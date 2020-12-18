Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı

    Teknoloji dünyasında çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Ürün ve servislerin geliştirilebilmesi için de daha fazla dataya ihtiyaç duyuluyor ama bu bilgiler için şeffaflık ve farkındalık sunuluyor mu?
    4 gün
    3b
    3
    12
    iPhone
    Abone ol
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver
    Apple yeni nesil ürünlerini anlatırken, donanım ve yazılım tarafındaki güncellemelere ek olarak, bireylerin en temel hak ve özgürlüklerinden biri olan gizlilik politikasını da geliştiriyor. Kuşkusuz hem donanım hem de yazılım, daha doğrusu bir ekosistem ve platformun çekirdek bileşenleri olan;
    - Yazılım: İşletim sistemi ve ana uygulamalar
    - Donanım:  İşlemci ve güvenlik bileşenleri
    - Cihaz: Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, ve diğer ürün grupları
    Eş zamanlı olarak üreten ve geniş kitlelerin erişimine sunan Apple'ın, bu çerçevede güvenlik politikalarını geliştirme konusunda önemli bir avantajı ve aynı zamanda kullanıcılara karşı çeşitli sorumlulukları var. Daha önce duyurdukları, iPhone'da olan iPhone'da kalır mottosuyla bu alandaki yaklaşımlarını kamuoyu ile paylaşan ve özellikle T serisi çiplerle birlikte cihazlarındaki güvenlik alınlarını, gelişmiş algoritmaların temel teşkil ettiği ileri şifreleme yöntemleriyle desteklene Apple, iOS 14.3 ile birlikte güvenlik özelliklerini bir kez daha geliştiriyor ve yenilikler ekliyor.
    Tim Cook: ''Apple için gizlilik, en temel insan hakkıdır. İnternette sizi izleyenler, camınızdan içeri bakan birinden daha çok şey biliyor sizin hakkınızda, çok daha fazla şey...''
    Peki tam olarak bizi neler bekliyor, gelin kısaca anlatmaya çalışayım. 
    App Store uygulama marketine yeni zorunluluklar getirildi. Apple'ın kendisi de dahil olmak üzere tüm geliştiricilerin buna uyması zorunlu aksi takdirde güncelleme veya yepyeni bir sürüm sunmak isteyen geliştiriciler bunu yapamayacak. Aslında iki temel sac ayağından oluştuğunu söyleyebilirim;
    1- Geliştiriciler uygulama sayfasında kullanıcılara yeni sürümle gelen gizlilik özelliklerini açık şekilde anlatmak zorunda.
    2- iOS'dan tvOS'a kadar Apple'ın bütün işletim sistemlerinde, onlara ait olan uygulama marketinde, geliştiriciler bir yenilik sunmadan önce Apple'ın hazırladığı güvenlikle ilişkili soruları şeffaf şekilde cevaplaması, gizlilikle ilgili tüm bilgileri paylaşması ve bu bilgilerin erişilebilir olmasını zorunlu tutuyor.
     Apple'ın en büyük teknoloji fuarında rakiplerine yaptığı gönderme: ''iPhone'da olan, iPhone'da kalır...'' 
    Apple'ın açıklamasına göre bu güncelleme ile hedeflenen, kullandığı uygulamanın topladığı bilgiler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve uygulama tercihini yaparken gizlilik kriterini göz önünde bulundurmasına teşvik etmek. Yine Apple'ın ifadesine göre, uygulama marketindeki bu yeni yaklaşım endüstri genelinde yenilikçi, yepyeni bir dönemi temsil ediyor.  Yeni bir yaklaşım açısı olduğu için Apple sadece son kullanıcılar değil, geliştiricilere de bir takım yeni araçlar sağlıyor ve geçiş sürecinde gizlilikle ilgili yeni beklentilere daha kolay adapte olmalarını sağlıyor.
    Uygulamalar ve cihazlar günlük hayatta bazı hizmet ve servislerin çalışabilmesi veya gelişebilmesi adına bir takım verileri topluyor ve bunları değerlendirerek hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Ancak şimdiye kadar yaşanan asli sorun, toplanan verilerin derinliği hakkında şeffaflık olmaması, kullanıcının rızasına bırakılmaması idi.
    Apple'ın yeni politikası ile platformdaki tüm uygulamalar için daha açık bir stratejinin izlenmesini zorunluluk haline getirilirken, ilgili uygulamanın hangi tip bilgilerle kullanıcıyı izleyeceği market sayfasında gösterilecek. Apple diyor ki kullanıcıyla paylaşılması kaydıyla, üç temel kategoride veri toplamak mümkün olabilir.
    1- İzleme verileri. Sıklıkla tüm tarayıcıların topladığı temel bilgi tipi. Kullanıcıların aygıt ve uygulamasına ait bazı bilgilerin toplanarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi. Örneğin cihazların ekran çözünürlüğü çünkü uygun web sitesi, uygulama optimizasyonu ve performans iyileştirmeleri için toplanan bir donanım bilgisidir. 
    İlginizi Çekebilir Avatar Apple'ın yeni canavarı | A14 Bionic işlemci
    * Tarayıcı örneği vermişken, Safari'de izleme engelleme özelliği de bulunuyor. Bu sayede örneğin bir reklam sağlayıcısının, siteden siteye yaptığınız ziyareti izlemesi ve analitik veriler toplamasını engelleyebiliyorsunuz. 
    2- Kullanıcıyla ilişkilendirilen veriler.  Cihazınıza ve hesabınıza özel yani sizinle ilgili bir takım bilgilerin toplanması anlamına geliyor. Bu noktada Apple, IOS güncellemesiyle birlikte kullanıcıların yeni bir uygulamada hangi bilgilerine erişebileceği yeni ve detaylı bir izin yönetim güncellemesi getiriyor. 
    Apple geçen hafta itibariyle yeni gizlilik özelliklerini hayata geçirdi ve uygulama geliştiricilere hızlı bir şekilde buna yama talimatı verdi. Teknik olarak yukarıda geçen izleme verileri ve kullanıcıyla ilişkin bilgiler, bir platform ya da cihaza özel hususlara değil. Bugün özellikle mobil dünyanın genelinde bu tür bilgiler, kimi zaman gerçek anlamda sistemin gelişmesi ve deneyim güçlendirilmesi, kimi zamanda geliştirici tarafında bilemeyeceğiz başka planlara hizmet edebilir.
    Ancak görünen o ki, Apple bu noktada insiyatif alarak kendi yönetimindeki marketler için bu tür arka plandaki veri toplama sürecine şeffaflık getirerek, kendi geliştirdiği uygulamalar da dahil olmak üzere Apple cihazlarına market üzerinden kurulabilecek resmi tüm uygulamaların gizlilikle ilgili tüm özellikleri açıklamasını zorunlu tutuyor.
    Gizlilik çatısı altındaki uygulamalar, başka bir bireyi etkilemediği ve onun özgürlük alanına müdahale etmediği sürece en temel insan haklarından biridir. Bu çerçevede kullanıcının rızası olmadan bilgilerin toplanması, özellikle de ticari amaçlarla kullanılması ne yazık ki yaygın bir sorundu. Şeffaf iletişim yöntemiyle uygulamaların bu konuda neler amaçladığı ve topladığı verilerin açıkça gösterilmesi, kullanıcıların daha özgürce ve daha yüksek farkındalıkla tercih yapmasına aracı olacaktır. Ayrıca uygulama izinlerin kapsamlı yönetim mekanizması da kuşkusuz önemli bir araç. Apple'ın bu konuda insiyatif alması ve farkındalık yaratacı bir takım önlemleri zorunlu hale getirmesi de oldukça önemli.
    iPhone'da olan iPhone'da kalır sloganı Apple'ın geçtiğimiz yıllarda, CES Teknoloji Fuarı'nda kullandığı bir motto oldu. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı  olan CES, Nevada Eyaleti'nin Las Vegas şehrinde yapılıyor. Bilenler veya duyanlar olmuştur, günahlar şehri olarak da bilinen Las Vegas'ın turizm söylemi haline gelen sloganı, Vegas'da olan Vegas'da kalır idi, Apple'da buna atıfta yapıp fuara katılan teknolojili firmalarına gönderme yaparcasına kendi gizlilik özelliklerini vurgu yapmıştı. Kişisel bilgilerin mahremiyeti, daha önce olmadığı kadar önemli bir ihtiyaç haline geldi, dolayısıyla tüm firmaların en yüksek seviyede hassasiyet göstermesi gereken bir alana dönüştü. 

