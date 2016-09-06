Moto G4 Plus Türkiye’de

Lenovo’nun Motorola markasını yeniden global pazarlara açma çalışmalarının sonucu olarak, ülkemizde de satışlar başladı. Sınıfında en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan birisi olarak ünlenen Moto G4 Plus modeli raflara çıkıyor.

Moto G4 Plus modelinin dikkat çeken en önemli özelliği; 1.3 mikron piksel boyutunda ve f/2.0 aralığına sahip 16MP çözünürlüğünde arka kamerası. Firma, fiyat sınıfı içerisinde en iyi kamera donanımını sunduğunu iddia ediyor.

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OmniVision tarafından geliştirilen PureCel Plus sensör, karanlık ortamlarda en iyi performansı sağlamak için optimize edilmiş. Ayrıca lazer tabanlı ve faz algılamalı otomatik odaklama sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Böylece uygun fiyata iyi bir kameralı telefon almak isteyenlerin önüne, güzel bir alternatif çıkmış oluyor.

5.5 inçlik Full HD bir ekran, Gorilla Glass 3 koruma, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 15 dakika şarj ile 6 saat konuşma süresi, parmak izi okuyucu entegre Home butonu gibi özelliklere sahip olan Moto G4 Plus için belirlenen fiyat 1299TL seviyesinde. Henüz Moto G4 için bir gelişme yok.