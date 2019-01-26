Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti

Üretim sıkıntılarına rağmen geçen yılın son çeyreğinde Intel gelirlerini arttırmasını bildi. Özellikle veri merkezi ve veri merkezi odaklı bellek bölümlerinde önemli artışlar yaşandı.
3 ay
4,8b
1
21
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple’a modem tedariği nedeniyle 14nm üretim sürecinde sıkıntılar yaşayan ve kısıtlı işlemci üretimi yapmak zorunda kalan Intel buna rağmen gelirlerini arttırmasını bildi. Firma geçen yılın son çeyreğinde rekor kırdı.

Tarihi rekor

Yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde elde edilen gelir 18.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken yüzde 9 civarında büyüme yaşandı. Faaliyet karı ise 6.6 milyar dolar ile yüzde 10 civarında artış gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu"

Intel’in en iyi performans gösteren bölümü veri merkezi odaklı bellek bölümü oldu. Bölüm son çeyrekte yüzde 25 artış göstererek 1.1 milyar dolar gelire ulaştı.

Yıl genelinde ise Intel 71 milyar dolar civarında gelir elde etti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Artış yüzde 13 civarında gerçekleşti. Faaliyet karı ise yüzde 30 artışla 23 milyar dolara ulaştı ve yine rekor elde edildi.

Bununla birlikte içinde bulunduğumuz çeyrek dönemde ise Intel biraz gevşeme bekliyor. Dönemlik gelir 16 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Yine de yıl içerisinde toparlanma yaşanacak ve toplam gelir 71.5 milyar dolara kadar çıkacak.

 

https://s21.q4cdn.com/600692695/files/doc_financials/2018/Q4/Q4'18-Earnings-Release_final.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mutlak.Sıfır 3 ay
Bu haberlere şaşıran kaldı mı gerçekten? Adamlar ne üretse satıyorlar çünkü ne üretse alan bir kitle var, ben Intel'in yerinde olsam ben de aynısını yaparım.
Bu haberlere şaşıran kaldı mı gerçekten? Adamlar ne üretse satıyorlar çünkü ne üretse alan bir kitle var, ben Intel'in yerinde olsam ben de aynısını yaparım. ...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowWyvern 3 ay
ya beyler bırakın tartışmayı 530dolar dediğin ne ki adamların asgari ücreti 1300$ adam bir kere alırım bir daha almam uzun yıllar kullanırım mantığında düşünüyor doğal olarak,
İşlemci mi takip edecek f/p mı arayacak direk takip etmeden alıp uzun yıllar kullanmak daha f/p bana kalırsa

tabi türkiye için geçerli bir durum değil 530 dolar dediğin para şuanda 2800tl ediyor
adamların bütçelerinin zorlanacağı birşey varsa oda rtx 2080ti dır.(Neredeyse 1aylık maaşları eskiden türkiyede söylendiği gibi bir maaş basıpta telefon mu alınır ekran kartı mı alınır sorusunu eminim yabancılar kendilerine soruyorlardır)
ya beyler bırakın tartışmayı 530dolar dediğin ne ki adamların asgari ücreti 1300$ adam bir kere alırım bir daha almam uzun yıllar kullanırım mantığında düşünüy...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 ay
Sistem toplamaya giden tüm bilgisiz kullanıcılara Intel itelemeyi başarırsanız sonuç bu olur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
badmobil 3 ay
Espor profesyonel oyuncular olduğu sürece intel tahtı kolay kolay devrilmez. İntel 1080p 144hz çözünürlükte üstün performans veriyor. Amd ryzen bizimle 1000 serisi ile birşeyler göstermeye çalıştı. 2000 serisinde bizimle alay etti aradaki performans farkı çok az çünkü ne diye çıktığını hayla anlamış değilim. Belkide 2020 ye kadar aynı soket yapısını kullanacağız sözünü doldurma çabası mıdır. Orası bilemem ama yeni gelecek olan Zen 2 mimarili işlemcilerine beklentim var bakalım ne olacak fakat fiyat konusunda endişelerim var. Amd r5 serisi 2500tl veya üstü olursa İntel'den fiyat konusunda farkı kalmayacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Buffon The Legend 3 ay badmobil
Hocam mesela 2600 1600 üzerine %10 fps ekleyerek geldi. Eskiden 1600'ü 3,9 ghz yapan iyi yaptım işlemcim güzel çıktı diyordu şimdi 4,1 yapıyor herkes 2600'ü. İyi soğutan 4,2 bile yapıyor. Ram gecikmeleri de düştü. Bence çok daha iyi oldu 2600 1600'e göre. İyi ki uğraştılar az-çok geliştirdiler. Bu haliyle çok daha güzel oldu 2600
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 3 ay
Yorumlara gel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 3 ay
aynı miktarda satıp karı arttırdıysa vahim, satış adedi azalıp karı arttırdıysa daha vahim. millet kazık yemeye doyamamış, hala sıraya giriyor demek oluyor bu.
halinden memnun olan hadi neyse de sıradan ve bütçesi kısıtlı oyuncuları da vuruyor bu durum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 ay
intel ve AMD dışında başka işlemci üreten firma yok mu !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowWyvern 3 ay
ya beyler bırakın tartışmayı 530dolar dediğin ne ki adamların asgari ücreti 1300$ adam bir kere alırım bir daha almam uzun yıllar kullanırım mantığında düşünüyor doğal olarak,
İşlemci mi takip edecek f/p mı arayacak direk takip etmeden alıp uzun yıllar kullanmak daha f/p bana kalırsa

