Intel'den ödüllü yarışma; "Teknolojik Kıyak"

Intel, teknoloji tutkunları için yeni bir yarışmaya başladı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden gerçekleştirilen "Teknolojik Kıyak" isimli yarışmaya katılmak için yapmanız gereken tek şey ilgili sayfadaki beğen butonuna tıklamak ve katılım formunu doldurmak.

Intel'in yarışmasını benzerlerinden ayıran bir diğer nokta ise "Teknolojik Kıyak" özelliği. Yarışma kapsamında aralarında Asus'un yeni ultrabookları, tablet bilgisayarlar ve televizyonların da yer aldığı ödülleri kendinizle birlikte "kankalarınıza" da kazandırabilmeniz.

Zaten Intel'in yarışma için belirlediği slogan da şu şekilde "En yakın 4 kankana büyük bir kıyak yapmaya hazır mısın?" Hem kendiniz hem de kankalarınız için ödül kazanabileceğiniz uygulamanın adresi ise şu şekilde; https://apps.facebook.com/intelteknolojikkiyak/