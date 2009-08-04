Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel yüksek performans segmenti için Core i7 960 modelini hazırlıyor

9 yıl
11,2b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel yüksek performans segmenti için Core i7 960 modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, yüksek performans segmentine yönelik mevcut Core i7 jenerasyonunu da son çeyrekte güncellemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl 6 çekirdekli Gulftown işlemcilerini pazara sunacak olan Intel, yılın üç aylık son çeyrek diliminde LGA1366 Core i7 ailesine bir yeni model daha ekleyecek. Firmanın Core i7 960 olarak isimlendirdiği yeni işlemci, saat hızı itibariyle Core i7 965 XE ile benzer olsa bile önemli bir farklılığa sahip.

Gelen bilgilere göre Core i7 960 modelinde çarpan kilidi açık olmayacak. Bilindiği üzere Extreme Edition kulübüne dahil olan Core i7 965 XE işlemcisi çarpan kilidi açık olarak geliyor ve dolayısıyla daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üç kanal bellek desteği sunacak olan Core i7 960 modelinin 965 XE'ye kıyasla daha uygun bir fiyatla pazara girmesi bekleniyor. Intel'in resmi yol haritasına göre, Core i7 950 modelinin yerine konumlandırılacak olan Core i7 960, 4. çeyrek 2010'a kadar firma programında yer alacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gt95 9 yıl
parası olanlar ıcın yapılıyor bu işlemcıler saten anlayamadınızmı hala bu olayı sizin kapasiteniz amd ışlemcisi ıntel zenginlere calışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 9 yıl
965 hızında olması güzel ama qpi 4.8 olacaktır extreme modeller 6.4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamboat 9 yıl
intelin bu yüksek fiyatlı cpu lara neden taktığını anlamıyorum bence şimdi pc toplayacak adamın amd toplaması taraftarıyım phenom II ler fiyat performans açısından çok iyi i7 960 alacapına phenom II x4 955 alılın daha iyi 300-400 $ da kar yaparsınız anakart dada x58 anakart 300 $ 938 anakart 151 $
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
@Towarscke zorla mı satıyorlar adamlar her bütçeye işlemci çıkartıyor kafamıza silah dayyaıp alacaksın lan! diyen diyeni görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 9 yıl
1000 tlden fazladır bu şimdi pöh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 9 yıl
al benden de okadar kardeşim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 9 yıl
Yuksek performans segmenti icin... anladim ben onu.. zaten i7 serisinin Performans segmenti icin oldugu soyleniyordu.. i5 ile i3 var zaten... i7 965 var 975 var. ekonomik islemci istiyor insanlar... i7 920'nin fiyati ne kadar ki; bunlar performans icin gelsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aktif Çamur 9 yıl
yükseğinde yükseği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim