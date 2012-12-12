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Intel'in Haswell tabanlı 4.nesil Core işlemci ailesi detaylandı

6 yıl
2,8b
1
56
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Haswell tabanlı 4.nesil Core işlemci ailesi detaylandı
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Intel önümüzdeki yıl içerisinde pazara sürmeyi planladığı dördüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan yeni işlemci ailesi, hem çekirdek hem de entegre GPU bazında önemli performans artışları vaad ediyor. Özellikle grafik performansı için ciddi mesai harcayan Intel, Sandy Bridge ile hızlanan ve Ivy Bridge mimarisinde iyiden iyiye hissedilen entegre GPU gelişimine Haswell ile birlikte daha da yukarılara taşımayı ve kullanıcılarına daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyor. LGA1150 soket formunda hazırlanan yeni işlemciler ile birlikte Intel, Lynx Point kod adını taşıyan 8 serisi çipset ailesini de pazara sunacak. Peki Haswell mimarisini güç veren işlemciler, nasıl modellendiriliyor ve hangi özelliklerle geliyor.
Sızdırılan resmi Intel dökümanına göre, Haswell tabanlı işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı modeli Core i7-4770K olacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve Hyper-Threading desteği ile gelen işlemci her çekirdek için çift olmak üzere toplamda 8 izlek desteği sunuyor. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsü resmi olarak 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin ısıl tasarım gücü 84 Watt olacak. K serisi olduğu için çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla hız aşırtma konusunda iddialı bir performans sergilemesi beklenen işlemcinin son kullanıcı satış fiyatı şu an için bilinmemekle birlikte Core i7-3770K'nın seviyesinde sunulacağı tahmininde bulunabilir. Intel yeni işlemci ailesi içinde 84 Watt ile birlikte 65 Watt, 45 Watt ve 35 Watt'lık modeller de sunacak. Ortaya çıkan tabloya göre ilk etapta girecek modeller arasında ısıl tasarım en düşük model, 35 Watt'lık değer ile çift çekirdekli Core i5-4570T olacak. 4MB bellek kapasitesi ile donatılan işlemci, Turbo Boost ile 3.6GHz hıza ulaşabiliyor. Entegre grafik birimi için tepe hızın 1150MHz olarak belirlendiği işlemcinin, diğder modeller ile birlikte Mart-Nisan dönemi içerisinde lanse edilmesi bekleniyor. 
Intel'in Haswell tabanlı 4.nesil Core işlemci ailesi detaylandı
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl en beğenilen
Elinde 2500K 2600/2700K, 3570/3770K olanlar hiç bulaşmasınlar, DDR 4 e kadar gider o İşlemciler.

He meraktan alan olmaz mı olur tabi, görün Haswell çıkınca 2. el bölümünü 2500K'lar 2600 ler 3570K lar uçuşacak :)
Elinde 2500K 2600/2700K, 3570/3770K olanlar hiç bulaşmasınlar, DDR 4 e kadar gider o İşlemciler.He meraktan alan olmaz mı olur tabi, görün Haswell ç...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Master_Evil 6 yıl
1. nesil i7 920 kullanıyorum, işlemciyi değiştirmek için hiç bi sebep göremedim, intelin 5. nesline bakıcaz artık
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carter 6 yıl
İşlemciler ön siparişe girdiği gün elinde 3770k olan bile saldıracaktır. Tüketmeye alışmışız.
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Rubisco 6 yıl
Haswellin ARM ile bi alakası yok, uzun süre de olmayacak. 10W altı işlemcileri 2013'ün anca sonuna doğru görürüz çıkartırlarsa, tıpki şmdiki 10w / 7w İşlemcilerin yeni çıkmış olması gibi. Mimari başka bişey, ürün segmentasyonu bambaşka bişey.

