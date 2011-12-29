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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 8 Nisan'da lanse edilecek

7 yıl
13b
1
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin çıkış tarihi netleşiyor. Digitimes'ın bilgisayar üreticilerine dayandırarak verdiği haber göre daha önce Mart/Nisan döneminde çıkacağı konuşulan işlemci ailesi, 8 Nisan'da lanse edilecek.  Core i5 ve Core i7 serisi masaüstü işlemcilerle Core i7 serisi mobil işlemcilerin yer alacağı alacağı lansmandan sonra zaman içerisinde Core i3 ve Core i5 gibi masaüstü/dizüstü bilgisayar işlemcilerinin de farklı fiyat ve performans segmentleri için aileye dahil olacak.
Yeni işlemcilerle birlikte Intel, çipset gamını da yenileyecek. Ivy Bridge serisi işlemciler geriye dönük destek sunacak olsa bile platform bazında güncellemeye giden Intel başta doğal USB 3.0 desteği olmak üzere belli açılardan fark yaratan  Z77, H77, Z75 ve B75 çipsetlerini masaüstü bilgisayarlar, HM77, UM77, HM76 ve HM75 çipsetlerini ise dizüstü bilgisayarlar için aynı tarihte kullanıma sunmuş olacak. Şu anki Sandy Bridge işlemci ailesinin 22nm fabrikasyon sürecine uyarlanmış ve 3D Transistör teknolojisi kullanılarak hazırlanmış versiyonlarını oluşturacak yeni işlemci ailesi aynı zamanda mimari açıdan da çeşitli yenilikler ve güncellemeler sunacak. Sandy Bridge ailesi ile benzer maliyet seviyesinde olacağı düşünülen yeni işlemcilerdeki en büyük güncelleme, entegre grafik birimi.
İkinci nesil Core işlemci ailesindeki en hızlı entegre grafik birimi olan HD 3000 ile kıyaslandığında %30 daha fazla uygulama birimine ve DirectX 11 desteğine sahip olan HD 4000 entegre grafik biriminin genel olarak %50-60 seviyesinde daha performanslı olacağı, diğer taraftan GPGPU genel amaçlı GPU kullanımına yönelik olarak bir takım güncellemeler içereceği ifade ediliyor. Aynı zamanda daha yeni API'lerle uyumlu olan GPU, video hızlandırma ve çözümleme konularında da güncellemeler içeriyor.
AVX komut seti geliştirmelerine sahip olan Ivy Bridge işlemci ailesinde entegre PCI Express 3.0 kontrolcüsüne de yer veriliyor. Masaüstü versiyonlarının 184$-332$ seviyesinden fiyatlandrılacağı yeni işlemci ailesinde ilk etapta en hızlı model Core i7-3770 olacak. Core i7-2600K ile kıyaslandığında kaydadeğer biçimde daha yüksek performans sunacağı ifade edilen işlemcinin aynı zamanda daha yüksek hız aşırtma başarımına sahip olacağı telaffuz ediliyor. Serinin en hızlı modellerini içeren Ivy Bridge-E ise 2012 sonunda çıkmış olacak.

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DH Misafiri 7 yıl
UYUMULU ANAKARTLAR
Z68

Maximus IV Extreme-Z (0902)
Maximus IV GENE-Z/GEN3 (0302)
Maximus IV GENE-Z (0902)
P8Z68 DELUXE/GEN3 (0301)
P8Z68 DELUXE (0902)
P8Z68-V PRO/GEN3 (0301)
P8Z68-V PRO (0902)
P8Z68-V/GEN3 (0301)
P8Z68-V (0902)
P8Z68-V LE (0702)
P8Z68-V LX (0602)
P8Z68-M PRO (0502)

P67

Maximus IV Extreme (2001)
SABERTOOTH P67 (2001)
P8P67 DELUXE (2001)
P8P67 EVO (2001)
P8P67 PRO (REV 3.1) (2001)
P8P67 PRO (2001)
P8P67 (REV 3.1) (2001)
P8P67 (2001)
P8P67 LE (1101)
P8P67 LX (0402)
P8P67-M PRO (0901)
P8P67-M (1501)

H67

P8H67-M EVO (2001)
P8H67-V (0804)
P8H67 (1401)
P8H67-M PRO (1104)
P8H67-M (0803)

