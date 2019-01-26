Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti

Apple’a modem tedariği nedeniyle 14nm üretim sürecinde sıkıntılar yaşayan ve kısıtlı işlemci üretimi yapmak zorunda kalan Intel buna rağmen gelirlerini arttırmasını bildi. Firma geçen yılın son çeyreğinde rekor kırdı.

Tarihi rekor

Yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde elde edilen gelir 18.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken yüzde 9 civarında büyüme yaşandı. Faaliyet karı ise 6.6 milyar dolar ile yüzde 10 civarında artış gösterdi.

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Intel’in en iyi performans gösteren bölümü veri merkezi odaklı bellek bölümü oldu. Bölüm son çeyrekte yüzde 25 artış göstererek 1.1 milyar dolar gelire ulaştı.

Yıl genelinde ise Intel 71 milyar dolar civarında gelir elde etti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Artış yüzde 13 civarında gerçekleşti. Faaliyet karı ise yüzde 30 artışla 23 milyar dolara ulaştı ve yine rekor elde edildi.

Bununla birlikte içinde bulunduğumuz çeyrek dönemde ise Intel biraz gevşeme bekliyor. Dönemlik gelir 16 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Yine de yıl içerisinde toparlanma yaşanacak ve toplam gelir 71.5 milyar dolara kadar çıkacak.