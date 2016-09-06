Intel, yapay zeka uzmanı Movidius’u satın alıyor

Geçmişte yapay zeka kavramını aslında en çok robot teknolojilerinde ve oyunlarda duyuyorduk. Bugün ise hayatımızın pek çok alanında önemli bir rol oynar hale geldi. Öyle ki, örneğin sürücüsüz araçlarda yapay zekanın milisaniyelik gecikme yapması hayati önem taşıyor.
Bu bakımdan firmaların da bu alan büyük yatırımları gelmeye başladı. Sadece finansal destek sağlamanın yanında firma satın alımları da yapılıyor ve sürekli büyüme hedefleniyor. Yapay zeka alanında önemli yatırımları olan Intel, yine büyük bir satın almaya imza atıyor. Project Tango ve RealSense teknolojilerinin arkasındaki isim olan Movidius, artık Intel çatısı altında.Ayrıca Bkz. "Moto G4 Plus Türkiye’de"
Yapay zeka konusunda uzman olan firmalardan Movidius, derin öğrenme yapabilen yongaların yanında görsel olarak algılama ve analiz yapan teknolojilerde de büyük aşama kaydetmiş durumda. Yukarıda saydığımız projelerde bu teknolojiler açık bir şekilde görülebiliyordu. Ayrıca Fathom adındaki USB yapay zeka sistemi oldukça ses getirmişti. Firma yakın zamanda Google ile ortaklık kurmuş ve Android cihazlara görsel derin öğrenme teknolojisi sunmak için kolları sıvamıştı.
Intel satın alma ile birlikte daha gelişmiş navigasyon, haritalama, çarpışmadan kaçınma, takip, nesne tanıma, sorgulama analizi teknolojilerine sahip olmayı amaçlıyor. Movidius ise Intel’in katkısıyla görsel yapay zeka konusunda daha hızlı teknolojiler geliştirmeyi ümit ediyor. Henüz satın alma bedeli açıklanmadı.
http://hexus.net/business/news/components/96595-intel-acquire-machine-vision-specialist-movidius-technology/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunu hayati konular açısından trafikte daha az öngörülemeyen kaza riskini düşürmesi ve ulaşımı kolaylaştırması ! veya bir sağlık testi yaparken ! sadece belirlenen standart limitleri gösteren kağıt çıktısı yanı sıra ! olası hastalık analizi yorumu için kullanılması mantıklı ! fakat bu işin sonu nereye kadar gidecek !?
yapay zeka 1 saniye sonrasının hesabını yapmanın ötesine geçipte
1 yıl veya 10 yıl yada 100 yıllık hata riski ve sürekliliğin devamı açısından olayları analiz etmeye başlayınca insanoğlunun eninde sonunda ya nüfus artışının kontrolsüz gidişi veya şuursuz bir şekilde büyük savaşlar sonrası çevrenin ekolojik olarak sürdürüle bilirliği açısından zor bir dünya ortaya çıkacağını er veya geç bir öngörü raporu olarak önümüze sunduğunda !
çözüm kontrollü insan modelli yani DNA sı ile oynanmış sentetik insan modellinin ortaya çıkmasına kadar gidebilir !
ve en önemlisi peki insanın karar verme yetkisi elinden mi alınacak !?
sonuç olarak yapay zeka bizden matematik açısıyla daha da akıllı olacağı için
amerika ilk keşfedildiğinde yaşananların aynısı ileride insanların başına gelecek !
yapay zeka önce 3 boyutlu cnc üzerinde yeni nesil robotları inşa edecek sonrası sizin hayal gücünüze kalmış !
Makinalar insanlar gibi özgür düşünemez. Şu yapay zekayı terminatördeki gibi görmemek gerek.Microsoft'un yapay zeka projesi gibi kontrolsüz bir şekilde yapmadığın sürece makina terbiyesizleşemez kötüleşemez. Microsoft'un robotu internette insanların küfürlerine denk gelip küfür paylaşmıştı sanırım internette
Yapay zeka diye bilimsel isimle tanımlanan şey aslında cihazların yazılımlarını bir nebze olsun kendi kendine güncelleyebilmek. Sen bir yazılıma bir süper bilgisayara insanları yok etmek amacıyla bir kod yazmadığın sürece bunun için uğraşmadığın sürece bir makina bunu yapamaz.