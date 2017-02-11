Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor!

Intel düzenlediği yatırımcı etkinliğinde yaklaşan Coffee Lake platformuna dair bazı detayları aktardı. Firma yeni işlemcilerinden oldukça umutlu. Yeni platform slaytlarda verilen bilgiye göre mevcut Kaby Lake ailesinin üzerine %15 performans artışı sunacak. Bu durumda Kaby Lake’in de Sky Lake’in üzerine %10’luk artış sergilediğini düşündüğümüzde yeni platform 6. neslin üzerine yaklaşık %20-30’luk bir artış gösterecek demektir.

Coffee Lake çıkış tarihi geriye çekilmiş olabilir

7. nesil işlemcilerde olduğu gibi Coffee Lake de 14 nm üretim sürecinden geçecek ancak bir takım geliştirmelerin olduğu bir 14 nm süreciyle karşımıza çıkacak. Gelen bilgilerde dikkatimizi çeken önemli bir detay ise daha önce gelen sızıntılarda Coffee Lake’in 2018 yılının ilk çeyreğinde geleceği belirtilirken etkinlikte aktarılan bilgilerde bu yılın ikinci yarısının işaret edilmesi oldu. Buradan Intel’in pazar payını AMD’ye kaptırmamak için yol haritasında bir hızlandırmaya gittiği yorumu çıkarılabilir.

Öte yandan firmanın 10 nm sürecini ilk kez deneyimleyeceği Cannon Lake platformu ise yine bu yılın ikinci yarısında gelecek lakin sadece mobil cihazlarda karşımıza çıkacak. Son olarak yeni platformun yılın ikinci yarısında gelecek olması sebebiyle Intel’in Computex 2017 fuarında platforma dair yeni bilgiler paylaşması muhtemel. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

http://wccftech.com/intel-core-i7-8000-series-8th-gen-processors/