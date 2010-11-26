Intel yüksek performans segmenti için Core i7-995X işlemcisini de hazırlıyor

Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı yenilikler, ilk çeyrekte pazara sunulacak Core i7-990X ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. 3.46GHz'de çalışan ve Turbo Boost ile 3.73GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen LGA1366 formundaki Core i7-990X ile performans çıtasını yükseltmeye hazırlanan Intel, takip eden süreçte daha yüksek çalışma frekansına sahip 6 çekirdekli yeni bir model daha lanse edecek.

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini 5 Ocak'ta yapacağı lansman ile pazara sunmaya hazırlanan Intel, en yüksek performans segmentinde ise bir süre daha mevcut Core i7-900 serisi ile yolda devam edecek gibi görünüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk çeyrekte satışa sunulacak Core i7-990X'in yanı sıra Intel, Core i7-995X modelini de hazırlıyor.

Elimize ulaşan bilgiler göre, Extreme Edition serisinin en güçlü üyesi olacak Core i7-995X, standart olarak 3.6GHz'de görev yapacak ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansını 3.8GHz'e kadar çıkartabilecek. Saat hızları dışında serinin diğer üyeleriyle benzer özellikler taşıyacak işlemci, 12MB L3 bellek ve üç kanal bellek desteği ile gelecek.

Core i7-995X'in, ilk çeyrekte lanse edilecek Core i7-990X'ten sonra, muhtemelen Haziran ayındaki Computex 2011 fuarında lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.