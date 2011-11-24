Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri Nisan ayına ertelenmiş olabilir

Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge işlemci ailesi için yeni bir ertelemeye gidilmiş olabilir. İlk etapta Sandy Bridge ailesiyle benzer şekilde yeni yılın hemen başında yani 2012'nin ilk günleriyle birlikte pazara sunulması planlanan ancak daha sonra ilk çeyreğin sonuna yani Mart dönemine ertelenen Ivy Bridge işlemci ailesi, gelen son haberlere göre Nisan ayına kalmış olabilir. Intel'in neden ertelemeye gittiğine dair henüz resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak kaynaklar iki ihtimal üzerinde duruyor ki bunlar PC satışlarındaki zayıflık ve üretim sürecinde yaşanan problemler.

Bilindiği üzere üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, 22nm Ivy Bridge işlemci ailesi için üretim başladığını açıklamıştı. Bu bilgiden hareketle üretimdeki sorunlardan ziyade Intel'in pazar öngörüleri ve sistem üreticilerinin Sandy Bridge yatırımlarının, bu gecikmeye etki eden faktörler olduğu tahmini yapılabilir ancak yine de resmi açıklamayı görmeden net bir sonuç çıkarmak zor.

Nisan ayında yapacağı lansman ile birlikte masaüstü sistemler için hazırladığı üçüncü nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerle birlikte mobil sistemlere yönelik üçüncü nesil Core i7 işlemcileri sunması beklenen Intel'in, masaüstü sistemlere yönelik Ivy Bridge tabanlı Core i3 ve dizüstü bilgisayarlar için Ivy Bridge tabanlı Core i5 mobil işlemcilerini ise ikinci çeyrek sonunda sunması bekleniyor. Önümüzdeki yılın yaz döneminde Pentium ailesinin de 22nm Ivy Bridge jenerasyonuna adapte olması beklenirken, Celeron serisi işlemciler için 2012 içerisinde Ivy Bridge güncellemesi beklenmiyor.