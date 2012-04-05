Intel yeni nesil işlemcilerinde DDR4 desteğine hazırlanıyor

22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesini bu ay sonunda pazara sunacak olan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında yeni nesil işlemci tasarımlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ivy Bridge jenerasyonunda mikroişlemci tasarımı yerine üretim süreci ve transistör teknolojisi üzerine yoğunlaşan Intel'in 2013 için planladığı Haswell tabanlı yeni nesil işlemcileriyle birlikte radikal yenilikler sunması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre, bu yenilikler arasında DDR4 bellek desteği de olacak gibi görünüyor.

Güncel işlemcilerinde resmi olarak 1600MHz DDR3 bellek hızı desteği sunan Intel, Haswell ailesinin profesyonellere ve kurumlara yönelik özel çözümlerini içerecek EX ailesi ile birlikte DDR4 bellek desteği sunmaya başlayacak. 2013'de lanse edilecek olan son kullanıcı odaklı Haswell modellerinden farklı olarak takip eden yıl içerisinde çıkacak olan işlemciler ile Intel, endüstride ilk defa x86 platformunda DDR4 bellek kullanımına başlamış olacak.