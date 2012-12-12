Intel'in Haswell tabanlı 4.nesil Core işlemci ailesi detaylandı

Intel önümüzdeki yıl içerisinde pazara sürmeyi planladığı dördüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan yeni işlemci ailesi, hem çekirdek hem de entegre GPU bazında önemli performans artışları vaad ediyor. Özellikle grafik performansı için ciddi mesai harcayan Intel, Sandy Bridge ile hızlanan ve Ivy Bridge mimarisinde iyiden iyiye hissedilen entegre GPU gelişimine Haswell ile birlikte daha da yukarılara taşımayı ve kullanıcılarına daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyor. LGA1150 soket formunda hazırlanan yeni işlemciler ile birlikte Intel, Lynx Point kod adını taşıyan 8 serisi çipset ailesini de pazara sunacak. Peki Haswell mimarisini güç veren işlemciler, nasıl modellendiriliyor ve hangi özelliklerle geliyor.

Sızdırılan resmi Intel dökümanına göre, Haswell tabanlı işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı modeli Core i7-4770K olacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve Hyper-Threading desteği ile gelen işlemci her çekirdek için çift olmak üzere toplamda 8 izlek desteği sunuyor. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsü resmi olarak 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin ısıl tasarım gücü 84 Watt olacak. K serisi olduğu için çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla hız aşırtma konusunda iddialı bir performans sergilemesi beklenen işlemcinin son kullanıcı satış fiyatı şu an için bilinmemekle birlikte Core i7-3770K'nın seviyesinde sunulacağı tahmininde bulunabilir. Intel yeni işlemci ailesi içinde 84 Watt ile birlikte 65 Watt, 45 Watt ve 35 Watt'lık modeller de sunacak. Ortaya çıkan tabloya göre ilk etapta girecek modeller arasında ısıl tasarım en düşük model, 35 Watt'lık değer ile çift çekirdekli Core i5-4570T olacak. 4MB bellek kapasitesi ile donatılan işlemci, Turbo Boost ile 3.6GHz hıza ulaşabiliyor. Entegre grafik birimi için tepe hızın 1150MHz olarak belirlendiği işlemcinin, diğder modeller ile birlikte Mart-Nisan dönemi içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.