tabi türkiye için geçerli bir durum değil 530 dolar dediğin para şuanda 2800tl ediyor
adamların bütçelerinin zorlanacağı birşey varsa oda rtx 2080ti dır.(Neredeyse 1aylık maaşları eskiden türkiyede söylendiği gibi bir maaş basıpta telefon mu alınır ekran kartı mı alınır sorusunu eminim yabancılar kendilerine soruyorlardır)
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 3 ay ShadowWyvern
Onların derdi o işte 1 maaşla üst düzey pc mi alınır veya En üst düzey ekran kartı mı alınır falan bizde burda 6-12 maaşla üst düzey pc alıyoruz pahalı diyoruz adamlar 1 maaşla alıyor onu beğenmiyor acınacak halden bile çok ötedeyiz aslında kimse anlamak istemiyor onlarda pahalı diyor diyor insanın alışkanlıkları biraz sarsıldı mı pahalı der dolar 2 olunca coktu simdi 5.30 normal alışkanlık meselesi adamlarda 1/3 maaş ile 9900k alıyor bu 1/2 maaşa çıkınca pahalı derler biz neredeyse 2x maaşla alıyoruz adamların 6katı alım gücümüz düşük ona pahalı diyoruz bu işler böyle.


ör:
Almancı iş adamı 2000euro+ kazandığına emin olduğum bir abi ucuz xiaomi almış 400dolarlık one plus 6 ya pahalı diyor



