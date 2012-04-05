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Intel yeni nesil işlemcilerinde DDR4 desteğine hazırlanıyor

7 yıl
21,7b
1
45
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesini bu ay sonunda pazara sunacak olan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında yeni nesil işlemci tasarımlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ivy Bridge jenerasyonunda mikroişlemci tasarımı yerine üretim süreci ve transistör teknolojisi üzerine yoğunlaşan Intel'in 2013 için planladığı Haswell tabanlı yeni nesil işlemcileriyle birlikte radikal yenilikler sunması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre, bu yenilikler arasında DDR4 bellek desteği de olacak gibi görünüyor. 
Güncel işlemcilerinde resmi olarak 1600MHz DDR3 bellek hızı desteği sunan Intel, Haswell ailesinin profesyonellere ve kurumlara yönelik özel çözümlerini içerecek EX ailesi ile birlikte DDR4 bellek desteği sunmaya başlayacak. 2013'de lanse edilecek olan son kullanıcı odaklı Haswell modellerinden farklı olarak takip eden yıl içerisinde çıkacak olan işlemciler ile Intel, endüstride ilk defa x86 platformunda DDR4 bellek kullanımına başlamış olacak. 

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Wilson Fisk 7 yıl en beğenilen
gecen yaz samsung ddr4 ramleri duyurmustu zaten bu ddr'leri istisnasiz samsung icat ediyor.seneye baslar diyorduk 2013'te mi baslayacakmis..

computerworld.com/...
gecen yaz samsung ddr4 ramleri duyurmustu zaten bu ddr'leri istisnasiz samsung icat ediyor.seneye baslar diyorduk 2013'te mi baslayacakmis..co...
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mutercim 7 yıl
Ne bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar siz para harcamayın diye aynı mimariyi kullansın hiçbir şey değiştirmesin, ama mucizevi bir şekilde sistem hızınız artsın. Bu arada fiyatlar yükselmesin, aksine düşsün.
Sevgili arkadaşlarım, şu anda i7 2600K işlemci ve adam gibi bir ekran kartı ile oynayamadığınız oyun var mı? Çalışmayan bir program var mı? Yok. Bir kullanıcının aldığı herhangi bir sistem bu yeni işlemcilerle bellekler çıkınca otomatikman kullanılamaz hale mi gelecek? Hayır. Sorun ne o zaman. Intel seneler önce çıkıp "ben iki senede bir işlemci mimarimi komple yenileyeceğim," demedi mi? Dedi. Niye şaşırıyorsunuz şimdi?
Arkadaşın biri de çıkmış gddr ile ddr bellekleri karşılaştıryor, yok biri sorunluymuş da bilmem neymiş. Gddr3 ddr2 temellidir, gddr4 ile gddr5 ise ddr3 mimarisine dayanır. Hiçbir grafik belleği ddr4 temelli değil henüz. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim.
Ne bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar siz para harcamayın diye aynı mimariyi kullansın hiçbir şey değiştirmesin, ama mucizevi bir şekilde sistem hızınız arts...
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p8p67b3 7 yıl
vay beee
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alpa07 7 yıl
Biz hala elizabeth pardon ddr2
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
DDR3'lerin üretimi durmadan fiyatlar uçmaz.
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alp0007 7 yıl
Parası olan en pahalı ürünleri alanlara çok yüklenmeyelim. Onlar bol bol para harcayarak, firmaların teknolojiyi geliştirmelerine fayda sağlıyorlar.
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KabesTr 7 yıl
Ben de ddr2 li sistemim var değiştirsem mi diye düşünüp duruyordum, yine beklemeye devam, ddr4 geçicez anlaşılan
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perikentli 7 yıl
ddr4 mü daha ddr3 tadını yeni yeni cıkarıyoduk ne lae şimdi bu?
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Zero Limit 7 yıl
zamanlamaları bi 12-15-12-18 olur artık


ayrıca resimde ki ddr4 örneği değildir umarım, bu devirde 2 gb tek ram olmasın artık. ddr4 te 4gb tek hatta 8gb tekleri görelim standart
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DH Misafiri 7 yıl
mutercim
Ne bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar siz para harcamayın diye aynı mimariyi kullansın hiçbir şey değiştirmesin, ama mucizevi bir şekilde sistem hızınız artsın. Bu arada fiyatlar yükselmesin, aksine düşsün. Sevgili arkadaşlarım, şu anda i7 2600K işlemci ve adam gibi bir ekran kartı ile oynayamadığınız oyun var mı? Çalışmayan bir program var mı? Yok. Bir kullanıcının aldığı herhangi bir sistem bu yeni işlemcilerle bellekler çıkınca otomatikman kullanılamaz hale mi gelecek? Hayır. Sorun ne o zaman. Intel seneler önce çıkıp ben iki senede bir işlemci mimarimi komple yenileyeceğim, demedi mi? Dedi. Niye şaşırıyorsunuz şimdi?Arkadaşın biri de çıkmış gddr ile ddr bellekleri karşılaştıryor, yok biri sorunluymuş da bilmem neymiş. Gddr3 ddr2 temellidir, gddr4 ile gddr5 ise ddr3 mimarisine dayanır. Hiçbir grafik belleği ddr4 temelli değil henüz. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim.

