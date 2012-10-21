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Intel'in 335 serisi 240 GB SSD modeli Japonya pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Intel'in 335 serisi 240 GB SSD modeli Japonya pazarına giriş yaptı
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Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden Intel, işlemci alanında olduğu kadar SSD alanında da iddiasını sürdürüyor. Santa Clara merkezli firma, elimize ulaşan bilgilere göre orta segment için hazırladığı 335 serisi yeni SSD'lerinin 240 GB'lık modelinin Japonya'da satışına başlamış.
Intel'in ülkemizde satılmakta olan 330 serisi çözümleri ile aynı kontrolcüyü (SandForce SF-2281) ve aynı arabirimi (SATA-III 6 Gb/sn) paylaşan yeni SSD'lere, 20 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları eşlik ediyor. Hatırlatmak gerekirse 330 serisinde, 25 nm'lik MLC tipi yongalar kullanılmıştı.
Saniyede 500 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızına, 42.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına ve 52.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansına erişebilen SSD'lerin 80 GB'lık ve 180 GB'lık modellerinin, 2013 yılının ilk çeyreğine doğru boy göstermesi bekleniyor. 240 GB modelin Japonya fiyatı merak edenler için yaklaşık 214$. Yani fiyat / kapasite oranı 1'in altında.
Intel'in 335 serisi 240 GB SSD modeli Japonya pazarına giriş yaptı
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Intel'in 335 serisi 240 GB SSD modeli Japonya pazarına giriş yaptı
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Intel'in 335 serisi 240 GB SSD modeli Japonya pazarına giriş yaptı
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http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20121020/etc_intel.html Yorum Yaz
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megaman 7 yıl en beğenilen zerocontrol
zerocontrol

SSD lerin en azından 500 GB lık versiyonları çıksada kullansak artık

1TB olanları da var ama, distribütörlerimizin canı sağolsun, dışarıda tedavülden kalkmak üzere olanı getirmekte yarış içindeler adeta, üst seviye modelleri ise indiana jones tarzı aksiyonlarla yurt dışından getirtebiliyoruz.
zerocontrolSSD lerin en azından 500 GB lık versiyonları çıksada kullansak artık1TB olanları da var ama, distribütörleri...
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nurettinaz 7 yıl
SSD alanında samsung ve toshiba bence işi götürmüş durumdalar. Yavaş yavaşta işe kingston girmekte. Ama okuduğum yorumlara bakarak söyleyebilirim ki bu işte şu an piyasada en iyi üretici samsung gibi duruyor.
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Infernall 7 yıl
Bence intel ssdye el atmasa daha hayırlıydı
Yoksa fiyatlar tavana vuracak tekrardan hoop 60gb ssd 400tl falan
İntel kendi işine baksın biton marka var sandisk falan ucuz ve yeterli
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1963bursa 7 yıl
intel kurnazdır, fahiş fiyattan 9 model çıkarır, orta fiyattan 1 model çıkarır ve o 1 modeli satar, benim dediğim 750 gb modelleri şu an için dedim, tabiiki yarın bir gün OCZ yada Kingmax vs falan 1 TB'ı 950$'a satarlarsa, intel gidip 750 GB'ı 750$'a satamaz, bu belli bir şey.
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JoeyBane 7 yıl
''240 GB modelin Japonya fiyatı merak edenler için yaklaşık 214$. Yani fiyat / kapasite oranı 1'in altında.''

Ah bir de dolar olmasa.
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hacı.basat 7 yıl
720-750-768 GB üretmek yada bunları 789$'a satmak intelin harcı değil, yapsa OCZ yapar, OCZ zaten 1TB SSD'yi 1150$'a sattı, 750'yi GB başı maliyette çok daha ucuza satar, intel demekse açıklaması mümkün olmayan yüksek fiyatlar demek.
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ZEUS__ 7 yıl hacı.basat
Hasanhh

720-750-768 GB üretmek yada bunları 789$'a satmak intelin harcı değil, yapsa OCZ yapar, OCZ zaten 1TB SSD'yi 1150$'a sattı, 750'yi GB başı maliyette çok daha ucuza satar, intel demekse açıklaması mümkün olmayan yüksek fiyatlar demek.

tabi ocz satar sonra açıklaması mümkün olmayan hatalarla kullanıcıları uğraştırır ve milleti kendinden illallah ettirir. yurt dışındaki kullanıcı yorumlarını takip edersen oczye pek çok kişi uzak duruyor ve pek tavsiye edilmiyor. vertex 4 ile bunu agresif fiyat politikasıyla aşmaya çalışıyor. ancak pek çok kişi halâ oczye artık dönüp bakmam diyor. herkesin firmware gibi konulardan haberi yok. hepsi firmware yayınlıyor ancak ocznin tam testlerden geçirmeden ürünlerini satmaya başladığını gösteriyor yaptıkları hata düzeltmeleri. veri olunca güvenilirlik ve sağlalık şart. bunu da en iyi yapan firmalardan biri intel. yurt dışında en sorunsuz ve güvenilir, sağlam ssd tavsiyeleri intel, samsung, crucial, plextor. intel haliyle birazda marka konumlandırma değeri gereği yüksek fiyat çekiyor olabilir. ancak alanın gerçekten güvendiği SSDler yaptığı gerçek.

not: bende ocz vertex 4 alıcam inşallah bayramdan sonra.
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1963bursa 7 yıl
Orijinalden alıntı: hayyam_karadenizli
intel SSD konusunda sadece 320 serisinin 600GB olanını tavsiye ederim, o da uçuk kaçık bir fiyata, 789$. 512 GB OCZler 280$ ordan kıyaslayın.http://www.amazon.com/Intel-Series-2-5-Inch-Solid-State-Drive/dp/B004T0DNP6/ref=?ie=UTF8&m=A1VCPXKCL0ARRU

O fiyata 720, 750 yada 768 GB üretse intel vızır vızır satar. 600 GB ile 512 GB arasındaki kapasiteye bahsi geçen fark fazla.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
intel SSD konusunda sadece 320 serisinin 600GB olanını tavsiye ederim, o da uçuk kaçık bir fiyata, 789$. 512 GB OCZ'ler 280$ ordan kıyaslayın. amazon.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Bizim buradaki fiyatı nedir aceba 400$ aşaı olmaz :)
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abdulmusavvir 7 yıl
Geçen ay OCZ Vertex2 240GB amazonda 129$'dı, intel daha çıkaracak getirecek satacak hem de 214$'a, ben almiyim. Baaaay.
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CoreXXX 7 yıl
neyseki bu alanda intel tekel niteliğinde değil. chipseti başka firmalara ürettirmiyorlar. bir zamanlar nvidianın uçan chipsetleri vardı. e amd iyce ezildi işlemci pazarında tekel sayılırlar. birde bu alanda intele 1 dolar vermem allahdan bolca alternatifi var
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M0nkey D. Luffy 7 yıl
Halen alınacak fiyat seviyelerinde değiller maalesef.
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neyim 7 yıl
bu ssd devriminin evlerimize ucuz gelmesi için illa " ssd-2" gibi bişeyin mi çıkması lazım fiyatlara bakın ya.teknolojiden bi ton kadar para kaldırdınız tüm şirketler olarak.ucuzlamamasının sebebi adamlar paraya doymuyor abi.
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