400-500tl olsa one plus 6 kaç kişi pahalı der? Tr'de.
Birde insanlarda şu hata var avrupada vs iyi ülkelerde asgari ücretle çalışan sayısı bizim ülke gibi %50+ falan degil %1-3 civarı diye hatırlıyorum... Yani hep asgari ücret üzerinden gidiliyor ama durum aslında daha vahim.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkhandemirci 3 ay ShadowWyvern
Bu doğru değil. Bahsettiğiniz şey Türkiye'de çok söylenen ama tam da doğru olmayan bir şey. Ülkeleri maaşları böyle karşılaştıramazsınız. Ben üniversite ve yüksek lisans eğitimimi Amerika'da tamamladım. Durumu yakından bildiğimi düşünüyorum. 530 dolar 420 dolar onlar için de büyük para. 1500 dolar alıyorlar bizim 530 liraya işlemci almamız gibi alıyorlar, ne var yaaa yaklaşımı doğru değil. Orada 100 dolar büyük paradır. 530 dolar çok büyük paradır. 100 dolarla alabileceğiniz, yapabileceğiniz o kadar çok şey vardır ki bir firma sizden bir ürün için 100 dolar fazla istediğinde insanlar durup düşünür ve çoğu zaman redder. Siz 100 lira fazla verir geçerim dersiniz zira 100 lira hemen uçup gidiyor. Orada öyle değil.
Onlar 530 doları harcarken 530 lira harcar gibi harcamıyorlar. 530 doların değerini belirleyen şey alım gücüdür maaşa oranı değil. Onlar 530 dolar ile sizin burada 3000-4000-5000 liraya alabileceklerinizi alabilirler. Değeri o kadardır. Siz 530 lirayı parayı markete bırakıp gelirsiniz onlar 530 dolar ile çok güzel bir tatile çıkarlar. O parayı kolay kazanmaları oraya buraya savurmalarına neden olmuyor. Boşuna değil hem işlemci hem ekran kartı fiyatlarına isyan etmeleri. Zaten bu yüzden yazdım o iki işlemcinin satış grafiğinin şaşırtıcı olduğunu. Emin olun onlar sizden bizden daha çok F/P kovalıyor
Onlar maaşa oranla 100 birim gibi veriyor evet, 100 doları/birim parayı kolay kazanıyor evet... AMA 100 doların alım gücü çok fazla. O yüzden aaa sadece 100 dolar artış var, sorun yok diye bir durum yok. New York'ta bir polis dolar bazında bile deli para alıyor ama çoğu zaman ucu ucuna yetiyor. Kalifornia'da kiralar öyle seviyede ki insanlar 50 dolar için takla atıyor. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil. İnsanlar 100 dolar için 40 kere düşünüyor çünkü kolunuz kırıldığında sigortanız olsa bile 5000 dolar uçup gidebiliyor eve gelen fatura ile. Ciddi bir hastalıkta 1 milyon dolar fatura ile karşılaşmanız çok olası kimse de dönüp bakmaz size. Anında iflas eder evsiz kalırsınız. Sokakta yaşamaya başlarsınız
Orada yaşam şuna 100 fazla vereyim şuna 200 fazla ne olacak gibi geçmiyor. Eğitim sağlık masrafları devasa. Dev maaş alan bir polis 2 çocuğun eğitimi sağlığı için nasıl kısıyor bir görseniz. Biraz daha kapsamlı sağlık sigortası alabilmek için 20 doların peşinden koşan o kadar kişi var ki. haklılar da. Bizden çok daha rahat çok daha keyifli yaşayıp iyi kazanıyorlar ama hemen hiç birisi aman 320 den 530 a çıkmış işlemci fiyatları ne olacak verir geçeriz kafasında değil.
Eğer onları tek zorlayacak şey 2080Ti olsaydı şu liste böyle olmazdı. 500 dolarlık ekran kartları bile satışta çok gerilerde. 200 dolarlar tepede. Yukarıda anlattığım sebeplerden dolayı
amazon.com/...
Bunları yaşamamışsanız görmemişseniz maaşa oran yapıp ya 530 nedir ki verir geçerler dersiniz. Durum öyle değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 3 ay
Adamlar sipariş yetiştiremiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 ay
Sistem toplamaya giden tüm bilgisiz kullanıcılara Intel itelemeyi başarırsanız sonuç bu olur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 ay
forum.donanimhaber.com/...
Şöyle bir baktım şikayetler hiç değişmemiş 16 seneden beri.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 ay ilkerinanç
Yalnız cidden pahalıymış. 2003 yılı için 400 dolar, 650 dolar çok para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 3 ay
Bu haberlere şaşıran kaldı mı gerçekten? Adamlar ne üretse satıyorlar çünkü ne üretse alan bir kitle var, ben Intel'in yerinde olsam ben de aynısını yaparım.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 3 ay
Ekrem bunu beğendi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4759 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, intel q4 2018 ve
3 etiket daha İşlemci Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek 3 ay Juno, Jüpiter'in devasa fırtınalarını görüntüledi 3 ay Avrupa, 2025 yılında Ay’a yapılacak bir maden çıkarma görevinin mümkün olup olmadığını inceliyor 3 ay Video uzmanı | Canon EOS R inceleme 3 ay GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 3 ay Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler 3 ay Uygun Fiyata 4K Destekli 2 Farklı Android Tv Kutusunu İnceliyoruz 3 ay Yüz tanıma uygulaması ile etkinliklerde yabancılık çekmeyin 3 ay BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı 3 ay Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi 3 ay Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı 3 ay Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay Nokia 1 Plus sızdı! 3 ay Apple'ın yeni iPad'leri EEC veritabanında ortaya çıktı 3 ay Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor 3 ay Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı 3 ay SpaceX, Crew Dragon’un roketlerini deneme maksatlı ateşledi! Test uçuşu Şubat ayında gerçekleşebilir 3 ay Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor 3 ay Bing arama motoru Çin'de yeniden erişime açıldı 3 ay Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti Sonraki Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor 3 ay Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi 3 ay Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu 3 ay Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir 3 ay Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak 3 ay Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim