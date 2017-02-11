Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor!

Intel düzenlediği yatırımcı etkinliğinde yaklaşan Coffee Lake platformuna dair bazı detayları aktardı. Firma yeni işlemcilerinden oldukça umutlu. Yeni platform slaytlarda verilen bilgiye göre mevcut Kaby Lake ailesinin üzerine %15 performans artışı sunacak. Bu durumda Kaby Lake’in de Sky Lake’in üzerine %10’luk artış sergilediğini düşündüğümüzde yeni platform 6. neslin üzerine yaklaşık %20-30’luk bir artış gösterecek demektir.
Coffee Lake çıkış tarihi geriye çekilmiş olabilir
7. nesil işlemcilerde olduğu gibi Coffee Lake de 14 nm üretim sürecinden geçecek ancak bir takım geliştirmelerin olduğu bir 14 nm süreciyle karşımıza çıkacak. Gelen bilgilerde dikkatimizi çeken önemli bir detay ise daha önce gelen sızıntılarda Coffee Lake’in 2018 yılının ilk çeyreğinde geleceği belirtilirken etkinlikte aktarılan bilgilerde bu yılın ikinci yarısının işaret edilmesi oldu. Buradan Intel’in pazar payını AMD’ye kaptırmamak için yol haritasında bir hızlandırmaya gittiği yorumu çıkarılabilir.
Öte yandan firmanın 10 nm sürecini ilk kez deneyimleyeceği Cannon Lake platformu ise yine bu yılın ikinci yarısında gelecek lakin sadece mobil cihazlarda karşımıza çıkacak. Son olarak yeni platformun yılın ikinci yarısında gelecek olması sebebiyle Intel’in Computex 2017 fuarında platforma dair yeni bilgiler paylaşması muhtemel. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
http://wccftech.com/intel-core-i7-8000-series-8th-gen-processors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asıl bomba 2018'de patlayacak gibi, kralın dönüşü muhteşem olacak.
Edit:Şimdi fanatikler sallamasın bana intelci bu kötü,kaka,pis gibisinden.Biliyorum bolca var bu forumda öyle AMD markasının tarihi gelişiminden bi haber,savaşa gider gibi körü körüne savunan ergenler
Aksine AMD'nin teknolojiye atılımlarını,kod geliştiricilerine sunduğu açık kaynak imkanlarını takdir ediyorum ve daha çok beğeniyorum.Her nekadar extreme intel işlemci kullansamda son örnekleri gpu tarafından HMB2 ve yazılım tarafından yıllardır geliştirilen ve son halini alan vulkan çok güzel işler.
i3ler 4c 4t
i5ler 4c 8t
i7ler ise 6c 12t
oldumu aynı fiyatlarla tamamdır. Eğer bu tarz bir değişiklik olmazsa intel tarafında büyük bir değişiklik öngöremiyorum.
8. Nesil yine cücük kadar performans farkıyla gelmez ise ben de bir şey bilmiyorum.
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