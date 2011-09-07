Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Pentium B960

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Pentium Mobile işlemci ailesine Sandy Bridge tabanlı yeni bir model daha ekliyor. B960 model adını taşıyan yeni işlemci, dizüstü bilgisayar üreticilerinden elde edilen bilgilere göre 2.2GHz'de görev yapıyor. Seviye 1 bellek kapasitesi 64 Kb, Seviye 2 bellek kapasitesi ise 256 Kb olan işlemciye 2MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek eşlik ediyor.
Intel 64, SSE4 komut setleri ve VT-x Sanallaştırma gibi temel teknolojilere sahip olan ancak düşük maliyetli bir çözüm olduğundan Sandy Bridge mimarinin öne çıkan güçlü yeniliklerine yer verilmeyen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü, DMI arabirimi ve grafik işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. micro-PGA paket yapısına sahip olan ve Soket G2 formunda hazırlanan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt.
Pentium Mobile B960 işlemcisinin satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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google'dan işlemci sürprizi beklediğimi söylemeden edemeyeceğim..
Nvidia Tegra 3 = 5 Watt
INTEL C2D E7500= 65 watt (belkide daha fazla)
Ve bu tablo karşısında Tegra 3 testlerde en azından %20 daha hızlı.
E7500 gibi bir işlemci laptoplara gayet yetecek bir peformans veriyor. %20 hızlısı ise gayet güzel bir performans.
VE 5 WATT!!!!!
Windows 8 ARM versiyonunu 4-8-16 gözle bekliyoruz...
Kıa süre içersinde adobe dahil bir sürü firmanın desteğini alacağını çok iyi biliyoruz. X86 platformunu 1 yılda aratmaz hale gelir.
O zamanki rekabet piyasasını da 28 gözle bekliyorum.
INTEL - AMD - NVIDIA - QUALCOM - SAMSUNG - VIA - REALTEK ve daha eklenecek olan firmalarıda düşünürsek işlemci piyasası hiç olmadığı kadar hareketli, hararetli, ve teknolojinin anında son kullanıcı ile buluştuğu bir platform.
Elimdeki teknolojiyi ağırdan satayım, daha sonra koz olarak kullanırım devri kapanacak.
SOn zamanlarda 2 gelişme beni çok mutlu etti.
1. si ANDROID in doğuşu. 2. si bu işletim sistemi ile birlikte ARM işlemcilerin hareketlenişi...
Acaba işlemcilermi androidi tetikledi :) ne önemi var sonuç aynı...
Yaşasın çoklu rekabet...
Hocam naptın 65w45Nm işlemci olsa laptopda 120dereceye çıkar 45Wye çıkan işlemci 75-80de gezior