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Moto G4 Plus Türkiye’de

Lenovo iştiraki Motorola’nın sınıfında en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan birisi olarak ünlenen Moto G4 Plus modeli ülkemizde de raflara çıkmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,4b
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59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G4 Plus Türkiye’de

Lenovo’nun Motorola markasını yeniden global pazarlara açma çalışmalarının sonucu olarak, ülkemizde de satışlar başladı. Sınıfında en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan birisi olarak ünlenen Moto G4 Plus modeli raflara çıkıyor.

Moto G4 Plus modelinin dikkat çeken en önemli özelliği; 1.3 mikron piksel boyutunda ve f/2.0 aralığına sahip 16MP çözünürlüğünde arka kamerası. Firma, fiyat sınıfı içerisinde en iyi kamera donanımını sunduğunu iddia ediyor.

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OmniVision tarafından geliştirilen PureCel Plus sensör, karanlık ortamlarda en iyi performansı sağlamak için optimize edilmiş. Ayrıca lazer tabanlı ve faz algılamalı otomatik odaklama sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Böylece uygun fiyata iyi bir kameralı telefon almak isteyenlerin önüne, güzel bir alternatif çıkmış oluyor.

5.5 inçlik Full HD bir ekran, Gorilla Glass 3 koruma, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 15 dakika şarj ile 6 saat konuşma süresi, parmak izi okuyucu entegre Home butonu gibi özelliklere sahip olan Moto G4 Plus için belirlenen fiyat 1299TL seviyesinde. Henüz Moto G4 için bir gelişme yok. 

 

