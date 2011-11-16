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Intel'den ödüllü yarışma; "Teknolojik Kıyak"

7 yıl
15,4b
1
19
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, teknoloji tutkunları için yeni bir yarışmaya başladı.  Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden gerçekleştirilen "Teknolojik Kıyak" isimli yarışmaya katılmak için yapmanız gereken tek şey ilgili sayfadaki beğen butonuna tıklamak ve katılım formunu doldurmak.
Intel'in yarışmasını benzerlerinden ayıran bir diğer nokta ise "Teknolojik Kıyak" özelliği. Yarışma kapsamında aralarında Asus'un yeni ultrabookları, tablet bilgisayarlar ve televizyonların da yer aldığı ödülleri kendinizle birlikte "kankalarınıza" da kazandırabilmeniz.
Zaten Intel'in yarışma için belirlediği slogan da şu şekilde "En yakın 4 kankana büyük bir kıyak yapmaya hazır mısın?" Hem kendiniz hem de kankalarınız için ödül kazanabileceğiniz uygulamanın adresi ise şu şekilde; https://apps.facebook.com/intelteknolojikkiyak/

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DH Misafiri 7 yıl
buda yeni moda oldu.hediye veriyom ayağına reklamlarını iyice yayıyolar artık..kingston ssd için slogan ararken herkese sormuştum ve sonra dandikten bir kaç slogan seçtiler , anladımki adamlar asıl reklamı böyle yapıyolar ;) boş işler bunlar
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DH Misafiri 7 yıl
sanki çekilişte millet izleyecek :D kimseye vermiyecekler kendi aralarında bi isim seçerler :D bedava reklam işte :)
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Universal Bilgisayar 7 yıl
VALLAHİ BEN EKLEDİM ADRESTEN TC KİMLİĞE KADAR ALIYORLAR SAĞLAMMIŞ ÇEKİLİŞ KAYIT OLUN BENCE...
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Luc4sHood 7 yıl
Sorun sadece bendemi anlamadım.O video çıktıktan sonra hiç bişey olmuyor öylece kalıyor.yoksa hiç kankam yokmu....
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
Kanka mı
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malchik 7 yıl Luc4sHood
Blooods

Sorun sadece bendemi anlamadım.O video çıktıktan sonra hiç bişey olmuyor öylece kalıyor.yoksa hiç kankam yokmu....

+4
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-Superior 7 yıl
Ucuza en iyi reklam yöntemi .
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FORTYSIX 7 yıl
buda yeni moda oldu.hediye veriyom ayağına reklamlarını iyice yayıyolar artık..kingston ssd için slogan ararken herkese sormuştum ve sonra dandikten bir kaç slogan seçtiler , anladımki adamlar asıl reklamı böyle yapıyolar ;) boş işler bunlar
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Don't Reyiz 7 yıl
Dağıttım Kankaslarıma
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Portraitclub 7 yıl
hayalperest intel daha ilgi çekici bişeyler bulmaya çalış
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Unzerstörbar 7 yıl
Baba oğluna vermez bu ödülleri kazanırsa Bunlar Kanka diyor pehh
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istanbul2007 7 yıl
Komedi bu intel kim onlari kazanipta arkadasina vericek?
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