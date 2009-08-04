Intel yüksek performans segmenti için Core i7 960 modelini hazırlıyor

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Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, yüksek performans segmentine yönelik mevcut Core i7 jenerasyonunu da son çeyrekte güncellemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl 6 çekirdekli Gulftown işlemcilerini pazara sunacak olan Intel, yılın üç aylık son çeyrek diliminde LGA1366 Core i7 ailesine bir yeni model daha ekleyecek. Firmanın Core i7 960 olarak isimlendirdiği yeni işlemci, saat hızı itibariyle Core i7 965 XE ile benzer olsa bile önemli bir farklılığa sahip.

Gelen bilgilere göre Core i7 960 modelinde çarpan kilidi açık olmayacak. Bilindiği üzere Extreme Edition kulübüne dahil olan Core i7 965 XE işlemcisi çarpan kilidi açık olarak geliyor ve dolayısıyla daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üç kanal bellek desteği sunacak olan Core i7 960 modelinin 965 XE'ye kıyasla daha uygun bir fiyatla pazara girmesi bekleniyor. Intel'in resmi yol haritasına göre, Core i7 950 modelinin yerine konumlandırılacak olan Core i7 960, 4. çeyrek 2010'a kadar firma programında yer alacak.