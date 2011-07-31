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Intel'in 2013 model Haswell işlemcilerinde DirectX 11.1 destekli GPU olacak

7 yıl
4,9b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde pazara sunmaya hazırlanan Intel, 2013'te lanse edeceği Haswell kod adlı işlemcileri için de geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Ivy Bridge jenerasyonu ile Intel, 22nm üretim teknolojisine geçecek ve Sandy Bridge mimarisinde de bazı güncellemeler yapacak. Haswell jenerasyonu da benzer şekilde 22nm üretim teknolojisiyle çıkacak ancak yeni bir mikroişlemci mimarisi ile gelecek ve yepyeni özellikler sunacak.
Gün ışığına çıkan yeni bir Intel dökümanına göre Haswell mimarisini kullanacak 2013 model Intel işlemcilerde, DirectX 11.1 ve OpenG 3.2 desteği sunacak en gelişmiş Intel grafik birimine yer verilecek. Bilindiği üzere Sandy Bridge mimarisini temel alan güncel işlemcilerde, Intel'in DirectX 10.1 ve OpenGL 3.0 desteği sunan 6. jenerasyon grafik çekirdeği kullanılıyor. Ivy Bridge ile birlikte 7 jenerasyona geçilecek ve DirectX 11 ile OpenGL 3.1 desteğine başlanacak. Haswell jenerasyonunda ise 7. jenerasyon grafik biriminin geliştirilmiş versiyonuna yer verilecek.  Intel'in dökümanından yola çıkarsak eğer Microsoft, DirectX 11'in devamı olarak DirectX 11.1 ile devam edecek ve DirectX 12, 2-3 yıldan önce çıkmayacak.
Intel'in profesyonel grafik uygulamalarına yönelik sertifikasyon çalışmaları da devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Intel, güncel işlemcilerindeki en hızlı grafik birimi olan HD 3000'ün Xeon işlemci ailesinde yer alan profesyonel bir versiyonunu daha hazırlamış ve bu GPU, AutoCAD 10/11/12, Photoshop CS5, Civil 3D 11/12 sertifikalarını da almıştı. Ivy Bridge ve Haswell jenerasyonları ise Intel'in daha fazlasını hedeflediği işlemciler olacak ve firma, 3DS Max ve Avid Media sertifikalarını listeye eklemek  için çaba gösterecek.  Aynı dönemde AMD'nin ise, Radeon HD 7000 serisi grafik özelliklerine sahip 3. nesil Bulldozer işlemcilerini sunması bekleniyor.

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alito 7 yıl
dx11 oyunları dx12 çıktığı zaman dahada çoğalacak. o yüzden bence dx12 nin gelmesi dx11 kullanıcılarına yarayacak. bence sevinin üzülmeyin
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chief53 7 yıl
dx11 5 6 sene daha gider dx9a hala oyun çıkartıyorlar dx11i hemen çöpe atıcak deiller
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Stainless.. 7 yıl
İnsaf ya! Ben dx9 a daha geçen sene geçtim. Tek çekirdekte sürünüyoz, sandy bridge yi bi türlü göremedik.



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sadtneverdie 7 yıl
DH Misafiri
yetti gayrı. dayanamıyorum artık. param kalmadı. amd forever

Sende haklısın amd nin herhangi bir yol haritası olmadığı daha doğrusu o yol ahritaları sürekli ileri tarihe kaydırıldığı için forever amd :D seneye bulldozer diye bir işlemci çıkacakmış 6 senedir bunun için çalışıyorlarmış ondan almak lazım :D bak intel fanboyluğu yaptım. :)
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dodomoco 7 yıl
crysis açar mı
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DH Misafiri 7 yıl
yetti gayrı. dayanamıyorum artık. param kalmadı. amd forever
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X-FI 7 yıl
DX11.1 hiç şaşırmadım doğrusu ama dx10 ile dx10.1 arasında nasıl çok fark yoktu ve nvidia ısrarla bunu kullanamıştı zamanında aynısını dx11.1 ede yapar gibime geliyor.
hem dx10.1 kullanan oyun sayısı azdı hawx vardı bir de assasins creed ve buda yamayla dx10 olmuştu :) dx10.1 gördüğüm özellikle MSAA açıkken performsn kaybı çok olmuyordu. dx11.1 de bunun gibi bişey gelir ve bizi hele hele nvidia sahiplerini hiç etkilemez diye düşünüyorum ;) dx12 ise 2-3 senesi varsa oh süper ;)
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electro58 7 yıl
Bu dx konusunu abartıyorlar sabit kalsın arkadaş. Dx60 -70 görürüz bu gidişle. Ayrıca sandybridge i daha kullanamadık ki daha
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umutarslan.com 7 yıl
detroit21
dx 11 de daha adam gibi oyun yokken 11.1 niye geliyor ? bizim gpu lar copemi gidecek.

senin dx11.1 li sisteme geçmeni zorlayan bir durum yok.egolarını başka bahara ertelersin değiştirmezsin kartını.
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detroit21 7 yıl
dx 11 de daha adam gibi oyun yokken 11.1 niye geliyor ? bizim gpu lar copemi gidecek.
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Portraitclub 7 yıl
dx11.1 pek kullanılacağını zannetmiyorum çünkü daha öncede dx10 çıkardılar o kullanılamadan dx10.1 çıkardılar sonra dx11 geldi çuanda bile dx11 pek kullanılmıyor dx11.1 için insanların yeni dx11 destekli aldığı ekran kartını çöpe atıcak değiller dx12 çıkana kadar dx11 ekran kartı ile yola devam
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DH Misafiri 7 yıl
Aynı dönemde AMD'nin ise, Radeon HD 7000 serisi grafik özelliklerine sahip 3. nesil Bulldozer işlemcilerini sunması bekleniyor.

umarım hala birinci nesili bekliyor olmayız :D
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mugurgok 7 yıl
Tik Tak mı TAK TAK mı anlamadım
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