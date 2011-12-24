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Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5-2690 işlemcisinin performans verileri ortaya çıktı

7 yıl
8,5b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5-2690 işlemcisinin performans verileri ortaya çıktı
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Önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte Intel, Sandy Bridge-E mimarisini sunucu platformuna taşıyacak ve yeni nesil Xeon-E5 işlemcilerini pazara sunacak. Ortaya çıkan yeni dökümanlarında Intel, Sandy Bridge-E tabanlı yeni sunucu platformunu, Westmere-EP platformu ile kıyaslarak performans tarafındaki güncellemelere dikkat çekiyor.
Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5-2690 işlemcisinin performans verileri ortaya çıktı
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Sandy Bridge-EP kod adıyla bilinen Xeon E5 işlemcileri, masaüstü sistemler için hazırlanan versiyonlarıyla kıyaslandığında önemli bazı güncellemeler ile geliyorlar. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerde, 8 çekirdekli modeller de sunacak olan Intel buna bağlı olarak Hyper-Threading ile tek bir işlemcide 16 izlek desteği vermeye hazırlanıyor.
Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5-2690 işlemcisinin performans verileri ortaya çıktı
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Modeline göre 20MB'a varan oranda Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak işlemcilerde, çok soketli sistemlere destek ve soketler arasındaki bant genişliğini yüksek tutabilmek adına çift QuickPath Interconnect bağlantısı bulunuyor. Dört kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile donatılan sistemler, aynı desteğe sahip olan Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemcilerden farklı olarak 384GB bellek desteği sunabiliyorlar ki bu sayede çift soketli anakarta sahip bir sistemde 768GB'a kadar DDR3 bellek kullanımı mümkün kılınıyor.
TechPowerUp tarafından yayınlanan dökümanlarda, yeni işlemcilerin performans seviyelerine ilişkin detaylar da bulunuyor. Xeon 5690 işlemcisi ile yapılan kıyaslamada, Sandy Bridge-EP tabanlı Xeon E5-2690 işlemcisi, %50 ila %120 arasında değişen oranlarda daha yüksek performans sunuyor.  Yeni işlemcilerin resmi çıkış tarihleri henüz tam olarak netlik kazanmış olmasa da Intel'in açıklamaları yeni yılın ilk çeyreğine işaret ediyor. 
Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5-2690 işlemcisinin performans verileri ortaya çıktı
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http://www.techpowerup.com/157273/Intel-Xeon-E5-2690-Sandy-Bridge-EP-Performance-Leaked.html Yorum Yaz
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artariel 7 yıl en beğenilen bocekgrafik
bocekgrafik

32 çekirdek olsa ne yazar. O kadar çekirdeğin hepsini aynı anda kullanan uygulama mı var?
Gelsin eksiler...

hani ne diyeyim ki ben bu yoruma ? server işlemcisi adı üstünde. herhangi bir gamer falan kullanmayacak bunu. boşuna mı çekirdek basıyor adamlar ? serverlar daha çok paralel işlemi daha çabuk yapsın diye. serverlar da o çekirdek sayısının hepsini paşa paşa kullanır, emin ol ona göre kodlanır serverlar.
bocekgrafik32 çekirdek olsa ne yazar. O kadar çekirdeğin hepsini aynı anda kullanan uygulama mı var?Gelsin eksiler...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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xdorukx 7 yıl
4000 $ fiyatla satarlar artik
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1 Avatar
aoktar 7 yıl
arkadaş hala aynı saçma yorumlar çıkıyor arada. adamlar bunu serverlar, iş uygulamaları için yapıyor. Ayrıca araba fiyatına çıkıyor xeon sistemler neredeyse.
Amd de daha yeni 16 ve 12 çekirdekli opteronlarını çıkardı. Ve çok daha uygun rakamlara satıyor.
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marfoglu 7 yıl aoktar
aoktar
arkadaş hala aynı saçma yorumlar çıkıyor arada. adamlar bunu serverlar, iş uygulamaları için yapıyor. Ayrıca araba fiyatına çıkıyor xeon sistemler neredeyse.
Amd de daha yeni 16 ve 12 çekirdekli opteronlarını çıkardı. Ve çok daha uygun rakamlara satıyor.

Evette Ayni gucte degiller ne yazikki.
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MacTavish 7 yıl
Bizim tanıdığımızın sunucuları grid computing olarak çalışıyor. 2x x5650 HPC windows kurulu. Düşünüldüğü zaman 2 tane yerine bir tane bu işlemci olsa elektrikte önemli bir kar olur.

Herşeyi oyunla karşılaştırmayıda bırakın artık. Çok güzel saçmalıyorsunuz.
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alpa07 7 yıl
Bunu alıcan crysis oynuyacan süper olur
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marfoglu 7 yıl alpa07
alpa07
Bunu alıcan crysis oynuyacan süper olur

Oyun icin değil bu i7 2600k rahat yeter.Zaten oyun icin bunu alanin aklından ve teknoloji bilgisinden şüphe ederim eğer çok parası yoksa.
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VedatDnz 7 yıl
intel xeon x5680 işlemcinin newegg teki fiyatı 1,639.99$ newegg.com/...
intel xeon x5690 işlemcinin newegg teki fiyatı 1,659.99$ newegg.com/...
fiyat konusuna gelirsek işlemcinin fiyatı verdiği performansa değer bir fiyat olucaktır, 4800 doları tahmini olarak geçmeyecektir..
iyi forumlar.
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WeCouldBeTheSame 7 yıl
Arkadaşlar bu işlemci bizi ilgilendirmiyor fazla.şirketler alacgindan pahalı gelmeyecektir.
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marfoglu 7 yıl
Server işlemcisi olduğu icin normal bu kadar pahalı olabilir ama zaten oyun amaçlı değil ve şirketler alacgindan hicte pahalı gelmeyecektir.
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bocekgrafik 7 yıl
32 çekirdek olsa ne yazar. O kadar çekirdeğin hepsini aynı anda kullanan uygulama mı var?
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artariel 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

32 çekirdek olsa ne yazar. O kadar çekirdeğin hepsini aynı anda kullanan uygulama mı var?
Gelsin eksiler...

hani ne diyeyim ki ben bu yoruma ? server işlemcisi adı üstünde. herhangi bir gamer falan kullanmayacak bunu. boşuna mı çekirdek basıyor adamlar ? serverlar daha çok paralel işlemi daha çabuk yapsın diye. serverlar da o çekirdek sayısının hepsini paşa paşa kullanır, emin ol ona göre kodlanır serverlar.
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artenis 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

32 çekirdek olsa ne yazar. O kadar çekirdeğin hepsini aynı anda kullanan uygulama mı var?
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Dıııt dııt dııt !
Liseli detected !
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burakesan 7 yıl
AMD'de yapsa bu seviyede bir işlemcide böyle uçuk fiyatlara işlemci satamasalar
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Server İşlemcisi olduğu için 4000 olmasa da hayli pahalı olur.
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aspirin_00 7 yıl
kaç 4000x? eder :D
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xdorukx 7 yıl
4000 $ fiyatla satarlar artik
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