Frekansına çekirdek sayısına bakıp fazla değişen bişey yok demeyin bi zahmet. İŞlemcide ilave birimler faln var, farklı çalışma şekilleri faln var, ilk defa yapılan bişeyler var. Aynı frekans için rahatça %10 ile 30 aralığına kadar fark olacak.

Sistem geliştiricileri Intel'den, Haswelli biraz geçiktirmesini istemişler. Gecikmenin esasen bununla alakası var. Alacağın Haswell'in şimdiki oyun deneyimine bi süre boyunca extradan katkısı bulunmayacak. Senin istediğin miktarda deneyim elde etmek içn, 50 fPs den 75 fps gibi bi değerlere çıkması lazım ki bunun için işlemci geliştiricilerini değil oyun firmasını suçmalan lazım.

HT olan işlemciler de, bi miktar daha fazla perf artışı getirecek. Yani HT nin getirisi eskisine göre biraz daha fazla olacak.
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Infernall 6 yıl
Gene mi 4 çekirdek...
Ve busefer Soket değişmiş..3770k gereksizdi,bu dahada gereksiz.Millet bidaha anakartmı alacak? Hemde 8mb ve 4 çekirdek gene aynı tarz işlemci için.
1155 pin +2600k akar.
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Rubisco 6 yıl
Haswellin ARM ile bi alakası yok, uzun süre de olmayacak. 10W altı işlemcileri 2013'ün anca sonuna doğru görürüz çıkartırlarsa, tıpki şmdiki 10w / 7w İşlemcilerin yeni çıkmış olması gibi. Mimari başka bişey, ürün segmentasyonu bambaşka bişey.

Frekansına çekirdek sayısına bakıp fazla değişen bişey yok demeyin bi zahmet. İŞlemcide ilave birimler faln var, farklı çalışma şekilleri faln var, ilk defa yapılan bişeyler var. Aynı frekans için rahatça %10 ile 30 aralığına kadar fark olacak.

Sistem geliştiricileri Intel'den, Haswelli biraz geçiktirmesini istemişler. Gecikmenin esasen bununla alakası var. Alacağın Haswell'in şimdiki oyun deneyimine bi süre boyunca extradan katkısı bulunmayacak. Senin istediğin miktarda deneyim elde etmek içn, 50 fPs den 75 fps gibi bi değerlere çıkması lazım ki bunun için işlemci geliştiricilerini değil oyun firmasını suçmalan lazım.

