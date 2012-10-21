Intel'in 335 serisi 240 GB SSD modeli Japonya pazarına giriş yaptı

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden Intel, işlemci alanında olduğu kadar SSD alanında da iddiasını sürdürüyor. Santa Clara merkezli firma, elimize ulaşan bilgilere göre orta segment için hazırladığı 335 serisi yeni SSD'lerinin 240 GB'lık modelinin Japonya'da satışına başlamış.



Intel'in ülkemizde satılmakta olan 330 serisi çözümleri ile aynı kontrolcüyü (SandForce SF-2281) ve aynı arabirimi (SATA-III 6 Gb/sn) paylaşan yeni SSD'lere, 20 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları eşlik ediyor. Hatırlatmak gerekirse 330 serisinde, 25 nm'lik MLC tipi yongalar kullanılmıştı.



Saniyede 500 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızına, 42.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına ve 52.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansına erişebilen SSD'lerin 80 GB'lık ve 180 GB'lık modellerinin, 2013 yılının ilk çeyreğine doğru boy göstermesi bekleniyor. 240 GB modelin Japonya fiyatı merak edenler için yaklaşık 214$. Yani fiyat / kapasite oranı 1'in altında.



http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20121020/etc_intel.html