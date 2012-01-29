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Intel'in Haswell CPU'ları 4K video hızlandırma desteği ile gelecek

7 yıl
13,9b
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20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayı gibi pazara sunmayı planlayan Intel'de, 2013 için planlanan Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisine yönelik çalışmalar sürüyüor. Intel'in tik-tak modeli kapsamında ağırlıklı olarak ileri üretim teknolojisine yoğunlaşılan Ivy Bridge mimarisinden farklı olarak Haswell jenerasyonu yeni bir mimari üzerine kurgulanıyor.
Sandy Bridge mimarisinde yer verdiği HD 3000 entegre grafik birimi ile bu alanda şimdiye kadar sunmuş olduğu en rekabetçi grafik tasarımını endüstri ile paylaşan Intel, Ivy Bridge ile birlikte grafik performansını %50'ye varan oranda arttırmayı ve DirectX 11 gibi API'lere adapte olmayı planlıyor. Haswell jenerasyonu için de Ivy Bridge ile kıyaslandığında %50 daha hızlı GPU tasarımına yer vermesi beklenen Intel aynı zamanda grafik işlemci tasarımında da ciddi güncellemeler yaparak yeni özellikler de sunmayı planlıyor. Bu bağlamda gelen son bilgilere göre Intel, Haswell işlemci ailesindeki entegre grafik birimi ile 4K çözünürlüğündeki videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunmayı planlıyor. Youtube gibi içerik sağlayıcıları bir süredir 4K dediğimiz 4096 x 3072 piksel çözünürlüğü için deneysel içerik sağlama desteği sunuyor ve Toshiba'nın ZL2 serisi gibi bu çözünürlükle uyumlu televizyonlar piyasaya sunuluyor. Sektördeki gelişmelere paralel olarak Intel de artan kullanıcıları beklentilerini karşılamak için 4K video çözünürlüğüne çıkmaya hazırlanıyor. Video diyoruz çünkü JPEG gibi çeşitli formatlardaki imaj dosyaları için 16K çözünürlük desteği uzun süredir verilmekte.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaygınlaşması beklenen 4K video çözünürlüğü için MVC, SVC ve daha hızlı AVC şifreleme ve çözümleme desteği içerecek olan Haswell GPU tasarımı, görüntü sabitleme, gürültü azaltma, rek paleti haritalandırma ve kare oranı dönüştürme gibi çok sayıda donanımsal video efekt algoritması da içerecek. Özellikle ultrabook'ları daha üretken bir pozisyona taşımak isteyen Intel, Haswell ile daha az güç tüketen daha performans ve daha fonksiyonel bir platformu ultrabook'ların kullanımına sunmayı planlıyor. 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Haswell tabanlı yeni nesil işlemciler henüz piyasaya çıkmayan Ivy Bridge jenerasyonu ile kıyaslandığında daha yüksek IPC performansı, AVX2 komut seti desteği ve DirectX 11.1 desteği gibi güncelleme ve yenilikler içerecek. Haswell jenerasyonunda Intel, ultrabook'lar için 15 Watt ısıl tasarım gücüne sahip yongada sistem formundaki çözümleri ultrabook'lar için sunacak, masaüstünde ise işlemciler LGA1150 soket yapısı ile gelecek.


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khytr89 6 yıl
anlamıyorum ki bu amd yi.. a6 apunun içindeki 6520g 4k videoyu hiç takılmadan oynatıyor.. neden böyle reklamını yapmıyor anlamadım.. video sabitleme ve gürültü engelleme özelliğini 2 yıldır kullanıyorum.. bunlar sanki yeniymiş gibi lanse ediliyor.. yakında amd nin keşfi olan gözle pc yi kontrol etmeyi de biz bulduk diyecek bu intel..
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dreamblue35 7 yıl
haberi okuyunca üff dedim; adamlar harbi rakipsiz amd' nin işi çok zor
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janparey 7 yıl
Arkadaş tamamen haklı; hala d-smart'a ,digiturk'e HD çözünürlük için bile 30-40TL aylık para ödüyoruz FullHD bile değil Bluray desen bir film 100TL.Bir bluray disk yazıcı 300-400TL harddisk kapasitesi 2-3TB ile sınırlı sizce bu teknolojinin 5-6 yıldan erken standartlaşma ihtimali var mı gerçekten?Bence 5-6 yılda ancak FullHD çözünürlüğe adapte olabiliriz..
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perikentli 7 yıl
kendimizi kandırmayalım 4 k teknolojisini ne turkıye nede başka bir ülke suan cok yakın.. bu teknolojinin hayata gecmesi bile su an itibariyle 5 sene en yakın hemde bu teknolojiyi destekleyen ürünlerin en ucuzu bile 25 bin dolar ve tr su an yok..
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knnkpln 7 yıl perikentli
perikentli

kendimizi kandırmayalım 4 k teknolojisini ne turkıye nede başka bir ülke suan cok yakın.. bu teknolojinin hayata gecmesi bile su an itibariyle 5 sene en yakın hemde bu teknolojiyi destekleyen ürünlerin en ucuzu bile 25 bin dolar ve tr su an yok..

Bütün teknolojik gelişmeler pararlel gidecedek diye bir kaide yok.11.6 inç yeni çıkacak galaxy taba 2560x1600 çözünürlükle gelecekken 2 sene içersinde 4000pikseli televizyonlarda monütörlerde görürürüz.İşlemci teknolojisi ileriye dönük olmak zorunda.
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virtiöz 7 yıl
Haswel+maxwell yapmalı
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E_Aydin35 7 yıl
İntel bu 3. nesil işlemcilerle birlikte 2. nesillerin fiyatlarını düşürse iyi olur zataen bu 3. nesil işlemcilerle çok büyük kar yapacağı kesin.. :)
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nysarac 7 yıl
lga 1550 değil 1555 ile gelecek ivy bridgeler
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knnkpln 7 yıl nysarac
nysarac

lga 1550 değil 1555 ile gelecek ivy bridgeler

1155 olması o.
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Sharparrow 7 yıl
demek ki intelin haswell cpu'larında geniş bir kullanıcı kesimini ilgilendirmeyecek tonla özellikle gelecek bunu da öğrenmiş olduk..
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Rubisco 7 yıl
%50 hızlı gpu olayı HD2000'e göre bari onu da yazsalar.
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prestijkorsan07 7 yıl
Yeni HD monitör almışım adamlar 4K videolardan bahsediyorlar??!
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@beray07 her yerde şu AMD - Intel savaşını başlatmasanız olmaz. Hadi yaptın bir karşılaştırma da 2500k ile ne alakası var konunun. Keşke önce bir okusaydın, sonra belki fikir sahibi de olabilirdin. Maalesef donanımhaber gibi bir site de bile senin gibiler var. Böyle yorumları ya da sorduğum sorulara okunmadan verilen cevapları gördükçe deli oluyorum.
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