HT olan işlemciler de, bi miktar daha fazla perf artışı getirecek. Yani HT nin getirisi eskisine göre biraz daha fazla olacak.
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melikulupinar 6 yıl
1555 soket 2400 ve üstü sisteme sahip olanlar hiç bulaşmasın.
Üstelik hız olarak da ahım şahım fark olamaycak. Yeni kuracaklar düşünebilir ama upgrade için kesinlikle mantıklı değil. DDR4 beklemek daha iyi. zaten 2500K üstü de 1-2 sene rahat götürür.
Intel soket değiştirmede iyice kabak tadı verdi. 1155 gayet iyi bir soketken şimdi de 1150 gelecek. Hiçbir fark yok aralarında. Sırf çipset satmak için uyumsuzluk yapılıyor.
Bu konuda AMD'nin gözünü seveyim. Ancak yeni özellikler eklemek için çipset değiştiriyor.
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explorerAA 6 yıl
i5 2500k 4.5ghz de battlefield 3 acikken win 8 x64 altinda cpu kullanimi %100 beyler buna ne diyeceksiniz?
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UzmaN345 6 yıl
2500K 4.3 AsusGTX670 DC2 1215Mhz 3D Mark 11 Testim: 3dmark.com/... ve 1215Mhz DC2 68C geçmiyor kart Stok hızı ise 1097Mhz 65C geçmiyor
Bu arkadaşın 3D Mark 11 Testi 3770K 4.2 ve Stok GTX680 kartı.. 3dmark.com/...
Ekran kartı yeni değiştirdim.. GTX670 aldım özel tasarımlı ve 3770K ile oyunlarda aynı performansı veriyor. Haswell 3770K en az %50 performans artışı vaat etmeliki değiştirmek bir nedenin olsun ama benim açımdan gereksiz buluyorum 2500K 4.3 GTX670 gibi bir kartı %100 performansı verdiriyor 4.5 4.8 ise GTX690 bile rahat kaldırır.. E 4750K neden para vericem...
5850CF kullanıyordum kart donanım olarak çok hızlı idi ama yazılımsal olarak ise tam bir hayal kırıklığı MS sorunlarından bezmiştim artık iki kartı 500tl'den elden çıkardım Asus GTX670 DC2 aldım... Şimdi çok memlunum açıkçası Asus GTX670 DC2 stok GTX680 300tl daha uygun ve daha performanslı, fazla bir zararım yok 3 senelik kartı elden çıkardım sıfır 3 sene garanti kartı kaptım, kartın drıver sorunlarından kurtuldum ve kart oc ile 68C geçmiyor 4 sene kullanacağım bir sistem oluşturdum...
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Hirotaro 6 yıl
Yine soket değişimi . Cebimizin düşmanı : Intel , cebimizin dostu : AMD . Amd ye sempatim intelin bu terbiyesizliklerinden dolayı artıyor
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Master_Evil 6 yıl
1. nesil i7 920 kullanıyorum, işlemciyi değiştirmek için hiç bi sebep göremedim, intelin 5. nesline bakıcaz artık
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xamaximax 6 yıl
her sene anakart değiştir işin yoksa nedir bu intelin aç gözlülüğü zaten işlemciler 5 10 sene içinde anakarta entegre gelecekmiş intelde muradına ermiş olur
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Rubisco 6 yıl
Umarım S ve T olan işlemcilerin normal masaüstü işlemciler olduğunu, özel bi tasarımları olmadığını(ULV olmadıklarını), daha düşük güç tüketmek için özellikle mimarilerinin değiştirilmediğini, frekansları düşük olduğu için düşük TDP ile etiketlendiklerini biliyorsunuzdur. Yukarıdaki yorumlarda yanlış çıkarımlar var.

Sandy Bridge ile 2 senedir i3 2100T gibi 35w tdp işlemciler var(2.5 ghz ), sonrasında Ivy Bridge ile yine i3 3220T (2.8 ghz), i3 3240T (2.9ghz) var, bunlar da 35w TDP.

i5 ler için 45w tdp olan 2.3ghz i5 2500T var, 2/4 çekrdek olan (HT+Turbo) 35w olan i5 2390T var, (2.7ghz).

IB ile yine buna benzer 45W TDP 2.3ghz i5 3570T var, 2/4 çekirdek (HT+turbo) 35w i5 3470T var, 2.9 ghz.

Haberdeki tabloya bakrak sanki ilk defa masaüstünde 35-45W TDP işlemci varmış gibi davranmayın bi zahmet.

Varolan T ve S işlemciler ile sizin bizim kullandıklarımız arasında bi fark yok. Bi i5 alın, 2.3 ghz'e underclock edin yukarda örneğini verdiğim i5 3570T (45W) ile aynı TDP aralığına inmiş oluyor. Güç tüketimi için teste sokun aynı değerler alırsınız. ULV işlemciler gibi özel olarak yapısında değişiklik yapılaya çalışlmış işlemci değil bunların hiçbiri.

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OverClocK1ng 6 yıl
scutaro
Intel entegre grafik yonga olayını iyice ciddiye almaya başladı, 2013de AMD apu ve Intel grafik yonga savaşları başlar artık. Oyun ve render için masaüstü kullanan kişi öncelikle cpu gücünü düşünerek alıyor, Haswell yeni mimari olacaktı salt çekirdek performansı ile ilgili haber verseler daha iyi olurdu.

