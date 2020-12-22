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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Xe grafikli mini GPD Win 3 gelecek yıl piyasaya çıkacak

    GPD Win 3 el bilgisayarı Intel Xe grafikleri sayesinde 60fps seviyesine akıcı oyun oynatabilme iddiasında. Ayrıca Thunderbolt 4 ve joystick mekanizması ile dikkat çekici.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Xe grafikli mini GPD Win 3 gelecek yıl piyasaya çıkacak
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    Dünyanın en küçük oyuncu bilgisayarı ünvanıyla teknoloji gündeminin dikkatini çeken GPD Win mini dizüstü serisi piyasa macerasına devam ediyor. Serinin üçüncü nesli GPD Win 3 önümüzdeki yıl piyasada olacak.

    GPD Win 3 özellikleri ve fiyatı

    GPD firmasının avuca sığan bilgisayar sloganıyla başladığı çalışmalarda GPD Pocket ve GPD Pocket 2 ortaya çıkmıştı. Sonrasında AMD işlemcilerle GPD Win oyuncu dizüstü serisi geliştirilmeye başlandı. GPD Win 3 bu kez Intel Xe grafiklerini tercih etmiş.

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    Kaydırmalı 5.5 inçlik dokunmatik bir ekranı olan GPD Win 3 modeli klavyenin her iki tarafında oyun kontrolcülerine sahip. Bu haliyle daha önceden de alışık olduğumuz bir el konsolu tasarımına bürünüyor. Ekran 720p çözünürlükte ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

    Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemcilerinden gücünü alan bilgisayarda 16GB LPDDR4x 4266MHz RAM ve 1TB NVMe SSD yer alıyor. 44Wh batarya ise 14 saate kadar kullanım sunuyor ve 65W hızlı şarj ile 1.5 saate tam doluyor.

    Donanım itibariyle piyasadaki pek çok dizüstü bilgisayarın önüne geçen cihazda WiFi 6, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 4 bağlantı seçenekleri mevcut. Ağırlığı ise 560 gram. Cihaz için ayrıca bir bağlantı dock ünitesi de yer alıyor. Indiegogo üzerinde Core i5 işlemcili versiyon 799$, Core i7 işlemcili versiyon 899$ şeklinde kampanyaya başlayacak.

    Intel Xe grafikli mini GPD Win 3 gelecek yıl piyasaya çıkacak
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    https://www.techpowerup.com/276262/gpd-win-3-arriving-with-starting-price-of-799-usd-during-crowdfunding Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar kasmak yerine Amd apu kullanmak çok mu zor gelmiş... o boyutlarda bir makine intelin 14nm si ile soba olur
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    darkexecuter (SOMEONE ELSE) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Hocam bence x86 ya hiç gerek yok böyle taşınabilir cihazlar için. Güç tüketimi çok önemli hale geliyor taşınabilir olunca sizinde bildiğiniz gibi. Hem ısı açısından hem de pil ömrü açısından. Arm olması en mantıklı şu dönemde.
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