Bunun sebebi bizim şimdiki nesil gençliğin hiçbir halttan anlamayıp aklını test programları ile bozmuş ona buna hava atmak için ilk ben aldım ilk ben kullandım vs. vs. diyip kabarmasından kaynaklanıyor devir bu gençliğin sayesinde öyle bir devir olduki ne alırsan al eskiyor ertesi ay veya hafta saolsunlar bunlarda tüketim manyağı olduğu için yeni gelen ürün en faiş fiyattan milli geliri çok yüksek olan bizim toplum için kuyruklara girme derecesinde kapış kapış satılıyor bu sadece bilgisayar sektörü için değil teknolojinin her alanında artık böyle 10 puan eksik almış 15 fps yüksek almış afedersin ama o kıt aklın bunu algılıyordamı seviniyor yoksa gerçekten gözlerinle aradaki uçurumumu görüyorsun...
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Batuist 7 yıl
mutercim
Ne bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar siz para harcamayın diye aynı mimariyi kullansın hiçbir şey değiştirmesin, ama mucizevi bir şekilde sistem hızınız artsın. Bu arada fiyatlar yükselmesin, aksine düşsün. Sevgili arkadaşlarım, şu anda i7 2600K işlemci ve adam gibi bir ekran kartı ile oynayamadığınız oyun var mı? Çalışmayan bir program var mı? Yok. Bir kullanıcının aldığı herhangi bir sistem bu yeni işlemcilerle bellekler çıkınca otomatikman kullanılamaz hale mi gelecek? Hayır. Sorun ne o zaman. Intel seneler önce çıkıp ben iki senede bir işlemci mimarimi komple yenileyeceğim, demedi mi? Dedi. Niye şaşırıyorsunuz şimdi?Arkadaşın biri de çıkmış gddr ile ddr bellekleri karşılaştıryor, yok biri sorunluymuş da bilmem neymiş. Gddr3 ddr2 temellidir, gddr4 ile gddr5 ise ddr3 mimarisine dayanır. Hiçbir grafik belleği ddr4 temelli değil henüz. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim.

süper yazı söylenecek başka söz yok... adamlar ivy bridgeleri sandy bridgeleri seneye çöp yaptılar bravo.. bu zihniyetin yaşının çok küçük olduğu su götürmez bir gerçek... hangi teknoloji ne kadar işe yarar anlayabilecek kadar içinde olmadıklarından bunu rahatlıkla söyleyebilirim..
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mutercim 7 yıl
Ne bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar siz para harcamayın diye aynı mimariyi kullansın hiçbir şey değiştirmesin, ama mucizevi bir şekilde sistem hızınız artsın. Bu arada fiyatlar yükselmesin, aksine düşsün.
Sevgili arkadaşlarım, şu anda i7 2600K işlemci ve adam gibi bir ekran kartı ile oynayamadığınız oyun var mı? Çalışmayan bir program var mı? Yok. Bir kullanıcının aldığı herhangi bir sistem bu yeni işlemcilerle bellekler çıkınca otomatikman kullanılamaz hale mi gelecek? Hayır. Sorun ne o zaman. Intel seneler önce çıkıp "ben iki senede bir işlemci mimarimi komple yenileyeceğim," demedi mi? Dedi. Niye şaşırıyorsunuz şimdi?
Arkadaşın biri de çıkmış gddr ile ddr bellekleri karşılaştıryor, yok biri sorunluymuş da bilmem neymiş. Gddr3 ddr2 temellidir, gddr4 ile gddr5 ise ddr3 mimarisine dayanır. Hiçbir grafik belleği ddr4 temelli değil henüz. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim.
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zombi7406 7 yıl mutercim
mutercim

Ne bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar siz para harcamayın diye aynı mimariyi kullansın hiçbir şey değiştirmesin, ama mucizevi bir şekilde sistem hızınız artsın. Bu arada fiyatlar yükselmesin, aksine düşsün.

Sevgili arkadaşlarım, şu anda i7 2600K işlemci ve adam gibi bir ekran kartı ile oynayamadığınız oyun var mı? Çalışmayan bir program var mı? Yok. Bir kullanıcının aldığı herhangi bir sistem bu yeni işlemcilerle bellekler çıkınca otomatikman kullanılamaz hale mi gelecek? Hayır. Sorun ne o zaman. Intel seneler önce çıkıp "ben iki senede bir işlemci mimarimi komple yenileyeceğim," demedi mi? Dedi. Niye şaşırıyorsunuz şimdi?

