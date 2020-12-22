Intel Xe grafikli mini GPD Win 3 gelecek yıl piyasaya çıkacak

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Dünyanın en küçük oyuncu bilgisayarı ünvanıyla teknoloji gündeminin dikkatini çeken GPD Win mini dizüstü serisi piyasa macerasına devam ediyor. Serinin üçüncü nesli GPD Win 3 önümüzdeki yıl piyasada olacak.

GPD Win 3 özellikleri ve fiyatı

GPD firmasının avuca sığan bilgisayar sloganıyla başladığı çalışmalarda GPD Pocket ve GPD Pocket 2 ortaya çıkmıştı. Sonrasında AMD işlemcilerle GPD Win oyuncu dizüstü serisi geliştirilmeye başlandı. GPD Win 3 bu kez Intel Xe grafiklerini tercih etmiş.

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Kaydırmalı 5.5 inçlik dokunmatik bir ekranı olan GPD Win 3 modeli klavyenin her iki tarafında oyun kontrolcülerine sahip. Bu haliyle daha önceden de alışık olduğumuz bir el konsolu tasarımına bürünüyor. Ekran 720p çözünürlükte ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemcilerinden gücünü alan bilgisayarda 16GB LPDDR4x 4266MHz RAM ve 1TB NVMe SSD yer alıyor. 44Wh batarya ise 14 saate kadar kullanım sunuyor ve 65W hızlı şarj ile 1.5 saate tam doluyor.

Donanım itibariyle piyasadaki pek çok dizüstü bilgisayarın önüne geçen cihazda WiFi 6, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 4 bağlantı seçenekleri mevcut. Ağırlığı ise 560 gram. Cihaz için ayrıca bir bağlantı dock ünitesi de yer alıyor. Indiegogo üzerinde Core i5 işlemcili versiyon 799$, Core i7 işlemcili versiyon 899$ şeklinde kampanyaya başlayacak.

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https://www.techpowerup.com/276262/gpd-win-3-arriving-with-starting-price-of-799-usd-during-crowdfunding

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