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helm 3 yıl en beğenilen
Niye bu modeli getirmişler. 32 gb rom 3 gb ram modelide vardı. Bu fiyata kimse almaz.
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beyazsoy 3 yıl
İlk ben yazayim 2gb ram 1300lira kısaca hiç getirme çöp üstü çöp 1500'e xiaomi mi5 var ülkede yahuu
1 Yanıt Yanıtla +23
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Adiyamanmp3 3 yıl
Home tuşu Hitler bıyığı gibi olmuş.
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dragonfly23 2 yıl
Moto G modelini 3.5 sene sıfır sıkıntı ile kullandım. Hala pili ilk günkü gibi gidiyor, telefon ilk günkü akıcılığından hiçbir şey kaybetmedi. 3.5 sene sonunda ilk gün nasılsa hala öyle. Artık ekranı küçük geldiğinden buna terfi edeceğim.
Piyasada donanım olarak bundan daha iyi alternatifler mevcut tabi ama adı söylenen markalar ilk senesinde dökülürken bu telefon uzun ömrüyle farkını gösterecek yine
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DH Misafiri 2 yıl
uzun senelerdir motorola kullanırım her zaman memnun kaldım yakın zamanda almış olduğum motorola droid maxx (4 sene önce amerikadan getirttim) ben kullandım şu andada eşim kullanmakta daha sonrada droid turbo getirttim (2,5 sene önce) şu an bunu kullanmaktayım inanın telefonlar her ikisindede en ufak bir kasma yavaşlama olmadı pil performanları hala ilk günkü gibi birde motorola g gelmişti türkiyeye ozamanlar oğluma bu telefonu almıştım (mediamarkt tan) 16 gb olanı telefondan gayet memnunduk garatisinin bitmesine 4 ay kala kapalıyken akşamdan şarja taktik telefon açılmadı telefonu mağzaya(mediamarkt a) götürdüm arızasını söyleyip teslim ettim 3 gün sonra motoroladan beni aradılar telefon tamir olamıyor ben istersem 8 gb olanı sıfır vereceklerini söylediler bende kabul etmedim ozaman para iadesi yapacaklarını söylediler beklemeye başladım 15 gün sonra motoroladan tekrar beni aradılar son durumu sordular 1 içerisinde ödenmezse bize bilgi verin biz ilgilenelim dediler 1 ay içerisinde ödenmeyince bende aradım motoroladaki bayan teşekkür etti ve mağzayla görüşecekleri söyledi ve 2 gün sonra medimarkt tan aradılar mağzadan elden ödediler.
ayrıca benim motorolayı tercih etme sebebin malzeme kalitesi ve sağlamlığıdır verdiğin paranın hakkını alırsın ama benim için kalite ve sağlamlıktan önce görsellik derseniz sizin bileceğiniz iştir.kullandığım motorola telefon modelleri cd930, timeport 250, t720i, e398(sesi efsaneydi), zn5, droid maxx 32gb, moto g 16gb ve droid turbo 64gb herhese selamlar...
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fghjkj 3 yıl
General mobile gmd 5 plus bunu ezer gecer tek artisi parmak izi okuyucu olmasada olur
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seker1adam 3 yıl
Moto g4 plus ile çekilmiş 2 adet fotoğraf
[separator]
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tigerito 3 yıl seker1adam
resmin içie renk girince farklı omuş. puslu ortamda zayıf gibi.
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DH Misafiri 3 yıl
Hoş gelmiş. Ancak niye 64gb hafıza 4gb ram, 32gb hafıza 3gb ram modelleri olmasına rağmen 16 gb hafıza 2 gb ram'li modeli geliyor. Bu devirde 16 gb hafıza yetmiyor bilmiyorlar mı? Ama bizi nasıl olsa biz türk milletine ne verirsek satın alır mantığıyla mı çalışıyorlar. Almayın arkadaşlar. Bu mantıkla çalıştıkları sürece almayın. Fiyatta gayet pahalı zaten. GM 5 Plus varken bu iş yapmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu öyle bir ucuz firmaki Motorola tabletlerin ilk yayıldığı sıra xoom tabletini aldım ve türkiyeden çekildi 1 yıl sonra o tablet bozuldu arkadaşımında aldığı 3 ay sonra oldu ne tamir ettircek yer bulduk ne garantisi sürdü rezillik apple kölesi olmayın dediler bizi rezil ettiler kafiyelide bitirdim :) hello f of Motorola
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DH Misafiri 3 yıl
motorola dünyanın en ileri teknolojisine sahip şirketidir. kalitesi ve teknolojisinin rakibi yok. rakipleri cok geride. dandik sony su geçirmezlik(ki dandik z ailesi su geçiriyodu) yaptıktan çok önce yapmıştı moto. 2011 de razr xt910 da carbon kevlar ve titanium kasalı telefon yaptı. dünyanın ilk multicore cpu smartphone atrixi yaptı. asus zenpad-zenfone rntegrasyonundan çok daha önce atrix ve xt910 ile webtop aksesuarıyla laptop imkanı sundu. 2011 yılında 7-8mm kasalarda 3500-3700 mAh bataryalar sundu tellerinde. malzeme kalitesi ve işçilikte rakipsizdir. yani fiyatını hak eder. ama yinede fiyat daha düşük olsa daha iyi olur. ama kaliteli ürün olunca. maliyeti yüksek oldugu için fiyatıda mevburen yüksek oluyo. yapacak birşey yok
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DH Misafiri 3 yıl
Moto atrix ve moto g kullanan biri olarak cihazların taş gibi olduğunu söyleyeyim donanıma bakarak cihaza çöp muamelesi yapanlar kullanmadan kaliteyi anlayamazlar eşimde gm5 aldım hız olarak fark goremedim ama gm5 arka cam pek başarılı değil 2gb ram yeterde artar bile çünkü samsung yada LG gibi gereksiz bir program yığınla gelmiyor saf android ve işlemcisi gayet tatminkar cam pro modda çekim yapabiliyor bu fiyata alinabilir bir cihaz.
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Hubalahubhub 3 yıl
Gm 5plus alin kafanizda cebinizde fahat olsun.
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tartekin 3 yıl
Yahu bunlar nasıl adamlar??..Hala bu devirde 2gb RAM -16 GB depolama kapasitesi diyor.Önce üst model telefonlarını getir rekabete gir de sonra bu 2 GB lık olanı da satmaya çalış çeşit bulunsun diye..Yoksa bu pazarda küçük ve kalitesiz firma olarak kalmaya mahkum olursun..Yok geçmişi şuymuş buymuş..bugünü düzgün yaşa da ..geçmişinle sonra öğün
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