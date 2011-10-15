Intel ultra düşük güç tüketimli iki yeni Celeron işlemci hazırlıyor

Core i7-2700K modelini yakında zamanda pazara sunması beklenen Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Celeron işlemci ailesine düşük güç tüketimli iki yeni işlemci eklemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel'in pazara sunacağı yeni mobil işlemciler Celeron 797 ve Celeron 867 olacak. Her ikisi de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerden tek çekirdekli olan Celeron 797 1.4GHz'de çalışacak. 1.5MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelecek olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 17 Watt olacak.

Celeron 867 modeli ise 1.3GHz'de görev yapıyor ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ve 17 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor. Standart olarak 350MHz'de çalışan ancak Turbo teknolojisiyle 1GHz'e kadar yükselebilen entegre grafik işlemcili Celeron 857 134$, Celeron 797 modeli ise 107$ seviyesinden sunulması bekleniyor. Her iki işlemci için de çıkış tarihi önümüzdeki yılın ilk çeyreği olarak konuşuluyor.