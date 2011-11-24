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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri Nisan ayına ertelenmiş olabilir

7 yıl
15,1b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge işlemci ailesi için yeni bir ertelemeye gidilmiş olabilir. İlk etapta Sandy Bridge ailesiyle benzer şekilde yeni yılın hemen başında yani 2012'nin ilk günleriyle birlikte pazara sunulması planlanan ancak daha sonra ilk çeyreğin sonuna yani Mart dönemine ertelenen Ivy Bridge işlemci ailesi, gelen son haberlere göre Nisan ayına kalmış olabilir. Intel'in neden ertelemeye gittiğine dair henüz resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak kaynaklar iki ihtimal üzerinde duruyor ki bunlar PC satışlarındaki zayıflık ve üretim sürecinde yaşanan  problemler.
Bilindiği üzere üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, 22nm Ivy Bridge işlemci ailesi için üretim başladığını açıklamıştı. Bu bilgiden hareketle üretimdeki sorunlardan ziyade Intel'in pazar öngörüleri ve sistem üreticilerinin Sandy Bridge yatırımlarının, bu gecikmeye etki eden faktörler olduğu tahmini yapılabilir ancak yine de resmi açıklamayı görmeden net bir sonuç çıkarmak zor. 
Nisan ayında yapacağı lansman ile birlikte masaüstü sistemler için hazırladığı üçüncü nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerle birlikte mobil sistemlere yönelik üçüncü nesil Core i7 işlemcileri sunması beklenen Intel'in, masaüstü sistemlere yönelik Ivy Bridge tabanlı Core i3 ve dizüstü bilgisayarlar için Ivy Bridge tabanlı Core i5 mobil işlemcilerini ise ikinci çeyrek sonunda sunması bekleniyor. Önümüzdeki yılın yaz döneminde Pentium ailesinin de 22nm Ivy Bridge jenerasyonuna adapte olması beklenirken, Celeron serisi işlemciler için 2012 içerisinde Ivy Bridge güncellemesi beklenmiyor. 

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acizcool 7 yıl en beğenilen
Nasıl bir haber bu? Ertelenmiş olabilir. Ertelenmemiş de olabilir demek ki.
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robinhoof 7 yıl
bulldozer lerin pipeline 1 puan kısalması lazım üstüne modül başına 2 fpu koyması lazım. bunlarda yetmez piledriverların 4ghz ile gelmesi gerekiyo. al şimdi bulldozer sana. triple channel sonra gelsede olur.
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TrMhMt 7 yıl
Gelmesin bana uyar ...


Imzamdaki makineyi 3 sene once topladim. Eger iki sene daha kullanabilirsem su 22nm ler biraz gec birde revizyona ugramis sorunlari giderilmis durumda olursa benim icin super olur.


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dhsacit 7 yıl
i2500k lı bir seteme sahip olana her kulanıcı he işni görür bence gerek bile yok ben e4700 kullanıyorum gayet yetıyo hd 5770 var. canavar :D
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arseniCem 7 yıl
zorlayacak işlemci yokki karşısında adamlar elindeki ürünü sunsun...

şu revizyon bulldozerlerde biraz performans düzelmesi olsada pazar hareketlense...
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MyCoDeR 7 yıl
Ben herhangi bi erteleme görmüyorum zaten intel ıvy bridge için mart-nisan aylarında çıkıcak demişti.
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ihsnlky 7 yıl
çıksada Sandy Bridge toplasak
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DH Misafiri 7 yıl
super elmas teknolojisi bu islemcilerde kulanilsa islemcilerdeki hiz asirtma durumu herkesi dumur eder.
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MxFxOx 7 yıl
ÇOK DA TIN!
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DH Misafiri 7 yıl
Ya sırf işlemci pcı-e 3.0 desteği ve 22nm olduğu için bekliyorum yoksa 2500k çoktan almıştım of
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WinteR 7 yıl
Bu süreçte AMD BD'ler için birşeyler yapsa keşke.
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acizcool 7 yıl en beğenilen
Nasıl bir haber bu? Ertelenmiş olabilir. Ertelenmemiş de olabilir demek ki.
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Zero Limit 7 yıl acizcool
acizcool

Nasıl bir haber bu? Ertelenmiş olabilir. Ertelenmemiş de olabilir demek ki.

dostum uzun süredir bu sitedeysen zaten buna alışmış olman gerekirdi
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Batuist 7 yıl
AMDye nazaran intel deli gibi satıyor.. yeni ürünleri çıkarması için acele etmeye gerek bile duymuyor..
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cagataykoroglu 7 yıl
Neden çıkartsın ki? 2500k ve 2600k için indirime bile gerek duymadılar.
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Sajuuk 7 yıl
Şu bilgisayar sistemlerindeki tek-el'den nefret ediyorum. Şimdi FX 8150 alsam 2.eli beş para etmez. 2500K veya 2600K alsam 5 ay öncekinden daha pahalı. Nerede kaldın ARM kurtar bizi
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