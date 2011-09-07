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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Pentium B960

7 yıl
44,2b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Pentium Mobile işlemci ailesine Sandy Bridge tabanlı yeni bir model daha ekliyor. B960 model adını taşıyan yeni işlemci, dizüstü bilgisayar üreticilerinden elde edilen bilgilere göre 2.2GHz'de görev yapıyor. Seviye 1 bellek kapasitesi 64 Kb, Seviye 2 bellek kapasitesi ise 256 Kb olan işlemciye 2MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek eşlik ediyor.
Intel 64, SSE4 komut setleri ve  VT-x Sanallaştırma gibi temel teknolojilere sahip olan ancak düşük maliyetli bir çözüm olduğundan Sandy Bridge mimarinin öne çıkan güçlü yeniliklerine yer verilmeyen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü, DMI arabirimi ve grafik işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. micro-PGA paket yapısına sahip olan ve Soket G2 formunda hazırlanan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt.
Pentium Mobile B960 işlemcisinin satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. 

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mustafaagungor 6 yıl
hiç beklenmedik firmaların işlemci üretmeye başlamasıyla fiyat/performans değerlendirmeleri hiç olmadığı kadar anlaşılır olacak. umarım o günleri görürüz.
google'dan işlemci sürprizi beklediğimi söylemeden edemeyeceğim..
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Menow 7 yıl
Pil ve performans konusunda ARM v.s. INTEL düşünürsek vah vah INTEL'e diyorum...
Nvidia Tegra 3 = 5 Watt
INTEL C2D E7500= 65 watt (belkide daha fazla)
Ve bu tablo karşısında Tegra 3 testlerde en azından %20 daha hızlı.
E7500 gibi bir işlemci laptoplara gayet yetecek bir peformans veriyor. %20 hızlısı ise gayet güzel bir performans.
VE 5 WATT!!!!!
Windows 8 ARM versiyonunu 4-8-16 gözle bekliyoruz...
Kıa süre içersinde adobe dahil bir sürü firmanın desteğini alacağını çok iyi biliyoruz. X86 platformunu 1 yılda aratmaz hale gelir.
O zamanki rekabet piyasasını da 28 gözle bekliyorum.
INTEL - AMD - NVIDIA - QUALCOM - SAMSUNG - VIA - REALTEK ve daha eklenecek olan firmalarıda düşünürsek işlemci piyasası hiç olmadığı kadar hareketli, hararetli, ve teknolojinin anında son kullanıcı ile buluştuğu bir platform.
Elimdeki teknolojiyi ağırdan satayım, daha sonra koz olarak kullanırım devri kapanacak.
SOn zamanlarda 2 gelişme beni çok mutlu etti.
1. si ANDROID in doğuşu. 2. si bu işletim sistemi ile birlikte ARM işlemcilerin hareketlenişi...
Acaba işlemcilermi androidi tetikledi :) ne önemi var sonuç aynı...
Yaşasın çoklu rekabet...
1 Yanıt Yanıtla
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veto1214 7 yıl Menow
Menow

Pil ve performans konusunda ARM v.s. INTEL düşünürsek vah vah INTEL'e diyorum...

Nvidia Tegra 3 = 5 Watt
INTEL C2D E7500= 65 watt (belkide daha fazla)

Ve bu tablo karşısında Tegra 3 testlerde en azından %20 daha hızlı.

E7500 gibi bir işlemci laptoplara gayet yetecek bir peformans veriyor. %20 hızlısı ise gayet güzel bir performans.

VE 5 WATT!!!!!

Windows 8 ARM versiyonunu 4-8-16 gözle bekliyoruz...

Kıa süre içersinde adobe dahil bir sürü firmanın desteğini alacağını çok iyi biliyoruz. X86 platformunu 1 yılda aratmaz hale gelir.

O zamanki rekabet piyasasını da 28 gözle bekliyorum.
INTEL - AMD - NVIDIA - QUALCOM - SAMSUNG - VIA - REALTEK ve daha eklenecek olan firmalarıda düşünürsek işlemci piyasası hiç olmadığı kadar hareketli, hararetli, ve teknolojinin anında son kullanıcı ile buluştuğu bir platform.

Elimdeki teknolojiyi ağırdan satayım, daha sonra koz olarak kullanırım devri kapanacak.

SOn zamanlarda 2 gelişme beni çok mutlu etti.

1. si ANDROID in doğuşu. 2. si bu işletim sistemi ile birlikte ARM işlemcilerin hareketlenişi...

Acaba işlemcilermi androidi tetikledi :) ne önemi var sonuç aynı...

Yaşasın çoklu rekabet...


Hocam naptın 65w45Nm işlemci olsa laptopda 120dereceye çıkar 45Wye çıkan işlemci 75-80de gezior
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veto1214 7 yıl
Olmamış benim İ5 2410M İşlemcim daha fazla performans sunarken 35W Harciyo Çok fazla güçtuketimi 25-20W Olmasılazımdı
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DH Misafiri 7 yıl
sanırım apple intele artık tdpleri düşürün demişti fakat intelde hala tık yok.ne güzel 25w p serisi mobil işlemcileri vardı ama iyice düşürmek yerine standart işlemcilerinin hepsini t serisindeki gibi 35w dayadılar yine.ivy bridge ile napcaklar bakalm şöyle 20w olsada kocaman piller ağırlığının hakkını verse bikaç saat en azından.
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Batuist 7 yıl
35W hala çok yüksek bence dizüstleri için.. şayet önümüzdeki dönemdeki windows 8 ile beraber daha güçlü arm işlemciler ile sorunsuz bir PC deneyimi yaşatabilirse üreticiler dizüstlerinde de intelin tahtı sallanabilir.. 4 çekirdekli 5W işlemci bile üretseler (örneğin nvidia tegra3) yine pil ömrüne çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. apple gibi pil ömrüne önem veren büyük ölçekli firmaları tamamen arm platformuna kaptırabilir. netbook çözümlerinin ise tamamı bu platforma kayabilir.. intelin daha düşük güç tüketiminde performanslı işlemciler üretmesi şart..
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