    Peki Apple kendi uygulamalarında gizlilik için neler yapıyor, gelin onlara göz atalım. 

    - Safari: Yukarıda da bahsetmiştim, Safari tarayıcısı reklam verenlerin sizi izlemesini engelleyebiliyor.
    - Apple Maps: Gittiğiniz yer bilgilerini hesabınızla eşlemiyor, seyahat geçmişinizi tutmuyor, saklamıyor.
    - Fotoğraflar: Buradaki fotoğraflar cihazda kalıyor. Apple fotoğraflarla ilgili yenilikçi özellikler geliştirmek için fotoğraflarınızın buluta yüklenmesini istemiyor. Makine öğrenme bulutta değil, cihazda gerçekleştiriliyor. 
    - iMessage: Apple'ın dediğine göre mesaj atan ve alan dışında mesajlara erişilemez.
    - Siri: Apple hesabınız, Siri ile eşlenmiyor, ve isteklerinizi anonim kişi olarak görünüyor. Apple'a göre Siri, kim olduğunuza değil, ne istediğinize bakarak gelişen bir asistan. 
    - Apple News: Haberler uygulaması sizi tercihlerine göre özelleştirilmiş haberler getiriyor. Ancak buradaki istek ve okuma tercihleriniz hesabınıza eşlenmediği için Apple ne okuduğunuzu görmüyor ve kişiye özel olarak anlamıyor.
    - Apple Pay: Henüz ülkemizde olmaya ödeme sisteminde Apple, kredi kartı bilgilerinizi görmüyor ve yaptığınız ödeme işlemlerinin kaydını tutmuyor.
    - Sağlık uygulaması: Son dönemin gizlilik konusundaki en önemli uygulama alanlarından. Apple'ın açıklamasına göre kullanım hangi bilgilerin uygulamada olacağını ve kimlerle paylaşılacağını kendisi belirliyor.
    - App Store: Yeni güncelleme ile kullanıcılar, gizlilik özelliklerine göre de uygulama tercihinde bulunabilecek.  
    Apple gizlilik konusunda bunlarla sınırlı kalmıyor ve aynı zamanda hükümetlerden gelen talepleri de şeffaflık raporuyla düzenli olarak paylaşıyor ve ülke ülke güncel istatistikleri herkesin erişimine açık tutuyor;
    - Apple'ın güncel şeffaflık raporu: https://www.apple.com/legal/transparency/


