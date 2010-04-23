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Intel'in 6 çekirdekli Core i7 970 işlemcisi 800€ seviyesinden fiyat listelerinde

9 yıl
13,2b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesinde, modellerin tamamını 300 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunacak. 6 çekirdekli Core i7 980X'in 1000$'ın üzerindeki satış rakamı dikkate alındığında fiyatlandırma açısından oldukça iddialı olan Phenom II X6 ailesine karşı Intel'in daha düşük maliyetli bir çözüm olarak 6 çekirdekli Core i7 970'i pazara sunması bekleniyor.

Core i7 980X gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 3.2GHz'de görev yapıyor. LGA1366 formunda olan ve 12MB L3 bellek kapasitesiyle gelen yeni işlemcide ısıl güç tasarımı 130 Watt olarak belirlenmiş. Üç kanal bellek kontrolcüsü ile 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemcinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyat listelerine 800 Avro seviyesinden girmeye başladığı bildiriliyor.


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doctorfizik 9 yıl

fx57

AMD önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesinde, modellerin tamamını 300 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunacak. 6 çekirdekli Core i7 980X'in 1000$'ın üzerindeki satış rakamı dikkate alındığında fiyatlandırma açısından oldukça iddialı olan Phenom II X6 ailesine karşı Intel'in daha düşük maliyetli bir çözüm olarak 6 çekirdekli Core i7 970'i pazara sunması bekleniyor.

demek bu fiyatla hedefleri x6 ha!! ya bu inteldeki adamlar hesap yapmasını bilmiyor ya da hiç dayak yememişler!!!
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Schneeflocke 9 yıl
aboo
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alpa07 9 yıl
Gel de haykırma...
Forever AMD diye.

+1
BİR İNTEL KULLANICISI OLARAK
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stradivardi 9 yıl
bence uygun fiyat iş için gerekli olan alır ve zatende fazlasıyla kazanır ama laf olsun diye sadece oyun için alanlar ise zaten yiyeceği kazzığı hak etmişlerdir
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Tolgá 9 yıl
@foreverFB1907 bütün bunlar spider içinmi
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foreverFB1907 9 yıl

DEATH71

@foreverFB1907 bütün bunlar spider içinmi


Biliyorum Death saçma geldi bu sistem kaldırmaz diye düºünüyorsun ama yanında iki tane GTX480 ile SLI yapacağım.Acaba kaç fps olur spiderde
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heartwork 9 yıl
bir larrabee vardı 48 çekirdekli falan. Allah için powerpoint sunumu da pek güzeldi. ne oldu ona?
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foreverFB1907 9 yıl
Hemen yurt dısından EVGA Classified SR-2 alıp iki tanede bu islemciden alıp windowsta spider oynamalıyım
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yasar_lives 9 yıl
İntel pahalı olurmu?
AMD Phenom II X6 295$
Intel Core i7 980X 499$
Intel Core i7 970 399$
İŞLEMCİ PAHALI GEREK YOK. UCUZ YETER...
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Master_Evil 9 yıl
amdyi görmezden geliyor bi karşılaştırma görsek iyi olacak
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DH Misafiri 9 yıl
ne beklion koşa koşa git [simage][/simage]
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575m 9 yıl
Bedavadan biraz pahalı, pahalıdan biraz ucuz olmuº sanki
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sadtneverdie 9 yıl
delirmiş bunlar
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F.@.T.İ.H 9 yıl
daha ucuz modelden kasıtları bu mu şimdi ???

intelin pazarlamadan sorumlu müdürü de dahil olmak üzere satıs ve pazarlamadaki tüm personeli Check-up dan gecmesi lazım bence..
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artenis 9 yıl
daha iyisi meyvenin kendisi,
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DH Misafiri 9 yıl
demek intelin daha ekonomik modelden anladığı buymuş....:((
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