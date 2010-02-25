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Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisi fiyat listelerinde

9 yıl
24,3b
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65
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisi fiyat listelerinde
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Intel sunucu ve iş istasyonları için uzun süredir satışta olan 6 çekirdekli Dunington işlemcilerinden sonra, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli işlemcilerini de pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın bu konudaki ilk hamlesi olarak 16 Mart'ta lanse edilecek Core i7 980X Extreme Edition modeli, fiyat listelerinde görünmeye başladı. Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan ve her çekirdek için 2 olmak üzere 12 izlek desteği sunan yeni işlemci, 6.4GT/s QPI hızını destekliyor ve BIOS güncellemesi ile mevcut X58 anakart modellerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fiyat listelerinde yer tutmaya başlayan yeni işlemci, 963.40 Avro yani 1297 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla listelenmiş durumda. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için Core i7 980X Extreme Edition modelinin hangi fiyat seviyesinden lanse edileceği tam olarak bilinmese de en güçlü ihtimal olarak Extreme Edition serisinin amiral gemisi sıfatını üstlenecek hemen her yeni modelinde olduğu gibi 999$ seviyesinden giriş yapması bekleniyor.


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lanetlicadi 9 yıl
Bu işlemcinin fiyatı ne kadar yah:(3.33GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor.6 çekirdek.OoOooOoOoO
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disorderpunk 9 yıl
Alet coşmuş!

guru3d.com/...
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lvlono 9 yıl
Böyle giderse x2 desktop işlemci üretilmeyecek 2 sene sonra. x2 leri cep telefonlarında görmeye başlarız herhalde:)
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ExECaLiBuR 9 yıl
Fiyat biçmeden bi testleri görelim önce. Zaten almak nasip olmaz. i5 bulsak şükür.
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toonjai 9 yıl
intel gene yahudi taktiği uygulamış :))) 999 $ iyiki 1000 $ değil ,yoksa nasıl satın alınabilirdi :D
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ET 7 9 yıl
hicsasmadim intel gene araba fiyatina cpu satmaya calsiyor
cok bekler
yasasin amd
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fenerista 9 yıl
Şimdilik alınacak işlemci şöyle olmalı 4 çekirdek, 65 watt(65w yok henüz ama 32nm ile oalcaktır), 2,66 ghz 6mb önbellekli. Daha fazlası özellikli işlemcilerin fiyatları gereğinden fazla olacaktır. Her zaman orta yolu izlemek lazım.
Bu işlemci güzel gözüküyor:
INTEL C2Q Q9400 2.66GHz LGA775 6MB 1333MHz
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renklem 9 yıl
hakettiğinden yüksek fiyata konumlandırılmış diğer 4 çekirdek extreme kardeşleri gibi.. iyi satışlar intel.
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Tolgá 9 yıl
999 hak ediyor bence 32 nm 6 çekirdek ve extreme serisi aslında mantıklı değil ama i7 975x e 999 vermekten mantıklı
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DH Misafiri 9 yıl
intel bu fiyatla etikette kalmayı planlıyor tmm işlemci çok iyi fakat 1200 dolar gibi bir para hadi 600 civarı olsa oky ama bu durumda amd dört çekirdek 3.4 her zaman tercihimdir teşk
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sertacaygun 9 yıl
2 yıl sonraki fiyatı : 250 -350$
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showstopper41 9 yıl
Tüm zamanlar içinde 999$ verilebilecek tek işlemci bence bu. 32nm olması mevcut tüm işlemcilere üstünlük kurması için yeterli. QX9770 in tek farkı Q9xxx lerin Black Editionı olmasıydı.
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The Jolly Joker 9 yıl
Bu işlemciye para verip alırsam pc ye değil, kendime takarım zaten
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XmysticX 9 yıl

sertacaygun

2 yıl sonraki fiyatı : 250 -350$


şuan piyadasa satılan 2-3 sene önce çıkmış exreme bi işlemci göstersene.
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NecroCyber-777 9 yıl
güzel işlemci devrim yaratan bir işlemci olacak :))
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