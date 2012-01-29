Intel'in Haswell CPU'ları 4K video hızlandırma desteği ile gelecek

22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayı gibi pazara sunmayı planlayan Intel'de, 2013 için planlanan Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisine yönelik çalışmalar sürüyüor. Intel'in tik-tak modeli kapsamında ağırlıklı olarak ileri üretim teknolojisine yoğunlaşılan Ivy Bridge mimarisinden farklı olarak Haswell jenerasyonu yeni bir mimari üzerine kurgulanıyor.

Sandy Bridge mimarisinde yer verdiği HD 3000 entegre grafik birimi ile bu alanda şimdiye kadar sunmuş olduğu en rekabetçi grafik tasarımını endüstri ile paylaşan Intel, Ivy Bridge ile birlikte grafik performansını %50'ye varan oranda arttırmayı ve DirectX 11 gibi API'lere adapte olmayı planlıyor. Haswell jenerasyonu için de Ivy Bridge ile kıyaslandığında %50 daha hızlı GPU tasarımına yer vermesi beklenen Intel aynı zamanda grafik işlemci tasarımında da ciddi güncellemeler yaparak yeni özellikler de sunmayı planlıyor. Bu bağlamda gelen son bilgilere göre Intel, Haswell işlemci ailesindeki entegre grafik birimi ile 4K çözünürlüğündeki videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunmayı planlıyor. Youtube gibi içerik sağlayıcıları bir süredir 4K dediğimiz 4096 x 3072 piksel çözünürlüğü için deneysel içerik sağlama desteği sunuyor ve Toshiba'nın ZL2 serisi gibi bu çözünürlükle uyumlu televizyonlar piyasaya sunuluyor. Sektördeki gelişmelere paralel olarak Intel de artan kullanıcıları beklentilerini karşılamak için 4K video çözünürlüğüne çıkmaya hazırlanıyor. Video diyoruz çünkü JPEG gibi çeşitli formatlardaki imaj dosyaları için 16K çözünürlük desteği uzun süredir verilmekte.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaygınlaşması beklenen 4K video çözünürlüğü için MVC, SVC ve daha hızlı AVC şifreleme ve çözümleme desteği içerecek olan Haswell GPU tasarımı, görüntü sabitleme, gürültü azaltma, rek paleti haritalandırma ve kare oranı dönüştürme gibi çok sayıda donanımsal video efekt algoritması da içerecek. Özellikle ultrabook'ları daha üretken bir pozisyona taşımak isteyen Intel, Haswell ile daha az güç tüketen daha performans ve daha fonksiyonel bir platformu ultrabook'ların kullanımına sunmayı planlıyor. 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Haswell tabanlı yeni nesil işlemciler henüz piyasaya çıkmayan Ivy Bridge jenerasyonu ile kıyaslandığında daha yüksek IPC performansı, AVX2 komut seti desteği ve DirectX 11.1 desteği gibi güncelleme ve yenilikler içerecek. Haswell jenerasyonunda Intel, ultrabook'lar için 15 Watt ısıl tasarım gücüne sahip yongada sistem formundaki çözümleri ultrabook'lar için sunacak, masaüstünde ise işlemciler LGA1150 soket yapısı ile gelecek.



