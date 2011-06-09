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Intel'in Celeron 356 işlemcisi bir kez daha 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı

7 yıl
17,1b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem AMD hem de Intel yeni işlemcileri için hız aşırtma vurgusu yaparken rekorlar "eski toprak" işlemcilerden gelmeye devam ediyor. Aslında haberimize konu olan gelişme  başlı başına bir rekordan çok, bir işlemci ailesinin hız aşırtma yeteneklerini bir kez daha gündeme getiren önemli bir çalışma. Brian Y. rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, Intel'in yıllar önce pazara sunduğu Celeron 356 işlemcisini 8.2GHz'e hız aşırttı.

Intel'in Celeron 356 işlemcisi bir kez daha 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı
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Intel'in Celeron 356 işlemcisi bir kez daha 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı
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65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.33GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. LGA775 formunda olan işlemci, Sıvı Azot yani LN2 olarak kullanılarak yapılan özel çalışmada, Asus'un P5E3 Premium model isimli X48 anakartıyla 8203MHz'e yükseltildi. Veri yolu hızı 328MH'e çıkartılan 25 çarpanlı işlemcinin çalışma gerilimi ise 2.008V seviyesine yükseltilmiş. Hız aşırtma çalışmasını yapan Brian Y. bu çalışmaya ek olarak 8250MHz'de CPU-Z onay dosyasına sahip olduğunu da belirtiyor.


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Menow 7 yıl
Towarscke
icinde bellek kontrolcusu, denetim merkezi, I/O kanali olmayan ve dusuk cache bellek ve guncel islemcilere nazaran az transistor sayisina sahip olan her hangi bir islemciyle bu frekanslara ulasilabilir..


O dediğiniz kriterlere uyan herhangi biri dediğiniz yüzlerce işlemci var. Ama yüzlercesini değil sadece bazı belli modelleri bu rekor seviyelerde görüyoruz.

Misal P4 1.7 GHz olan işlemcide de 512 - 256KB cache olanları var. O zaman bunu 9 GHz çıkartabilmeliler??? Hatta Pentium 133 - 266 - 333 lerde bunu yapabilmeli o zaman?

Ama sanırım siz biraz daha yeni nesil olan işlemcilerden bahsediyorsunuz. Pentium D lerden bu tarafa doğru, 65nm ve daha ufak nm deki işlemciler...
Towarsckeicinde bellek kontrolcusu, denetim merkezi, I/O kanali olmayan ve dusuk cache bellek ve guncel islemcilere nazaran az transistor sa...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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WinteR 7 yıl en beğenilen
Celeron'u alıp kullanan yok zaten :)
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lonely warrior 7 yıl
iphone satışları azalacak diye adamlar dürbün bağlayıp uzakları çekiyo..bunlar da tekrar bu işlemciyi mi piyasaya çıkarmaya çalışıyolar..
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censef57 7 yıl
şu celeronun yakasını bi türlü rahat bırakmadılar ha. ha bire daha hızlı çalışsın diye zorluyolar zavallı emektar işlemcimi
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hakemzsr 7 yıl
hangi ramlar var acaba sistem özelliklerinin de belirtilmesi lazımdı
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alpa07 7 yıl
efsane işlemci
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Red Redemption 7 yıl
gene peki nasıl performanslı değil ? 8ghz olan bir işlemci ne bileyim en azından core 2 duo e8200 seviyesine gelemezmi ? essek olsasa nitro taktınızmı en azından atı sollar
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Ironpumper 7 yıl
JwinR
Eşşege Altın Semer Vursan Gene Eşşek :)

+1 ;)
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erdo205 7 yıl
Eşşege Altın Semer Vursan Gene Eşşek :)
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OZKNaln 7 yıl
HaypurTiryading
Hava soğutma ile bir dönem bende Pentium 4 524ü 4.7Ghzda stabil olarak kullandım. P5P800SEydi anakartım. Ama tabi 1 ay sonra anakartın mosfetleri iflas etti.

aynnen bnde 4.6 gıbı yaptım ama abit ana kartim dayanamadı.
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HaypurTiryading 7 yıl
Hava soğutma ile bir dönem bende Pentium 4 524'ü 4.7Ghz'da stabil olarak kullandım. P5P800SE'ydi anakartım. Ama tabi 1 ay sonra anakartın mosfetleri iflas etti.
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Batuist 7 yıl
Hiçte yaavvv denilecek birşey göremedim açıkcası.. çıkmış ee sonra?? Artı Towarscke'in söyledikleri kısmen doğru.. her işlemci kısmı biraz abartı olmuş sadece.. gerisi çok doğru..
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fukox 7 yıl
bla bla bllaaa.8.2 olmuş ya işte.
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Tolgá 7 yıl
8250 yide sıralamaya koysa neden bekliyor ki
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Menow 7 yıl
Towarscke
icinde bellek kontrolcusu, denetim merkezi, I/O kanali olmayan ve dusuk cache bellek ve guncel islemcilere nazaran az transistor sayisina sahip olan her hangi bir islemciyle bu frekanslara ulasilabilir..


O dediğiniz kriterlere uyan herhangi biri dediğiniz yüzlerce işlemci var. Ama yüzlercesini değil sadece bazı belli modelleri bu rekor seviyelerde görüyoruz.

Misal P4 1.7 GHz olan işlemcide de 512 - 256KB cache olanları var. O zaman bunu 9 GHz çıkartabilmeliler??? Hatta Pentium 133 - 266 - 333 lerde bunu yapabilmeli o zaman?

Ama sanırım siz biraz daha yeni nesil olan işlemcilerden bahsediyorsunuz. Pentium D lerden bu tarafa doğru, 65nm ve daha ufak nm deki işlemciler...
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Klasör.:X:. 7 yıl

Menow

Towarscke
icinde bellek kontrolcusu, denetim merkezi, I/O kanali olmayan ve dusuk cache bellek ve guncel islemcilere nazaran az transistor sayisina sahip olan her hangi bir islemciyle bu frekanslara ulasilabilir..


O dediğiniz kriterlere uyan herhangi biri dediğiniz yüzlerce işlemci var. Ama yüzlercesini değil sadece bazı belli modelleri bu rekor seviyelerde görüyoruz.

Misal P4 1.7 GHz olan işlemcide de 512 - 256KB cache olanları var. O zaman bunu 9 GHz çıkartabilmeliler??? Hatta Pentium 133 - 266 - 333 lerde bunu yapabilmeli o zaman?

Ama sanırım siz biraz daha yeni nesil olan işlemcilerden bahsediyorsunuz. Pentium D lerden bu tarafa doğru, 65nm ve daha ufak nm deki işlemciler...

katılıyorum
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