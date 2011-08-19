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Intel yeni mobil işlemcisi Core i7-2670QM'i Eylül ayında pazara sunacak

7 yıl
41,5b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı yeni mobil işlemcisi Core i7-2670QM işlemcisini Eylül ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 2.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma frekansını 3.1GHz'e kadar çıkartabiliyor.
G2 soket yapısına sahip olan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 45 Watt. Ocak ayında tanıtılan Core i7-2630QM işlemcisi ile kıyaslandığında saat hızı 200MHz daha yüksek olan Core i7-2670QM'in  oyuncu odaklı sistemlerde ve "Desktop Replacement" sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanlması bekleniyor.

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agonim1453 7 yıl
veto1214
agonim1453 tik tak işlem modeli üzerimizde çalışıyor okul öncesi 2630QM den satabildikleri kadar satacaklar, 2670QM ler gelecek sonra ve en sonunda mutlu son ivy bridge
Okul oncesi diyonda Adamlar işlerini turkiyeye goremi yapiyo Heryerde okul eylulde başlamiyo

adam oraya eylül yazdı diye sende hemen ayın birinde elimde olur sandın hee oldu dostum
ağustos eylül ekim benim bildiğim tüm dünyada okul öncesi dönem diye adlandırılır okul öncesi deyince insan hemende ağustos ayını anlamaz kii
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osman1954 7 yıl
Merhaba arkadaşlar ben CASPER NİRVANA CNQ.2630-8N37P Modelini aldım fakat adamlar işlemci olarak 2670QM kullanmişlar onlarada teşekküe ederim.
bilginize
not 10 gün önce aldım
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ayhand28 7 yıl
Bencede çok gerekli değil, 2630qm yeterli bir işlemci idi.
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agonim1453 7 yıl
tik tak işlem modeli üzerimizde çalışıyor

okul öncesi 2630QM den satabildikleri kadar satacaklar, 2670QM ler gelecek sonra ve en sonunda mutlu son ivy bridge
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veto1214 7 yıl agonim1453
agonim1453

tik tak işlem modeli üzerimizde çalışıyor

okul öncesi 2630QM den satabildikleri kadar satacaklar, 2670QM ler gelecek sonra ve en sonunda mutlu son ivy bridge


Okul oncesi diyonda Adamlar işlerini turkiyeye goremi yapiyo Heryerde okul eylulde başlamiyo
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veto1214 7 yıl
Gerekli değildi Bunu yapana kadar İvye ağırlık versin
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