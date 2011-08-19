Intel yeni mobil işlemcisi Core i7-2670QM'i Eylül ayında pazara sunacak

Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı yeni mobil işlemcisi Core i7-2670QM işlemcisini Eylül ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 2.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma frekansını 3.1GHz'e kadar çıkartabiliyor.

G2 soket yapısına sahip olan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 45 Watt. Ocak ayında tanıtılan Core i7-2630QM işlemcisi ile kıyaslandığında saat hızı 200MHz daha yüksek olan Core i7-2670QM'in oyuncu odaklı sistemlerde ve "Desktop Replacement" sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanlması bekleniyor.