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Intel Core i7-7700K 7.0 GHz’te çalıştırıldı, i3-7350K ile 5GHz

Geçtiğimiz CES 2017 fuarında Intel’in Kaby Lake platformundaki çarpan kilitsiz iki üyesiyle yapılan denemelerde oldukça yüksek frekanslara ulaşıldı. Hızaşırtma denemelerine dair detaylar haberimizde:
2 yıl
5,6b
1
19
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel Core i7-7700K 7.0 GHz’te çalıştırıldı, i3-7350K ile 5GHz
 
Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2017 fuarında Intel’in Kaby Lake mimarisini temel alan Core i7-7700K ve Core i3-7350K modelleriyle yapılan denemelerde kaydadeğer sonuçlar elde edildi. Core i7-7700K modeli hızaşırtılırken Sıvı Azot kullanılırken Core i3-7350K ile yapılan testte bir sıvı soğutma çözümüne yer verildi. Anakart olaraksa ASUS ROG Maximus IX APEX ve ASRock Z270 Taichi modelleri tercih edildi.

Core i7-7700K 7.0 GHz

Core i7-7700K ile yapılan testte 4 çekirdek 8 izlekli işlemci bütün çekirdekleri açık bir halde 7030 Mhz’i gördü. İşlemci çarpanı 70 olarak ayarlanırken FSB değeri ise 100 MHz olarak belirlenmiş. Tabi Sıvı Azot kullanılması sebebiyle tüm bu yapılanlar -183 derecede gerçekleşmiş. İşlemci volatjına dair CPU-Z verilerinde bir yanlışlık var zira 1.5 volttan daha yüksek bir değerin olması gerek. Öte yandan işlemci 7.348 GHz’e de hızaşırtılmış fakat bu hıza sadece tek çekirdekle ulaşılabilmiş.
Intel Core i7-7700K 7.0 GHz’te çalıştırıldı, i3-7350K ile 5GHz

i3-7350K 5.0 GHz

Intel’in çarpan kilitsiz ilk i3 modeli olan Core i3-7350K ise Corsair’in H110i GTX sıvı soğutma çözümü kullanılarak 5.0 GHz’e hızaşırtılmış. İşlemci bu değere 1.44V’luk bir voltaj değerinde ulaşırken CineBench R15 testinde tek çekirdek testlerinde 204 ve çoklu çekirdek testlerinde ise 514 puan alabilmiş. Son olarak konu ile ilgili galeriye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7700k-7-ghz-7350k-5-ghz/ Yorum Yaz
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Spider_hip 2 yıl en beğenilen #Candaş
#Candaş

Bilgisayar toplucam bunuda degerlendircem

Sıvı azotun var mı?
3 Yanıt Yanıtla +22
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bkaakco 2 yıl
i7-7700 7 GHz. 7'lerin uyumu.
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sniper23 2 yıl
Resimdeki parlaklığı anasayfa da görünce bir an alev aldı sandım.
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umut_baris 2 yıl
GHz basınca performans mı artıyormuş?
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Xeblion 2 yıl umut_baris
umut_baris
GHz basınca performans mı artıyormuş?

GHz ifadesi ne kadar yüksek olursa, bilgisayarımızın 1 saniyede yapacağı işlem de o kadar fazla olacaktır.
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yenerbalcı 2 yıl
7ghz çıkınca sıvı azotu bedava mı veriyorlar
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Guest-C93BC3667 2 yıl
i3 500 puan olmus. 6100 zaten stock hizla 400.
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Lana-Del-Rey 2 yıl
7350K tam anlamı ile hayal kırıklığı.
5Ghz 1.44V nedir yahu 2 çekirdek işlemcisin sen
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clupgizmo16 2 yıl
Elde biriken kötü işlemcileri çarpan kilitsiz i3 diye satacaklar. Yüksek hızlara hava soğutma ile cıkacağını düşünmüyorum. İ7 zaten pahalı olduğundan sadece stratejik önemsiz hamle olarak görüyorum.
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lexus 2 yıl
7350 k 5 ghz de bile eski nesil i5 ler ile baş edemiyor. 4590 bile daha iyi sonuçlar alıyor cineb3nch de
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
bu hıza sadece tek çekirdekle ulaşılabilmiş

Resimde 4/8 gözüküyor
Edit: 7.030 Mhz 4/8'miş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Psikobat 2 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_
bu hıza sadece tek çekirdekle ulaşılabilmiş

Resimde 4/8 gözüküyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Core i7-7700K ile yapılan testte 4 çekirdek 8 izlekli işlemci bütün çekirdekleri açık bir halde 7030 Mhz’i gördü. Öte yandan işlemci 7.348 GHz’e de hızaşırtılmış fakat bu hıza sadece tek çekirdekle ulaşılabilmiş.
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#Candaş 2 yıl
Bilgisayar toplucam bunuda degerlendircem
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Spider_hip 2 yıl #Candaş
#Candaş

Bilgisayar toplucam bunuda degerlendircem

Sıvı azotun var mı?
3 Yanıt Yanıtla +22
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OverClocK1ng 2 yıl #Candaş
Orijinalden alıntı: #Candaş
Bilgisayar toplucam bunuda degerlendircem

Sıvı azotu gider Karbogaz'dan falan alırsın almasına daaa, onu taşıyacak kabın var mı. Esas konu o.
Zira sıvı azotu eve taşıman için alman gereken 35 litre Dewar 1000 Euro...

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