Intel'in 2013 model Haswell işlemcilerinde DirectX 11.1 destekli GPU olacak

Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde pazara sunmaya hazırlanan Intel, 2013'te lanse edeceği Haswell kod adlı işlemcileri için de geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Ivy Bridge jenerasyonu ile Intel, 22nm üretim teknolojisine geçecek ve Sandy Bridge mimarisinde de bazı güncellemeler yapacak. Haswell jenerasyonu da benzer şekilde 22nm üretim teknolojisiyle çıkacak ancak yeni bir mikroişlemci mimarisi ile gelecek ve yepyeni özellikler sunacak.

Gün ışığına çıkan yeni bir Intel dökümanına göre Haswell mimarisini kullanacak 2013 model Intel işlemcilerde, DirectX 11.1 ve OpenG 3.2 desteği sunacak en gelişmiş Intel grafik birimine yer verilecek. Bilindiği üzere Sandy Bridge mimarisini temel alan güncel işlemcilerde, Intel'in DirectX 10.1 ve OpenGL 3.0 desteği sunan 6. jenerasyon grafik çekirdeği kullanılıyor. Ivy Bridge ile birlikte 7 jenerasyona geçilecek ve DirectX 11 ile OpenGL 3.1 desteğine başlanacak. Haswell jenerasyonunda ise 7. jenerasyon grafik biriminin geliştirilmiş versiyonuna yer verilecek. Intel'in dökümanından yola çıkarsak eğer Microsoft, DirectX 11'in devamı olarak DirectX 11.1 ile devam edecek ve DirectX 12, 2-3 yıldan önce çıkmayacak.

Intel'in profesyonel grafik uygulamalarına yönelik sertifikasyon çalışmaları da devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Intel, güncel işlemcilerindeki en hızlı grafik birimi olan HD 3000'ün Xeon işlemci ailesinde yer alan profesyonel bir versiyonunu daha hazırlamış ve bu GPU, AutoCAD 10/11/12, Photoshop CS5, Civil 3D 11/12 sertifikalarını da almıştı. Ivy Bridge ve Haswell jenerasyonları ise Intel'in daha fazlasını hedeflediği işlemciler olacak ve firma, 3DS Max ve Avid Media sertifikalarını listeye eklemek için çaba gösterecek. Aynı dönemde AMD'nin ise, Radeon HD 7000 serisi grafik özelliklerine sahip 3. nesil Bulldozer işlemcilerini sunması bekleniyor.