Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisi fiyat listelerinde

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Intel sunucu ve iş istasyonları için uzun süredir satışta olan 6 çekirdekli Dunington işlemcilerinden sonra, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli işlemcilerini de pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın bu konudaki ilk hamlesi olarak 16 Mart'ta lanse edilecek Core i7 980X Extreme Edition modeli, fiyat listelerinde görünmeye başladı. Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan ve her çekirdek için 2 olmak üzere 12 izlek desteği sunan yeni işlemci, 6.4GT/s QPI hızını destekliyor ve BIOS güncellemesi ile mevcut X58 anakart modellerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fiyat listelerinde yer tutmaya başlayan yeni işlemci, 963.40 Avro yani 1297 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla listelenmiş durumda. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için Core i7 980X Extreme Edition modelinin hangi fiyat seviyesinden lanse edileceği tam olarak bilinmese de en güçlü ihtimal olarak Extreme Edition serisinin amiral gemisi sıfatını üstlenecek hemen her yeni modelinde olduğu gibi 999$ seviyesinden giriş yapması bekleniyor.