Ben de Intel'in GPU ya ağırlık vereceğini düşünüyorum. i5-4430 a bakarsanız, saat hızı 3Ghz olmasına rağmen önceki serideki HD4000 li 3570K (77Watt) dan daha fazla güç tüketiyor. Bu da bende HD4600 GPU'nun çok daha güçlü olabileceği düşüncesini doğuruyor.
Bir de mobiliteye doğru kayıyor. Bunu şu anlamda söyledim. Tabloya bakarsanız 35 Watt lık güçlü masaüstü işlemciler var. Daha önce 35 Watt olarak anca üst model notebook işlemcileri görüyorduk. Veya normal işlemci varsa da (hatırlayamadım) bu kadar yüksek değildiler. Intel , masaüstü işlemcilerinde de düşük güç tüketimli modellere ağırlık vermeye başladı. Daha önce bu kadar ağırlıklı değildiler. Bunun sebebi de daha uzun vadede ARM a doğru yaklaşmak. Kendini bu alanda geliştiriyor ki daha az güç tüketen mobil işlemciler tasarlamanın da yolu zamanla açılsın.
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jay jay justified 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bir de mobiliteye doğru kayıyor. Bunu şu anlamda söyledim. Tabloya bakarsanız 35 Watt lık güçlü masaüstü işlemciler var. Daha önce 35 Watt olarak anca üst model notebook işlemcileri görüyorduk. Veya normal işlemci varsa da (hatırlayamadım) bu kadar yüksek değildiler. Intel , masaüstü işlemcilerinde de düşük güç tüketimli modellere ağırlık vermeye başladı. Daha önce bu kadar ağırlıklı değildiler. Bunun sebebi de daha uzun vadede ARM a doğru yaklaşmak. Kendini bu alanda geliştiriyor ki daha az güç tüketen mobil işlemciler tasarlamanın da yolu zamanla açılsın.

Dizüstü işlemcilerde 55W değerini görüyorduk. i7 Extreme işlemciler (i7 920XM, i7 2920XM, i7 3920XM ve benzeri işlemciler) 55W TDP'ye sahiptiler. Ben şimdi ciddi ciddi merak ettim bu listedeki 35W'lik masaüstü işlemcileri. 45 ve 55 watt TDP'ye sahip bu dizüstü işlemcilerden, özellikle de Ivy Bridge olanlardan daha iyi olabilir mi bunlar? Eğer öyleyse, mobil cihazlarda çıta epeyce yükselecek demektir.
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Rubisco 6 yıl
Single-thread scalar integer için %10 civarı
Single-thread vektör/FP için %15 civarı
geri kalan multi-threaded için %20 civarı artış bekleyin derim.
Ayrıca eklenen yeni uniteler sayesinde HT performansında büyük artış görmek lazım. Şimdiki HT nin getirisi ortalama %20 civarlarında diyebiliyorsak, Haswellde bunun belki %30 lar seviyesinde olmasını bekleyebiliyirz. HT olan ve olmayan işlemciler arasında nasıl bi farka yol açar bu bilemiyoruz.
AVX2'nin verimli olabileceği yerler var ve AVX2 ile %30 lara kadar farkın açılmasını beklediğim yerler var en azından.
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X-FI 6 yıl
ivy lerden 10% daha hızlı olacak diyorlar kesin olaiblir bu. ayrıca oyun için işlemci alacak olanlara haswelli beklemeye gerek yok diyor çoğu site, oyunlarda pek bir avantajı olmayacak, FAKAT her çekirdekte artı bir tane daha floating point hesaplaması yapan bir yer olacakmış oyunlardaki farkı bu yer ön plana çıkartabilrimiş ancak böyle birşey varsa tabii kesinse.
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khaos 6 yıl
Herkes ivy bridge'dan geçmeye değmez diyor acaba bu söylem mobil işlemciler için de geçerli mi? Özellikle enerji tüketiminde ivy bridge'dan haswell' a geçmeye değecek büyük bir farklılık olabilir mı?
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