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Intel ultra düşük güç tüketimli iki yeni Celeron işlemci hazırlıyor

7 yıl
11,8b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7-2700K modelini yakında zamanda pazara sunması beklenen Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Celeron işlemci ailesine düşük güç tüketimli iki yeni işlemci eklemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel'in pazara sunacağı yeni mobil işlemciler Celeron 797 ve Celeron 867 olacak. Her ikisi de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerden tek çekirdekli olan Celeron 797 1.4GHz'de çalışacak. 1.5MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelecek olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 17 Watt olacak. 
Celeron 867 modeli ise 1.3GHz'de görev yapıyor ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ve 17 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor. Standart olarak 350MHz'de çalışan ancak Turbo teknolojisiyle 1GHz'e kadar yükselebilen entegre grafik işlemcili Celeron 857 134$, Celeron 797 modeli ise 107$ seviyesinden sunulması bekleniyor. Her iki işlemci için de çıkış tarihi önümüzdeki yılın ilk çeyreği olarak konuşuluyor.  

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16 GS 1905 7 yıl en beğenilen
ultra düşük güç tüketimi ultra düşük performans
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aboxzux 7 yıl
Celeron ve atom diyince hemen insanının aklına geliyor zaten ''aha yine geldi dandik bir işlemci''diye
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Emre Demirel 7 yıl
can_66
fusion E-450 bunları hem fiyatıyla hem performansıyla hemde güç tüketimi ile şaplaklar :D

aynen ha üzerinde hemde gpu var adam celeronu alıpta nabacak
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janparey 7 yıl
fusion E-450 bunları hem fiyatıyla hem performansıyla hemde güç tüketimi ile şaplaklar :D
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BarVan 7 yıl
laptopu sadice internete girmek icin kullananlara güzel haber
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DH Misafiri 7 yıl
ULV işlemcilerden "Core 2 Duo ULV U9600" den performans olarak daha üstün mü acaba? Bu işlemci 10watt ile çalışıyor ve çift çekirdekli 1.6ghz.
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Batuist 7 yıl
17W ultra düşük güç tüketimi mi oluyormuş??? aman ne ultra..
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furkant1 7 yıl
Telefonumun işlemcisi daha hızlı
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16 GS 1905 7 yıl en beğenilen
ultra düşük güç tüketimi ultra düşük performans
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ekduyan 7 yıl
Hızınıza yetişmek mümkün değil, intel çalışanları bile sizden öğrenecek yenilikleri neredeyse :)
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