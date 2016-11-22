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Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var

Intel’in yeni 200 serisi yongasetlerinin detayları gün ışığına çıktı. Yeni yongasetleri görünen o ki geriye dönük uyumluluk gösterecek. İşlemci tarafında ise İntel bazı ilklere imza atacak.
2 yıl
2,4b
1
24
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Kaby Lake platformunun duyurulmasına gittikçe yaklaştığımız şu günlerde platforma dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen detaylar Z270 ve H270 yongasetlerinin özelliklerini bir kat daha netleştirdi. Yeni çipset ailesi Union Point kod adını taşıyacak ve gelen bilgilere göre Sky Lake platformunu da destekleyecek. Bununla birlikte mevcut 100 serisi anakartların Kabylake platformundaki işlemcilerle uyumluluk göstereceği bilgisi de mevcut tabi bir BIOS güncellemesi geleceğini ve 200 serisi anakartlarla gelen özelliklerin kullanılamayacağını da belirtelim.
Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var
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Bununla birlikte yeni yongaseti daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere kayda değer çok fazla bir yenilikle gelmiyor tabi Intel’in Optane teknolojisi dışında. Bununla birlikte Z270 ve H270, Z170 ve H170 ile benzer bir PCI-e konfigrasyon seçeneği sunuyor. Bilindiği üzere bu değerler H170 için 1x16 şeklinde iken Z170 için ise 1x16,2x8 veya 1x8+2x4 şeklinde konfigüre edilebiliyordu.


Ek olarak yeni yongasetleri dual channel belleklerden gücünü alan 3 adet monitörü destekliyor. Buna ek olarak yeni yongasetleri halefine göre daha fazla yüksek hızlı I/O kanalı sunarken USB 3.0 portlarında ve SATA portlarında ise bir değişikliğe gidilmemiş. Ek olarak Z170 yongasetinde 20, H170’te ise 16 olan PCI-e kanalı sayısı Z270’te 24, H270’te ise 20 olarak güncellenmiş.

14 nm FİnFET teknolojisi 

Öte taraftan yeni çipsetin beraberinde getireceği Kaby Lake işlemcilere hızlıca bir göz atacak olursak en üst seviyede HT destekli, 4 çekirdekli, 8MB L3 önbelleğe sahip ve 14 nm FinFET teknolojisiyle üretilen i7-7700K karşımıza çıkıyor. İşlemcinin tahmini TDP değeri 91 watt olarak tahmin edilirken 349$’lık fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağı öngörülüyor. Bu açıdan AMD’nin 17 ocakta duyurması beklenen Zen mimarisindeki SR7 ailesinin fiyatınının 250-300$ seviyesinde olması ve performansının yaklaşık olarak Broadwell Extreme ailesinden i7-6850K ile benzer olması bekleniyor olmasına bakarsak işlemcinin işi biraz zor diyebiliriz. Görülen o ki bu yıl bilgisayar dünyası açısından hareketli geçecek. Taban frekansı 4.2 GHz olan işlemcinin boost clock değeri ise 4.5 GHz olarak belirlenmiş

Biraz daha genel kullanıcıya hitap eden çözüm olarak ise i5-7600K modelini kullanıma sunmayı planlayan Intel işlemcide ağabeyinde olduğu gibi 4 çekirdeğe yer vermiş fakat HT özelliği sunmamış. L3 önbelleği 6 MB olan işlemci aynı üretim tekniğiyle üretilirken TDP değeri de aynı tutulmuş. Taban frekans değeri 3.8 GHz, tepe frekans değeri ise 4.2 GHz olan işlemci ise 239$’lık bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor.

i3 ailesinde ''K'' serisi işlemci

Kaby Lake ile ilk defa i3 işlemci sınıfına K sınıfı model ekleyecek olan Intel’in yeni üyede diğerlerinden farklı olarak çift çekirdekle birlikte HT sunan işlemcinin L3 önbelleği 4MB’ta tutulurken taban ve tepe frekans değerleri ise 4.0 GHz’e 4.2 GHz olarak belirlenmiş. Fiyatı 180$ olması beklenen işlemcinin modeli ise i3-7350K olması bekleniyor. Son olarak yongasetlerinin bu yılın sonuna doğru, işlemcilerin ise 2017’nin ilk çeyreğinde duyurulması bekleniyor.

http://wccftech.com/intel-200-series-kaby-lake-s-platform/ Yorum Yaz
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berke_17 2 yıl
intel candır can
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Red Wheelbarrow 2 yıl
Bu yeni i3, skylake i5 parası galiba.
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Kurt Knispel 2 yıl
En geç Haziran sonuna kadar çıkar mı acaba? Cpu ve gpu için en fazla o tarihe kadar bekleyebilirim. Gpu'da da Pascal Refresh'i denk getiririz inşallah
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ookami 2 yıl
Kaby Lake 7700K'nın 350$ etiketi 350 USD seviyesinde çıkacağı AMD SR7 ile karşılaştırıldığında elbette pahalı. Ancak unutmayın Eğer AMD'nin kendi iddia ettiği kıyaslamalar doğruysa bu demektir ki Intel hala fark azalmış olsa da tek çekirdek gücünde önde olacaktır. Bu mantıktan yola çıkarak işlemci-yoğun oyunlarda Intel çözümlerinin genel bağlamda biraz daha iyi performans sağlayacağını varsayabiliriz.
Ancak çoklu çekirdek senaryolarında AMD'nin Intel'i geçmesi gerekir. Directx 12 destekli birçok oyunda dikkat ediyorum bu destek artık yavaş yavaş bulunmakta.
Bu durumda tercih yine kullanıcıya kalıyor 4.5Ghz boost clocklu bir 7700K tek çekirdek gücü epey yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu eğer oynuyorsanız az çekirdek desteği bulunan klasik bazı oyunlarda (Örneğin World of Warcraft) AMD çözümlerinin bir adım önünde yer aldıracaktır.
Elbette mühendislik numuneleri ile yapılacak güvenilir kaynaklardan yapılan testler daha iyi bir fikir verecektir. Benim tahminim AMD'nin tek çekirdek gücünü aşağı yukarı Haswell seviyesinde tuttuğu. Öyle varsayarsak tek çekirdek performansında Intel 12%-15% arası bir performans avantajı olacaktır.
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Anomyous123 2 yıl
Fi-yas-ko
tek kelime ile
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Chris Brown 2 yıl
4.5Ghz 5820K ile biz mi bekleyelim kaby yi baby yi. Bunları intel sürekli yapıyor 50 yeni özellik yada teknoloji olsa kaç yazar şu seviyede kullanıcılara genel performansı iyi olduktan sonra külfetten başka birşey değil.
Yıl olmuş 2016 daha firmaların kullanıcı olduğu fikrini savunmayın , firmalar paranın dostudur. Burada kullanıcıya düşen ihtiyaçları belirlemek. Bu sebeple hep diyorum bir işlemci alacaksanız en tepe noktasındakini almayın ki ilerde upgrade şansınız olsun. Yada aldıysanız öldürene kadar kullanın.
Elinizde bir 3770K yada 4790K var ise, bırakın çipsetleri vs. takip etmeyi. 5 Sene sonra bakarsınız :)
4 Yanıt Yanıtla +1
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BYGURSEL58 2 yıl Chris Brown
Orijinalden alıntı: Chris Brown
4.5Ghz 5820K ile biz mi bekleyelim kaby yi baby yi. Bunları intel sürekli yapıyor 50 yeni özellik yada teknoloji olsa kaç yazar şu seviyede kullanıcılara genel performansı iyi olduktan sonra külfetten başka birşey değil.
Yıl olmuş 2016 daha firmaların kullanıcı olduğu fikrini savunmayın , firmalar paranın dostudur. Burada kullanıcıya düşen ihtiyaçları belirlemek. Bu sebeple hep diyorum bir işlemci alacaksanız en tepe noktasındakini almayın ki ilerde upgrade şansınız olsun. Yada aldıysanız öldürene kadar kullanın.
Elinizde bir 3770K yada 4790K var ise, bırakın çipsetleri vs. takip etmeyi. 5 Sene sonra bakarsınız :)

Yorumların ıcınde en guzelını yapmıssınız hocam. Mevcut 2 3 4 Nesıl İ5 ler İ7 ler Hatta İ3 Ler bıle Oyunlarda Güzel Performans Verırken Ne Gerek Olurkı Tutupda En Son Serıye Atlamaya. İşlemci Ölmedi Yada Yetersiz Kalmadıgı Surece Ne Gerek Varkı Yenısıne. Bu Sadece Islemcıde Degıl. Ekran Kartı Ram Yada Diğer Bileşenlerdede Böyle. 3770 K 4770 k Kullanan Adam Bile Değiştirsemmi Diye Düşünüyor. Noluyor Sankı Degısınce Ucuk Kacık Bir Performans Farkı Varmı Veya Haswell ve Diğer Serıler Yetersız Sankı :D. 1.Ci Nesil Kullananlar Icın Bısı Demıyorum Tabıkı. İ5 4440 İle Yola Devam. Canavar Gibi İşlemci :D
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Sertan-57 2 yıl Chris Brown
Bro benim tek bildigim su AMD elini cabuk tutup intel'de yeni gelismis mimariler cikarmasi x86 mimarisi biter intel suan Zen islemcinin gec cikmasi yuzunden pek gelisemedi simdi i7 2600 K i7 3770 K kullananlar i7 7700 K'ya gecmesinin anlami yok sonucta FX-8350 gibi hic birseyi desteklemeyen islemci degil bunlar.
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Yoizhik 2 yıl Chris Brown
5 sene sonra, vakti zamanında 278$'a aldığım DDR3 rami kullanabileceğim bir sistem bulamam, ama şimdi gün geçtikçe fiyatı eriyen ürünümü satıp ddr4'lü bir sisteme geçersem, belki 5 sene sonra DDR5 çıkmazda satın aldığım ram'leri yeni sistemde de kullanabilirim.
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V4LKyR 2 yıl
3 ay önce Z170 ve 6600K aldım.
HATA MI YAPTIM?
Yoksa öyle aman aman bir değişiklik olmadığı için sorun yok mu?
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jitemci 2 yıl V4LKyR
hata yapmadınız içiniz rahat olsun ama z170 serisi kabl lake işlemcileri destekliyormu emin değilim yoksa z170x mi gerekiyodu bu önemli olan sizin için
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kadirirdem 2 yıl
hiç samimi gelmiyor intel çıkınca testlere tutunca göreceğiz...
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umut_baris 2 yıl
Bir tane kamil beklemekten bahsetmiş.
Kaby Lake hız aşırtılmış tasarımlardan öteye gitmeyecek. Bunu Intel'de açıkladı.
Zen mimarisinden sonra bu mimarinin tipini Fin-Fet yapmaları tüm soruları fazlasıyla cevaplıyor.
Hayatında AMD işlemci kullanmamış insanlar yine Intel'le aynı performansta yollarına devam edecekler.
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jitemci 2 yıl
unutulanlar dışında yeni bir şey yok
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