Arkadaşın biri de çıkmış gddr ile ddr bellekleri karşılaştıryor, yok biri sorunluymuş da bilmem neymiş. Gddr3 ddr2 temellidir, gddr4 ile gddr5 ise ddr3 mimarisine dayanır. Hiçbir grafik belleği ddr4 temelli değil henüz. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim.

amd am3 soketle yapıyor bu işi 2008 ylında çıkmış bu okete sen zilyon tane işlemci taıyorsun ha en son çıkandan umuğunu bulamadı ama zamanında intel de millete pentium ht yi çok daha yüksek fiyata kakalamıştı millet bunun acısını unutmamıştır hala o işlemci gibi zayıf bir işlemci bilmiyorum hala ben.
i7 alıp açılmayacak bir program çıkarsa o parayı verdikten sonra sinirden kendini camdan atmayacak adam yoktur herhalde
gddr ile ddr arasında mimari olarak benzer özellkler var ancak gddr çok daha farklı bir sistemdir. daha yüksek hızlara sahip ve düşük hata payına sahiptir yoksa aynı ekran kartı yongasının gddr ve ddr3 ram li fiyatları arasında 100 lira frk ve 2 kata yakın bir performans olur mu idi? yanlış bilgilendirmeyi sen yapma.
ha bir de i7 oyun için değildir. o işlemciyi alacak adam paralel işlem için almıştır yoksa i7 işlemci bir de adam gibi ekran kartı ki bu durumda ada gibsi herhalde gtx 580 oluyor. ki onun fiyatı da 400 lira civarında 750 wat kasa yaw ben vereceğim sırf 2 milyar lira oyun için bu kadar paraya değmez zaten. mesele intyelin kurnazlığı burada sadece yeni çıkan rami takabilmek için gidip 1 milyar lira mı vereceğiz şimdi biz?
bana sorarsanız bu ddr 4 e millet takılmasın alacaksanız 2500 k ile bir sistem toplayın daha mantıklı olur ve ddr 4 ün fiyatının düşmesinin çok yolu var şimdi almak pek çok açıdan salaklık olur.
hem hemen almamanın pek çok yararı vr bu sayede ilk çıkan ramlerin yüksek cl yüksek fiyatlılarından değil sonrakilerin düşük cl üşük fiyatlılarından almış oluruz.
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myhotyro 7 yıl
aceleciburak
ivy bridge alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun upgrade olayı tamamen çıkmaza girdi ztn soket yapısı 1150 pin olacaktı bide ddr4 gelirse sandy ve ivyler istedikleri kadar performanslı olsun teknolojik olarak çöp olmaktan öteye gidemeyecekler...

Nasıl çöp oluyor anlamak mümkün değil. Sistem toplayan herkez, bir sonraki sene CPU sunu mu değiştiriyor. Güldürmeyin insanı.
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aceleciburak 7 yıl myhotyro
myhotyro

aceleciburak

ivy bridge alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun upgrade olayı tamamen çıkmaza girdi ztn soket yapısı 1150 pin olacaktı bide ddr4 gelirse sandy ve ivyler istedikleri kadar performanslı olsun teknolojik olarak çöp olmaktan öteye gidemeyecekler...


Nasıl çöp oluyor anlamak mümkün değil. Sistem toplayan herkez, bir sonraki sene CPU sunu mu değiştiriyor. Güldürmeyin insanı.

teknolojik olarak eskiyor haswell mimarisi ivy işlemcilere göre zaten hatrısayılır güncelleştirme ile gelecek artı soket yapısı içerisindeki grafik birimi bide DDR4 otomatik olarak sandy ve ivy işlemcileri teknolojik manada çöp yapıyor kullanılsa bile çünkü bi upgrade edilmeye çalışılsa sıfırdan herşey değişecek yeni anakart işlemci ram zaten yeni pc çıkmış oluyor bu yüzden çöp diyorum haswell işlemcilerin özellklerini araştırırsan ne sandy nede ivy işlemcilerin benzeri olduğunu ayrı bir mimari olduğunu görebilirsin o yüzden teknolojik olarak çöp diyorum ve bu intelin yıllardır yaptığı bişidir değişmez.

seneler önce 775 pinler piyasada iken i945 ve i955 çıkardıktan snra i965 ve i975 chipsetler çıkarıp bu sefer chipsetleri teknoojik çöp haline getiriyordu şimdi ise millet mecbur kalsın diye soket tipinden chipsete kadar bi çok olayı değiştiriyor.

6 serisi chipsetler ile 7 serisi chipsetlerin aralarında çok büyük bir fark varmı usb 3.0 ı doğal desteklemesi haricinde ama maksat harcama yaptırmak olunca 7 serisini çıkartıp amaç ürün sattırmak.

şuan 7 serisi chipst ve ivy işlemci alan seneye bu zamanlar intelin o politikasına sövecektir buda yıllardır bu şekilde gider...
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duketemre 7 yıl
ddr4 belki da hazla mhz getirir
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