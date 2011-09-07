Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Pentium B960

Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Pentium Mobile işlemci ailesine Sandy Bridge tabanlı yeni bir model daha ekliyor. B960 model adını taşıyan yeni işlemci, dizüstü bilgisayar üreticilerinden elde edilen bilgilere göre 2.2GHz'de görev yapıyor. Seviye 1 bellek kapasitesi 64 Kb, Seviye 2 bellek kapasitesi ise 256 Kb olan işlemciye 2MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek eşlik ediyor.

Intel 64, SSE4 komut setleri ve VT-x Sanallaştırma gibi temel teknolojilere sahip olan ancak düşük maliyetli bir çözüm olduğundan Sandy Bridge mimarinin öne çıkan güçlü yeniliklerine yer verilmeyen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü, DMI arabirimi ve grafik işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. micro-PGA paket yapısına sahip olan ve Soket G2 formunda hazırlanan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt.

Pentium Mobile B960 işlemcisinin satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.