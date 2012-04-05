Intel yeni nesil işlemcilerinde DDR4 desteğine hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesini bu ay sonunda pazara sunacak olan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında yeni nesil işlemci tasarımlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ivy Bridge jenerasyonunda mikroişlemci tasarımı yerine üretim süreci ve transistör teknolojisi üzerine yoğunlaşan Intel'in 2013 için planladığı Haswell tabanlı yeni nesil işlemcileriyle birlikte radikal yenilikler sunması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre, bu yenilikler arasında DDR4 bellek desteği de olacak gibi görünüyor.
Güncel işlemcilerinde resmi olarak 1600MHz DDR3 bellek hızı desteği sunan Intel, Haswell ailesinin profesyonellere ve kurumlara yönelik özel çözümlerini içerecek EX ailesi ile birlikte DDR4 bellek desteği sunmaya başlayacak. 2013'de lanse edilecek olan son kullanıcı odaklı Haswell modellerinden farklı olarak takip eden yıl içerisinde çıkacak olan işlemciler ile Intel, endüstride ilk defa x86 platformunda DDR4 bellek kullanımına başlamış olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
computerworld.com/...
Sevgili arkadaşlarım, şu anda i7 2600K işlemci ve adam gibi bir ekran kartı ile oynayamadığınız oyun var mı? Çalışmayan bir program var mı? Yok. Bir kullanıcının aldığı herhangi bir sistem bu yeni işlemcilerle bellekler çıkınca otomatikman kullanılamaz hale mi gelecek? Hayır. Sorun ne o zaman. Intel seneler önce çıkıp "ben iki senede bir işlemci mimarimi komple yenileyeceğim," demedi mi? Dedi. Niye şaşırıyorsunuz şimdi?
Arkadaşın biri de çıkmış gddr ile ddr bellekleri karşılaştıryor, yok biri sorunluymuş da bilmem neymiş. Gddr3 ddr2 temellidir, gddr4 ile gddr5 ise ddr3 mimarisine dayanır. Hiçbir grafik belleği ddr4 temelli değil henüz. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim.