Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var





Bununla birlikte yeni yongaseti daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere kayda değer çok fazla bir yenilikle gelmiyor tabi Intel’in Optane teknolojisi dışında. Bununla birlikte Z270 ve H270, Z170 ve H170 ile benzer bir PCI-e konfigrasyon seçeneği sunuyor. Bilindiği üzere bu değerler H170 için 1x16 şeklinde iken Z170 için ise 1x16,2x8 veya 1x8+2x4 şeklinde konfigüre edilebiliyordu.

Ek olarak yeni yongasetleri dual channel belleklerden gücünü alan 3 adet monitörü destekliyor. Buna ek olarak yeni yongasetleri halefine göre daha fazla yüksek hızlı I/O kanalı sunarken USB 3.0 portlarında ve SATA portlarında ise bir değişikliğe gidilmemiş. Ek olarak Z170 yongasetinde 20, H170’te ise 16 olan PCI-e kanalı sayısı Z270’te 24, H270’te ise 20 olarak güncellenmiş.

14 nm FİnFET teknolojisi

Biraz daha genel kullanıcıya hitap eden çözüm olarak ise i5-7600K modelini kullanıma sunmayı planlayan Intel işlemcide ağabeyinde olduğu gibi 4 çekirdeğe yer vermiş fakat HT özelliği sunmamış. L3 önbelleği 6 MB olan işlemci aynı üretim tekniğiyle üretilirken TDP değeri de aynı tutulmuş. Taban frekans değeri 3.8 GHz, tepe frekans değeri ise 4.2 GHz olan işlemci ise 239$’lık bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor.

i3 ailesinde ''K'' serisi işlemci

Kaby Lake ile ilk defa i3 işlemci sınıfına K sınıfı model ekleyecek olan Intel’in yeni üyede diğerlerinden farklı olarak çift çekirdekle birlikte HT sunan işlemcinin L3 önbelleği 4MB’ta tutulurken taban ve tepe frekans değerleri ise 4.0 GHz’e 4.2 GHz olarak belirlenmiş. Fiyatı 180$ olması beklenen işlemcinin modeli ise i3-7350K olması bekleniyor. Son olarak yongasetlerinin bu yılın sonuna doğru, işlemcilerin ise 2017’nin ilk çeyreğinde duyurulması bekleniyor.

http://wccftech.com/intel-200-series-kaby-lake-s-platform/

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platformunun duyurulmasına gittikçe yaklaştığımız şu günlerde platforma dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen detaylarveyongasetlerinin özelliklerini bir kat daha netleştirdi. Yeni çipset ailesikod adını taşıyacak ve gelen bilgilere göreplatformunu da destekleyecek. Bununla birlikte mevcutanakartların Kabylake platformundaki işlemcilerle uyumluluk göstereceği bilgisi de mevcut tabi birgeleceğini veanakartlarla gelen özelliklerin kullanılamayacağını da belirtelim.Öte taraftan yeni çipsetin beraberinde getireceği Kaby Lake işlemcilere hızlıca bir göz atacak olursak en üst seviyede HT destekli,önbelleğe sahip veüretilenkarşımıza çıkıyor. İşlemcinin tahminideğeriolarak tahmin edilirken’lık fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağı öngörülüyor. Bu açıdan’nin 17 ocakta duyurması beklenenailesinin fiyatınınınseviyesinde olması ve performansının yaklaşık olarakailesindenile benzer olması bekleniyor olmasına bakarsak işlemcinin işi biraz zor diyebiliriz. Görülen o ki bu yıl bilgisayar dünyası açısından hareketli geçecek. Taban frekansıolan işlemcinindeğeri iseolarak belirlenmiş