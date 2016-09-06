Intel, yapay zeka uzmanı Movidius’u satın alıyor

Geçmişte yapay zeka kavramını aslında en çok robot teknolojilerinde ve oyunlarda duyuyorduk. Bugün ise hayatımızın pek çok alanında önemli bir rol oynar hale geldi. Öyle ki, örneğin sürücüsüz araçlarda yapay zekanın milisaniyelik gecikme yapması hayati önem taşıyor.

Bu bakımdan firmaların da bu alan büyük yatırımları gelmeye başladı. Sadece finansal destek sağlamanın yanında firma satın alımları da yapılıyor ve sürekli büyüme hedefleniyor. Yapay zeka alanında önemli yatırımları olan Intel, yine büyük bir satın almaya imza atıyor. Project Tango ve RealSense teknolojilerinin arkasındaki isim olan Movidius, artık Intel çatısı altında.

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Yapay zeka konusunda uzman olan firmalardan Movidius, derin öğrenme yapabilen yongaların yanında görsel olarak algılama ve analiz yapan teknolojilerde de büyük aşama kaydetmiş durumda. Yukarıda saydığımız projelerde bu teknolojiler açık bir şekilde görülebiliyordu. Ayrıca Fathom adındaki USB yapay zeka sistemi oldukça ses getirmişti. Firma yakın zamanda Google ile ortaklık kurmuş ve Android cihazlara görsel derin öğrenme teknolojisi sunmak için kolları sıvamıştı.

Intel satın alma ile birlikte daha gelişmiş navigasyon, haritalama, çarpışmadan kaçınma, takip, nesne tanıma, sorgulama analizi teknolojilerine sahip olmayı amaçlıyor. Movidius ise Intel’in katkısıyla görsel yapay zeka konusunda daha hızlı teknolojiler geliştirmeyi ümit ediyor. Henüz satın alma bedeli açıklanmadı.