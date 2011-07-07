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Intel'in 6 çekirdekli Core i7-970 işlemcisi emekli oluyor

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Core i7-980 işlemcisini pazara sunan Intel, daha yavaş model olan Core i7-970 için emeklilik sürecini başlatıyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin güç verdiği LGA2011 öncesinde üst seviye ürün gamında güncellemeler yapmaya başlayan Intel, 6 çekirdekli işlemcilerinden Core i7-970 için 27 Ocak 2012 tarihine kadar sipariş alımını sürdürecek ve son sevkiyatları 6 Temmuz 2012'de gerçekleştirecek.

Standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.46GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen Core i7-970 işlemci, 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılabilen işlemci, ilk defa pazara sürüldüğü tarih olan Eylül 2010'da 885$ fiyat etiketiyle raflara girmiş, Core i7-990X'in çıkmasından sonra gelen fiyat indirimiyle 583$ seviyesine çekilmişti.

Core i7-970 işlemcisine ek olarak Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı düşük güç tüketimli Celeron U3400, Core i5-540UM ve Core i7-660UM işlemcilerini de piyasadan çekmeye hazırlanıyor. 

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bysoul 7 yıl
Teknolojiye kim ayak uydurabilmiş ki? Mantık şu ki ne gerekiyorsa o kullanılmalı...
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ghost recon advanced 7 yıl
böyle uçuk fiatlı işlemcileri zaten az üretiyorlar satılmayınca tabiki emekli olur
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KODTECH 7 yıl
Fiyatlarada güzel bir emeklilik yapılsa iyi olur.
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semih37 7 yıl
biz daha q9550 kullanıyoruz adamlar i7-970 i
emekli ediyorlar
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justbejust 7 yıl
bitirmek yerine 350 dolardan satsa iyi iş yapar, ama o kadarla gözü doymuyor intel'in belli ki.
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djduke 7 yıl
i7 920 işlemcimden sorna alacagım işlemci. Fiyatları makul düzeye gerilesin. Zaten ondan sonra daha makinaya baya uzun bir süre elimi sürmem.
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Resident 7 yıl
LGA 1366 için uygun fiyatlı 6 çekirdekli işlemci piayasada kalmayacak mı acaba? Bizim gibi LGA1366 kullanlara şöyle 250-300 dolar arası 6 çekirdekli model var mı?
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