H61

P8H61 EVO (0502)
P8H61 PRO (0603)
P8H61/USB3 (0602)
P8H61 PLUS (0602)
P8H61-V (0801)
P8H61 (0602)
P8H61-M EVO (0801)
P8H61-M PRO (1001)
P8H61-M LE/USB3 (0801)
P8H61-M LE (1001)
P8H61-M LE/CSM (0801)
P8H61-M (1102)
P8H61-M LX PLUS (0501)
P8H61-M LX (0601)
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someoneme 7 yıl
uçuk LGA 775 Quad Core fiyatlarına dayanamayıp Ivy bridge almaya karar verdim. Nisanın ilk haftası TR' de de satışa çıkar mı?
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DH Misafiri 7 yıl
iyice kafam karıştı .bu işlemciler hangi soketi kullanıyor.
2011'i kulalnıyorlarsa x79 'dan dahamı iyi olmasa bile dahamı düşük kalıyor.
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Rubisco 7 yıl
Soket 1155 kullanacaklar.

i7-2600 ile 4 çekirdekli Sandy Bridge-e(i7-3820) arasında fark hemen hemen yok denecek kadar az yada aynı hız baz alırsan yok(3820 çalışma hızı 3.6ghz 2600k nın 3.4 ghz yani eşit hızda perf aynı gibi bişey).

Ivy Bridge, şu anki SBlerden biraz daha hızlı oluck, yani 4 çekirdekli IB i7, SB-e olan i7-3820 den biraz daha hızlı olması lazım.

Yani 4 çekirdekli IB ler (soket 1155), 4 çekirdekli SBlerden daha iyi olacak (soket 1155) ayrıca 4 çekirdekli SB-elerden de daha iyi olacak(soket 2011).

4 çekirdekli IB (soket 1155) vs. 6 çekirdekli SB-e(soket 2011) karşılaştırmasını ancak ürün çıktıktan sonra yapabiliriz.

Ancak 3D Render,Photoshop,premier,solidworks,encoding gibi işlerde 6 çekirdekli SB-e (i7-3930k soket 2011 3.3ghz) 4 çekirdekli SB'den (i7 2600k soket 1155 3.4ghz ) %25-30 daha hızlı çalışıyorsa, IB aradaki farkın tamamını kapatamaz bana kalırsa, ama aradaki farkı %10-15ler civarlarına kadar rahatça indirebilir (i7-2600k 300$ i7 3930k 600$ olduğu da düşünülürse iyi bi gelişme).

after effects(%4),blender (%14) gibi farkların düşük olduğu yada oyunlar gibi hemen hemn aynı (1-2fps max) farkın olduğu durumlarda IB ler belirgin oranda ilerleme sağlayabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
ewt z68 lerle uyumlu bios güncelleyince oluyor
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aceleciburak 7 yıl
var olan pin yapıları hala satışta olanlar 775-1366-1156-1155 ve 2011 şuan için 5 ayrı chipset ve pin yapısında olan sistemler mevcut 2012 sonu 2013 başı için Haswell 1150 pin olayınıda eklersek 6 ayrı yapı olacak ivy bridge lerin bile 1 senede teknolojik olarak çöp olacağı piyasada insanın içinden sistem almak gelmiyor doğrusu...
AMD şu Trinity ile biraz başarı gösterirse belki bişiler farkeder ama nisan ayında herşey netleşir...
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EMIN11 7 yıl
Bu işlemcilerin özeti: Konsolu öncekine göre dahada ezecek olan alet.
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Kartalkaya46 7 yıl
Aklıma AMD'ye baskın yapmak geldi.Hep senin yüzünden 8 Nisanda çıkacak
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ultra_storm 7 yıl
Şimdi benim z68 anakarta uymayacakmı bu işlemciler ?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl ultra_storm
ultra_storm

Şimdi benim z68 anakarta uymayacakmı bu işlemciler ?

Uyacak !
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FlyingUnderpants 7 yıl
Aynı dönemde Win8 lanse edilecek.
i7 Ivy Bridge + Win8 bir laptop şart oldu bahar aylarında.
Kimse inanmıyor ancak emektar HP 4 senesini dolduracak.
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dodomoco 7 yıl FlyingUnderpants
showwmann

Aynı dönemde Win8 lanse edilecek.
i7 Ivy Bridge + Win8 bir laptop şart oldu bahar aylarında.
Kimse inanmıyor ancak emektar HP 4 senesini dolduracak.

emektar qosmio 3 senesini dolduracak
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spaydix 7 yıl
3770k alirim keyfime bakarim
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2kol3bacak 7 yıl
Çok fazla chipset çok kısa sürede çıkartıldı. P67 den Z68'e bir gelişim var fakat bu kadar kısa sürede çıkan chipsetlerde büyük yenilikler olacak mı insanın kafası karışmıyor değil..
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Hater- 7 yıl
Soket uyumluluğu da netlik kazansa idi güzel olacaktı. Bekleyelim bakalım.
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