Intel'in Celeron 356 işlemcisi bir kez daha 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı

Hem AMD hem de Intel yeni işlemcileri için hız aşırtma vurgusu yaparken rekorlar "eski toprak" işlemcilerden gelmeye devam ediyor. Aslında haberimize konu olan gelişme başlı başına bir rekordan çok, bir işlemci ailesinin hız aşırtma yeteneklerini bir kez daha gündeme getiren önemli bir çalışma. Brian Y. rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, Intel'in yıllar önce pazara sunduğu Celeron 356 işlemcisini 8.2GHz'e hız aşırttı.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.33GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. LGA775 formunda olan işlemci, Sıvı Azot yani LN2 olarak kullanılarak yapılan özel çalışmada, Asus'un P5E3 Premium model isimli X48 anakartıyla 8203MHz'e yükseltildi. Veri yolu hızı 328MH'e çıkartılan 25 çarpanlı işlemcinin çalışma gerilimi ise 2.008V seviyesine yükseltilmiş. Hız aşırtma çalışmasını yapan Brian Y. bu çalışmaya ek olarak 8250MHz'de CPU-Z onay dosyasına sahip olduğunu da belirtiyor.