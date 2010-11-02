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Intel Z500 serisi bazı Atom işlemcilerini emekli etmeye hazırlanıyor

8 yıl
9,8b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom işlemcilerini 2011'de pazara sunmaya hazırlanan Intel, mevcut ürün gamındaki Z500 serisi bazı Atom işlemcileriyle yollarını ayırmayı planlıyor. Firma tarafından iş ortaklarına yollanan yeni bir bildirime göre Atom Z515, Z520, Z540, Z550 ve Z550 işlemcileriyle birlikte bu işlemciler için hazırlanan US15X çipseti için son siparişler, 20 Mayıs'ta tarihinde alınacak ve son sevkiyat 4 Kasım 2011'de gerçekleştirilecek. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Silverthrone serisi işlemcilerin yerini, ARM tabanlı işlemcilere rakip olacak daha düşük güç tüketimli Oak Trail modelleri alacak.

Intel'in akıllı telefonlar için hazırladığı Atom Z600 serisi ise yeni modellerle birlikte yoluna devam edecek. Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için hem bekleme durumunda hem de yük altında ARM tabanlı işlemcilere (Qualcomm Snapdragon, Apple A4 ve Samsung Hummingbird gibi) rakip olması beklenen Oak Trail serisi yeni nesil Atom işlemciler ise Intel pazarlama yöneticisi Anil Nanduri, Reuters'e yaptığı açıklamada Oak Trail ailesinin güç tüketimi konusunda rekabetçi olacağını, tablet bilgisayarlarda bilinenin aksine en fazla güç tüketen komponentin işlemci değil panel olduğunu ifade etti.


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aoguz 8 yıl
Intel TDP'yi aşağı çekme ve beklemede frekansı çok düşürme gibi konuları halletse bile x86 mimarisinin aynı işi yapmak için RISC işlemcilerden daha fazla saat darbesi gerektirmesi gibi handikapları var. ARM işlemciler TDP'den çok komut işlemedeki basitlikleri nedeniyle verimli çalışıyorlar. Tabi çıkacak işlemcileri denemeden kesin karar vermek imkansız.
Ancak mobil işlemci sektöründe yeterince rekabet olduğundan Intel'in çabası sadece kendisi için. Yani bize pek bir yansıması olacağını sanmıyorum
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Tolgá 8 yıl
intel arm ye rakip olursa helal olsun ama ben başaramayacağına inanıyorum
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