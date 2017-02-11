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Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor!

Intel’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği yatırımcı konferansında 8. nesil Core işlemci ailesine dair bazı detaylar paylaşıldı. Gelen bilgilere yeni nesil %15 performans artışı vadediyor.
2 yıl
8,7b
1
67
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel düzenlediği yatırımcı etkinliğinde yaklaşan Coffee Lake platformuna dair bazı detayları aktardı. Firma yeni işlemcilerinden oldukça umutlu. Yeni platform slaytlarda verilen bilgiye göre mevcut Kaby Lake ailesinin üzerine %15 performans artışı sunacak. Bu durumda Kaby Lake’in de Sky Lake’in üzerine %10’luk artış sergilediğini düşündüğümüzde yeni platform 6. neslin üzerine yaklaşık %20-30’luk bir artış gösterecek demektir.

Coffee Lake çıkış tarihi geriye çekilmiş olabilir

7. nesil işlemcilerde olduğu gibi Coffee Lake de 14 nm üretim sürecinden geçecek ancak bir takım geliştirmelerin olduğu bir 14 nm süreciyle karşımıza çıkacak. Gelen bilgilerde dikkatimizi çeken önemli bir detay ise daha önce gelen sızıntılarda Coffee Lake’in 2018 yılının ilk çeyreğinde geleceği belirtilirken etkinlikte aktarılan bilgilerde bu yılın ikinci yarısının işaret edilmesi oldu. Buradan Intel’in pazar payını AMD’ye kaptırmamak için yol haritasında bir hızlandırmaya gittiği yorumu çıkarılabilir.
Öte yandan firmanın 10 nm sürecini ilk kez deneyimleyeceği Cannon Lake platformu ise yine bu yılın ikinci yarısında gelecek lakin sadece mobil cihazlarda karşımıza çıkacak. Son olarak yeni platformun yılın ikinci yarısında gelecek olması sebebiyle Intel’in Computex 2017 fuarında platforma dair yeni bilgiler paylaşması muhtemel. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

http://wccftech.com/intel-core-i7-8000-series-8th-gen-processors/ Yorum Yaz
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u have to MakeMyFireOut 2 yıl en beğenilen
AMD korkusu neler yaptırıyor yarabbim
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Experto Crede 2 yıl
İntel saçmalamaya başladı ciddi ciddi, Amd nin piyasaya tekrar dönmesi güzel oldu.
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lapatid 2 yıl
Ryzen'inini gizli tut yiğidim,gelişin çakalları korkutuyor
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tutankenshta 2 yıl
INTEL=pişmanlıktır... paranız size dokunuyorsa Lösee bağışlayın INTEL'e değil...
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Lady Sylvanas Windrunner 2 yıl
1 ay sonra Computex etkinliği başlıyor.Orada detayları açıklanır büyük ihtimalle.
Asıl bomba 2018'de patlayacak gibi, kralın dönüşü muhteşem olacak.
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xgny58x 2 yıl Lady Sylvanas Windrunner
Bomba elinde patlayacak yillardir gidim gidim performans artisi yapiyorlar surekli soket degistiriyorlar. Amdnin sirti yere gelmez ryzenlr artik. Ryzen 2 ile OC sorununuda cozerlerse tek çekirdek performansı intel ile yarisir. Nmde sona yaklasiluyor iki firmada basa bas gider bundan sonra nasil işlemci üretecekleri onemli. 7 nm su anda sinir bu siniri gecebilecekler mi yoksa yeni bir tasarima mi gidecekler.
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Timeguard 2 yıl
LGA 1151 olucak 270 kesin gibide 170 lere bios update ile destek gelebilir.
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Digital Reaction 2 yıl
Intel eskisi kadar işlemci pazarını ciddiye almıyor ki adamlar amd'yi 10 kere alıp 5 kere satacak konumda zaten,son yatırımlarıda sürekli otomotiv sektöründen geliyor.Bu durum iyi değil fakat son yıllarda yaptıklarıda ortada ''%10-15 sabit performans devam edelim,hadi çıkaralım gitsin'' kafasındalar.
Edit:Şimdi fanatikler sallamasın bana intelci bu kötü,kaka,pis gibisinden.Biliyorum bolca var bu forumda öyle AMD markasının tarihi gelişiminden bi haber,savaşa gider gibi körü körüne savunan ergenler



Aksine AMD'nin teknolojiye atılımlarını,kod geliştiricilerine sunduğu açık kaynak imkanlarını takdir ediyorum ve daha çok beğeniyorum.Her nekadar extreme intel işlemci kullansamda son örnekleri gpu tarafından HMB2 ve yazılım tarafından yıllardır geliştirilen ve son halini alan vulkan çok güzel işler.
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brokengineer 2 yıl
intelin pazara dönmesi için sadece ufak bir değişiklik yapması lazım.
i3ler 4c 4t
i5ler 4c 8t
i7ler ise 6c 12t
oldumu aynı fiyatlarla tamamdır. Eğer bu tarz bir değişiklik olmazsa intel tarafında büyük bir değişiklik öngöremiyorum.
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batuhan4161 2 yıl
7.nesil daha piyasada yok denecek kadar az ne cabuk 8.nesile geciyorlar.
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Edward Teach 2 yıl
haber şubattan kaldığı için eski olabilir mi?yeni seride 4/8 i5 ve 6/12 i7 olacak diye biliyordum ben.%15 bakın ne güzel yapacaklarsa gerek yok çıkarmalarına.
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TheNewAtilla 2 yıl
Bu ne lan 6 ayda bir işlemci çıkartıyorlar. Başlarım inteline şimdi.
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Lana-Del-Rey 2 yıl
Millet hala cayır cayır 2500K 2600K kullanıyor her işe de yetiyorlar.
8. Nesil yine cücük kadar performans farkıyla gelmez ise ben de bir şey bilmiyorum.
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Baholi 2 yıl Lana-Del-Rey
2600K'nın vitesini atmışım 5'e. Yardırmaya devam ediyor.
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nkvelioglu 2 yıl
Görünüşe göre amd nin enerji verimliliği intelin gözünü korkutmuş ki 10 nm de sadece laptop işlemcilerine odaklanmışlar mobil pazar payını kaptırmamak için. O arada masaüstülüler de üzülmesin diye az daha elden geçmiş (daha ne kadar geçecekse artık) core mimarisi veriyorlar. Ya da hiç elden geçmez 7. nesildeki gibi daha kaliteli slikonlarla 5.3 ghz göreceğiz herhalde.
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