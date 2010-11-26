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Intel yüksek performans segmenti için Core i7-995X işlemcisini de hazırlıyor

8 yıl
35,3b
1
53
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı yenilikler, ilk çeyrekte pazara sunulacak Core i7-990X ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. 3.46GHz'de çalışan ve Turbo Boost ile 3.73GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen LGA1366 formundaki Core i7-990X ile performans çıtasını yükseltmeye hazırlanan Intel, takip eden süreçte daha yüksek çalışma frekansına sahip 6 çekirdekli yeni bir model daha lanse edecek.

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini 5 Ocak'ta yapacağı lansman ile pazara sunmaya hazırlanan Intel, en yüksek performans segmentinde ise bir süre daha mevcut Core i7-900 serisi ile yolda devam edecek gibi görünüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk çeyrekte satışa sunulacak Core i7-990X'in yanı sıra Intel, Core i7-995X modelini de hazırlıyor.

Elimize ulaşan bilgiler göre, Extreme Edition serisinin en güçlü üyesi olacak Core i7-995X, standart olarak 3.6GHz'de görev yapacak ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansını 3.8GHz'e kadar çıkartabilecek. Saat hızları dışında serinin diğer üyeleriyle benzer özellikler taşıyacak işlemci, 12MB L3 bellek ve üç kanal bellek desteği ile gelecek.

Core i7-995X'in, ilk çeyrekte lanse edilecek Core i7-990X'ten sonra, muhtemelen Haziran ayındaki Computex 2011 fuarında lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.


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dockhanger 7 yıl
Devamlı donanım cıkarıyorsan ıdırımlı cıkar barı eskıyınce gene yenısını alırız be bu ne ya
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Arranger. 8 yıl
Evga SrII + 995X2 + Cl6 24Gb Ram + Win7Ult.X64/Mac

Tam renderlik işlemci.
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Necessa®i 8 yıl
bune be. nasıl para kazanıyor adamlar. sanki çok zor onlar içinde sırayla çıkartıyorlar işlemcileri.
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andromeda9 8 yıl
hacı bu satılan işlemci başka bir şey deil teknolojinin simgesi daha iyisi varmı intelin 9serisi cpu larından başka başkası yaptıda bizmi görmedik bu cpu senin bildigin gibi sadece knigth oynamak için üretilmiyor anlatabildimmi üretilen en iyi işlemci
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gereksiznick 8 yıl
şimdi asus RAMPAGE III gene + i7 950 alıp 4 sene fln kullanıp daha sonra aynı anakart üstüne 990x gibi cpu almak mantıklımıdır sizce ?
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turanlib 8 yıl
900tl X58 DDR3 Anakart /İntel 995X İşlemci 2500 tl /1500tl ekran kartı/2000tl OCZ PCI-e Express SSD HDD/500tl Bellek Ram /800tl 3D LED Monitör toplasan 2 Yıl sonra Havası carttttttt olur sende olursun mordsssssssssssss??????..

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byturkuaz 8 yıl
aldıgımız anakartlar bsa gtmesınde
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byturkuaz 8 yıl
Güzel.inşallah i9 lar 1366 platofrmunda cıkar yoksa bızım anakartlar g.. geldi :D bu konuda tam bılgısı olan varmı ? hangı soket yapısında cıkıcak ?
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Investigator 8 yıl

byturkuaz

Güzel.inşallah i9 lar 1366 platofrmunda cıkar yoksa bızım anakartlar g.. geldi :D bu konuda tam bılgısı olan varmı ? hangı soket yapısında cıkıcak ?


Donanım haberleri veren siteleri gezdiğimde.i9 un 2010 da çıkacağı ve 1366 soket yapısında olacağı yazıyordu.Ama ben daha i9 u görmedim piyasada.Belki bu sene çıkarırlar.
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nemesissx 8 yıl
o fiyata almam olur biter bana mı düştü tasası:))
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DH Misafiri 8 yıl
Yok artık İntel :D
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X-FI 8 yıl
intel işlemcileri OC ediyor

şaka maka bunu alan 5-6 ghz görür heralde sıvı soğutma ilede 8 ghzlere gider sonra 2 işlemci ile vantage cpu rekoru kırılır yanındada 4 tane 5970 yada 580
lol
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heatblast 8 yıl
i9'lar heralde çıkmayacak?
i7 995x son 1366 soket işlemcisi olabilir çıkarsa bide 1000tl civarı 6 çekirdekli çıkar ondan sonra çıkmayabilir
birde daha frekans savaşı tarih olmadı olsaydı işlemciler biri 3ghz biri 3,3 ghz olarak çıkmaz hepsi 3 ghz olur sadece çekirdek sayıları belli ederde giriş seviyesi veya üst seviye işlemci olduğunu
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