kesinlikle güçlü bir momentuma sahip olacak. CIO'LAR (Chief Information Officer - Bilgi sistemleri grubu başkanı) iki kere düşünecekler. İşletim sistemi açısından başka bir mimari mi istiyorlar yoksa var olan tüm o uygulamalarını, güvenlik yazılımlarını çalıştıran Windows sistemini sürdürmek mi? Ayrıca [tabletler için] form faktör konusundaki istikrardan da emin değilim.

ES: Akıllı telefon ve tabletlerde, ARM tabanlı çözümlere karşı Intel için ne kadar risk var ?

PO: Telefonlar için henüz güçlü bir oyuncu değiliz ancak olacağız. Sunucular için çalışmaya başladığımızda insanlar bizi dışarıda tutmuştu. PC ilk defa doğduğunda baskın mimari bizimki değildi, sunucularda hepsi RISC tabanlı bilgisayarlardı. Biz bu pazarlara hacim ekonmisi ve teknoloji getirdik. Aynısını burada da (akıllı telefonlar ve tabletler) göreceksiniz, tipik Intel tarzında olduğunda gibi jenerasyondan jenerasyona güç tüketimini düşüreceğiz, performansı arttıracağız ve maliyetleri aşağı çekeceğiz; boom, boom, boom. Tik-tak, bir jenerasyon ardından sonraki jenerasyon. Aynı metodolojiyi uygulayacağız, her jenerasyon bir öncekinden daha iyi olacak. Dünyanın en iyi silikon teknolojisini mimarimize uyguladığımız gibi rekabete dayalı avantaja sahip olacağız.

ES: PC pazarında sahip olduğunuz hakimiyetin bir benzerine mobil pazarda da ulaşabilir misiniz ?

PO: Hayır, bu tarz bir pozisyona sahip kimseyi görmüyorum, hiç bir mimari, hiç bir firma. PC imtiyazı, Windows'un geriye doğru ilave uyumu ve [Intel]] x86 uyumlu ortamı ile yol aldı. Bu birliktelik çok güçlü ve 30 yıldan bu yana endüstriyi canlı tutuyor. Ancak burada [mobil pazar] farklı bir model göreceksiniz. Silikon tarafında bu pazarın %20-25'i beş yıl için büyük rakamlar olacaktır. Bu cihazlar giderek daha akıllı, daha güçlü ve daha bilgisayar tarzı oluyorlar ve bilgisayar mimarisinde kimin güç sahibi olduğuna baktığınızda, biz oldukça iyi bir yerdeyiz.

ES: Microsoft, Windows işletim sisteminin ARM tabanlı işlemcilere yönelik versiyonuna sahip. Endişeli misin?

PO: Anladığım kadarıyla Microsoft, Windows 8'in iki versiyonuna sahip olacak. Performans ve tüm uygulamalar için geriye uyumluluk ihtiyacı duyulacak PC ve sunucu ortamlarında büyük Windows olacak. Ve sonra tablet bilgisayarlar ve telefonlar için yongada sistem versiyonu olacak. Eğer bizim mimariz her iki tarafa da yayılabilirse, avantajımıza olur. Windows üzerinde tablet ve telefonlara inmek, ARM'daki çocukların PC ortamına yükselmesinden daha kolay ve gerçek şu ki geriye dönük uyumlulukları yok. Windows 8'in dokunmatik ekran optimizasyonu versiyonu güçlü bir strateji ve şimdiden çok heyecanlıyız. En iy işlemci kazansın.

http://blogs.forbes.com/ericsavitz/2011/04/20/intel-is-alive-and-well-an-interview-with-ceo-paul-otellini/