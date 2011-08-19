Intel yeni mobil işlemcisi Core i7-2670QM'i Eylül ayında pazara sunacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı yeni mobil işlemcisi Core i7-2670QM işlemcisini Eylül ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 2.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma frekansını 3.1GHz'e kadar çıkartabiliyor.
G2 soket yapısına sahip olan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 45 Watt. Ocak ayında tanıtılan Core i7-2630QM işlemcisi ile kıyaslandığında saat hızı 200MHz daha yüksek olan Core i7-2670QM'in oyuncu odaklı sistemlerde ve "Desktop Replacement" sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanlması bekleniyor.
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adam oraya eylül yazdı diye sende hemen ayın birinde elimde olur sandın hee oldu dostum
ağustos eylül ekim benim bildiğim tüm dünyada okul öncesi dönem diye adlandırılır okul öncesi deyince insan hemende ağustos ayını anlamaz kii
bilginize
not 10 gün önce aldım
okul öncesi 2630QM den satabildikleri kadar satacaklar, 2670QM ler gelecek sonra ve en sonunda mutlu son ivy bridge
Okul oncesi diyonda Adamlar işlerini turkiyeye goremi yapiyo Heryerde okul eylulde başlamiyo