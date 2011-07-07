Intel'in 6 çekirdekli Core i7-970 işlemcisi emekli oluyor

Geçtiğimiz günlerde Core i7-980 işlemcisini pazara sunan Intel, daha yavaş model olan Core i7-970 için emeklilik sürecini başlatıyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin güç verdiği LGA2011 öncesinde üst seviye ürün gamında güncellemeler yapmaya başlayan Intel, 6 çekirdekli işlemcilerinden Core i7-970 için 27 Ocak 2012 tarihine kadar sipariş alımını sürdürecek ve son sevkiyatları 6 Temmuz 2012'de gerçekleştirecek.





Standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.46GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen Core i7-970 işlemci, 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılabilen işlemci, ilk defa pazara sürüldüğü tarih olan Eylül 2010'da 885$ fiyat etiketiyle raflara girmiş, Core i7-990X'in çıkmasından sonra gelen fiyat indirimiyle 583$ seviyesine çekilmişti.





Core i7-970 işlemcisine ek olarak Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı düşük güç tüketimli Celeron U3400, Core i5-540UM ve Core i7-660UM işlemcilerini de piyasadan çekmeye hazırlanıyor.