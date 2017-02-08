Intel Core i7-7700K 7.0 GHz’te çalıştırıldı, i3-7350K ile 5GHz

Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2017 fuarında Intel’in Kaby Lake mimarisini temel alan Core i7-7700K ve Core i3-7350K modelleriyle yapılan denemelerde kaydadeğer sonuçlar elde edildi. Core i7-7700K modeli hızaşırtılırken Sıvı Azot kullanılırken Core i3-7350K ile yapılan testte bir sıvı soğutma çözümüne yer verildi. Anakart olaraksa ASUS ROG Maximus IX APEX ve ASRock Z270 Taichi modelleri tercih edildi.

Core i7-7700K 7.0 GHz

Core i7-7700K ile yapılan testte 4 çekirdek 8 izlekli işlemci bütün çekirdekleri açık bir halde 7030 Mhz’i gördü. İşlemci çarpanı 70 olarak ayarlanırken FSB değeri ise 100 MHz olarak belirlenmiş. Tabi Sıvı Azot kullanılması sebebiyle tüm bu yapılanlar -183 derecede gerçekleşmiş. İşlemci volatjına dair CPU-Z verilerinde bir yanlışlık var zira 1.5 volttan daha yüksek bir değerin olması gerek. Öte yandan işlemci 7.348 GHz’e de hızaşırtılmış fakat bu hıza sadece tek çekirdekle ulaşılabilmiş.

i3-7350K 5.0 GHz

Intel’in çarpan kilitsiz ilk i3 modeli olan Core i3-7350K ise Corsair’in H110i GTX sıvı soğutma çözümü kullanılarak 5.0 GHz’e hızaşırtılmış. İşlemci bu değere 1.44V’luk bir voltaj değerinde ulaşırken CineBench R15 testinde tek çekirdek testlerinde 204 ve çoklu çekirdek testlerinde ise 514 puan alabilmiş. Son olarak konu ile ilgili galeriye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7700k-7-ghz-7350k-5-ghz/