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler
    3 gün
    AMD Radeon RX 6800XT incelemesi | ATi ruhu geri döndü
    1 hf.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özellikle Facebook grubunun neden zoruna gittiğini anlamak güç değil. Muhtemelen sadece Apple ile sınırlı kalacak bir yenilik. Çünkü “gizlilik” konusu yapısı gereği Android’in fıtratına tamamen ters bir şey.



    Şimdi biri gelir iCloud saldırısını yazar kesin.
    Özellikle Facebook grubunun neden zoruna gittiğini anlamak güç değil. Muhtemelen sadece Apple ile sınırlı kalacak bir yenilik. Çünkü “gizlilik” konusu yapısı ge...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    iDoctor 3 gün ( Mesaj Silindi ) Morthor
    Dostum Apple'da da bu fotoğrafta attığın şeyler var. Apple'ın şu an yaptığı bundan çok daha fazlası. Senin göremediğin, senden izin alınmayan şeylerin önüne geçiyorlar. Facebook'un çıldırma sebebi bu.
    Dostum Apple'da da bu fotoğrafta attığın şeyler var. Apple'ın şu an yaptığı bundan çok daha fazlası. Senin göremediğin, senden izin alınmayan şeylerin önüne geç...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    legolas4121 (Mehmet Emre) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cia apple den bilgi istese vermicek mi yani Apple 🤣
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yusufd84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    apple’ın gizliliğe önem vermesi sadece reklam amaçlı. ortaya çıkmasaydı hala siri ile dinliyorlardı.



    belki de hala dinliyor ama biz farkında değiliz.



    şimdi kapanmayan her zaman arka planda çalışan bir de kulaklık çıkardı.

    apple kendi uygulamaları için de aynısını yapacak mı? kim bilir apple uygulamaları ne tür bilgileri alıyor bizden.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en kısa fıkrası :D
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Heretic Soul 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ?


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Heretic Soul
    Aynen bende de böyle gözüküyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zengier (Ali Mackali) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Heretic Soul
    ??? yoksa html okuyamiyor musun sen ? biz hepimiz okuyoruz..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu yüzden iPhone.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ciftkazmali (abuzer yavuz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yıllarca olması gerekeni apple yapmış tebrik ederim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Morthor (Umut Ufuksen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    iOS'a Android'teki senelerdir kullanılan yenilikler gelince "Vaov" olan kitle tam da bu. Hiçbir firma temiz değil kendinizi kandırmayın. Bu arada Instagram için iPhone alan kişiler n'apıcak şimdi?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    iDoctor 3 gün ( Mesaj Silindi ) Morthor
    Dostum Apple'da da bu fotoğrafta attığın şeyler var. Apple'ın şu an yaptığı bundan çok daha fazlası. Senin göremediğin, senden izin alınmayan şeylerin önüne geçiyorlar. Facebook'un çıldırma sebebi bu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özellikle Facebook grubunun neden zoruna gittiğini anlamak güç değil. Muhtemelen sadece Apple ile sınırlı kalacak bir yenilik. Çünkü “gizlilik” konusu yapısı gereği Android’in fıtratına tamamen ters bir şey.



    Şimdi biri gelir iCloud saldırısını yazar kesin.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Amazon’da Oppo telefonlarda indirim 3 gün The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu 3 gün Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu 3 gün Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler 3 gün Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak 3 gün Bugatti imzalı ses sistemi geliyor 3 gün Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı 3 gün Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor 3 gün Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor 3 gün D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi 3 gün Samsung Tizen televizyonlarda Amazon Prime Video sorunu nasıl çözülür? 3 gün Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor 3 gün Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü 4 gün Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor 4 gün Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi 4 gün Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek 4 gün Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor 4 gün Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı Sonraki Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı 4 gün Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı 4 gün Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film" 4 gün iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı 4 gün HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 gün Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor 4 gün Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti 4 gün COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın 4 gün Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir 4 gün Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak 4 gün Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı 4 gün Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi 4 gün The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor 4 gün Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı 4 gün LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 4 gün Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek 4 gün Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi 4 gün Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz 4 gün Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız