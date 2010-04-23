Intel'in 6 çekirdekli Core i7 970 işlemcisi 800€ seviyesinden fiyat listelerinde

AMD önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesinde, modellerin tamamını 300 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunacak. 6 çekirdekli Core i7 980X'in 1000$'ın üzerindeki satış rakamı dikkate alındığında fiyatlandırma açısından oldukça iddialı olan Phenom II X6 ailesine karşı Intel'in daha düşük maliyetli bir çözüm olarak 6 çekirdekli Core i7 970'i pazara sunması bekleniyor.

Core i7 980X gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 3.2GHz'de görev yapıyor. LGA1366 formunda olan ve 12MB L3 bellek kapasitesiyle gelen yeni işlemcide ısıl güç tasarımı 130 Watt olarak belirlenmiş. Üç kanal bellek kontrolcüsü ile 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemcinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyat listelerine 800 Avro seviyesinden girmeye başladığı bildiriliyor.