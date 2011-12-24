Intel'in 8 çekirdekli Xeon E5-2690 işlemcisinin performans verileri ortaya çıktı

Önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte Intel, Sandy Bridge-E mimarisini sunucu platformuna taşıyacak ve yeni nesil Xeon-E5 işlemcilerini pazara sunacak. Ortaya çıkan yeni dökümanlarında Intel, Sandy Bridge-E tabanlı yeni sunucu platformunu, Westmere-EP platformu ile kıyaslarak performans tarafındaki güncellemelere dikkat çekiyor.

Sandy Bridge-EP kod adıyla bilinen Xeon E5 işlemcileri, masaüstü sistemler için hazırlanan versiyonlarıyla kıyaslandığında önemli bazı güncellemeler ile geliyorlar. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerde, 8 çekirdekli modeller de sunacak olan Intel buna bağlı olarak Hyper-Threading ile tek bir işlemcide 16 izlek desteği vermeye hazırlanıyor.

Modeline göre 20MB'a varan oranda Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak işlemcilerde, çok soketli sistemlere destek ve soketler arasındaki bant genişliğini yüksek tutabilmek adına çift QuickPath Interconnect bağlantısı bulunuyor. Dört kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile donatılan sistemler, aynı desteğe sahip olan Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemcilerden farklı olarak 384GB bellek desteği sunabiliyorlar ki bu sayede çift soketli anakarta sahip bir sistemde 768GB'a kadar DDR3 bellek kullanımı mümkün kılınıyor.

TechPowerUp tarafından yayınlanan dökümanlarda, yeni işlemcilerin performans seviyelerine ilişkin detaylar da bulunuyor. Xeon 5690 işlemcisi ile yapılan kıyaslamada, Sandy Bridge-EP tabanlı Xeon E5-2690 işlemcisi, %50 ila %120 arasında değişen oranlarda daha yüksek performans sunuyor. Yeni işlemcilerin resmi çıkış tarihleri henüz tam olarak netlik kazanmış olmasa da Intel'in açıklamaları yeni yılın ilk çeyreğine işaret ediyor.

http://www.techpowerup.com/157273/Intel-Xeon-E5-2690-Sandy-Bridge-EP-Performance-Leaked.html