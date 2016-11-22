Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var

Kaby Lake platformunun duyurulmasına gittikçe yaklaştığımız şu günlerde platforma dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen detaylar Z270 ve H270 yongasetlerinin özelliklerini bir kat daha netleştirdi. Yeni çipset ailesi Union Point kod adını taşıyacak ve gelen bilgilere göre Sky Lake platformunu da destekleyecek. Bununla birlikte mevcut 100 serisi anakartların Kabylake platformundaki işlemcilerle uyumluluk göstereceği bilgisi de mevcut tabi bir BIOS güncellemesi geleceğini ve 200 serisi anakartlarla gelen özelliklerin kullanılamayacağını da belirtelim.
Bununla birlikte yeni yongaseti daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere kayda değer çok fazla bir yenilikle gelmiyor tabi Intel’in Optane teknolojisi dışında. Bununla birlikte Z270 ve H270, Z170 ve H170 ile benzer bir PCI-e konfigrasyon seçeneği sunuyor. Bilindiği üzere bu değerler H170 için 1x16 şeklinde iken Z170 için ise 1x16,2x8 veya 1x8+2x4 şeklinde konfigüre edilebiliyordu.
Ek olarak yeni yongasetleri dual channel belleklerden gücünü alan 3 adet monitörü destekliyor. Buna ek olarak yeni yongasetleri halefine göre daha fazla yüksek hızlı I/O kanalı sunarken USB 3.0 portlarında ve SATA portlarında ise bir değişikliğe gidilmemiş. Ek olarak Z170 yongasetinde 20, H170’te ise 16 olan PCI-e kanalı sayısı Z270’te 24, H270’te ise 20 olarak güncellenmiş.
Öte taraftan yeni çipsetin beraberinde getireceği Kaby Lake işlemcilere hızlıca bir göz atacak olursak en üst seviyede HT destekli, 4 çekirdekli, 8MB L3 önbelleğe sahip ve 14 nm FinFET teknolojisiyle üretilen i7-7700K karşımıza çıkıyor. İşlemcinin tahmini TDP değeri 91 watt olarak tahmin edilirken 349$’lık fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağı öngörülüyor. Bu açıdan AMD’nin 17 ocakta duyurması beklenen Zen mimarisindeki SR7 ailesinin fiyatınının 250-300$ seviyesinde olması ve performansının yaklaşık olarak Broadwell Extreme ailesinden i7-6850K ile benzer olması bekleniyor olmasına bakarsak işlemcinin işi biraz zor diyebiliriz. Görülen o ki bu yıl bilgisayar dünyası açısından hareketli geçecek. Taban frekansı 4.2 GHz olan işlemcinin boost clock değeri ise 4.5 GHz olarak belirlenmiş
14 nm FİnFET teknolojisi
Biraz daha genel kullanıcıya hitap eden çözüm olarak ise i5-7600K modelini kullanıma sunmayı planlayan Intel işlemcide ağabeyinde olduğu gibi 4 çekirdeğe yer vermiş fakat HT özelliği sunmamış. L3 önbelleği 6 MB olan işlemci aynı üretim tekniğiyle üretilirken TDP değeri de aynı tutulmuş. Taban frekans değeri 3.8 GHz, tepe frekans değeri ise 4.2 GHz olan işlemci ise 239$’lık bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor.
i3 ailesinde ''K'' serisi işlemci
Kaby Lake ile ilk defa i3 işlemci sınıfına K sınıfı model ekleyecek olan Intel’in yeni üyede diğerlerinden farklı olarak çift çekirdekle birlikte HT sunan işlemcinin L3 önbelleği 4MB’ta tutulurken taban ve tepe frekans değerleri ise 4.0 GHz’e 4.2 GHz olarak belirlenmiş. Fiyatı 180$ olması beklenen işlemcinin modeli ise i3-7350K olması bekleniyor. Son olarak yongasetlerinin bu yılın sonuna doğru, işlemcilerin ise 2017’nin ilk çeyreğinde duyurulması bekleniyor.
http://wccftech.com/intel-200-series-kaby-lake-s-platform/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak çoklu çekirdek senaryolarında AMD'nin Intel'i geçmesi gerekir. Directx 12 destekli birçok oyunda dikkat ediyorum bu destek artık yavaş yavaş bulunmakta.
Bu durumda tercih yine kullanıcıya kalıyor 4.5Ghz boost clocklu bir 7700K tek çekirdek gücü epey yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu eğer oynuyorsanız az çekirdek desteği bulunan klasik bazı oyunlarda (Örneğin World of Warcraft) AMD çözümlerinin bir adım önünde yer aldıracaktır.
Elbette mühendislik numuneleri ile yapılacak güvenilir kaynaklardan yapılan testler daha iyi bir fikir verecektir. Benim tahminim AMD'nin tek çekirdek gücünü aşağı yukarı Haswell seviyesinde tuttuğu. Öyle varsayarsak tek çekirdek performansında Intel 12%-15% arası bir performans avantajı olacaktır.
tek kelime ile
Yıl olmuş 2016 daha firmaların kullanıcı olduğu fikrini savunmayın , firmalar paranın dostudur. Burada kullanıcıya düşen ihtiyaçları belirlemek. Bu sebeple hep diyorum bir işlemci alacaksanız en tepe noktasındakini almayın ki ilerde upgrade şansınız olsun. Yada aldıysanız öldürene kadar kullanın.
Elinizde bir 3770K yada 4790K var ise, bırakın çipsetleri vs. takip etmeyi. 5 Sene sonra bakarsınız :)
Yorumların ıcınde en guzelını yapmıssınız hocam. Mevcut 2 3 4 Nesıl İ5 ler İ7 ler Hatta İ3 Ler bıle Oyunlarda Güzel Performans Verırken Ne Gerek Olurkı Tutupda En Son Serıye Atlamaya. İşlemci Ölmedi Yada Yetersiz Kalmadıgı Surece Ne Gerek Varkı Yenısıne. Bu Sadece Islemcıde Degıl. Ekran Kartı Ram Yada Diğer Bileşenlerdede Böyle. 3770 K 4770 k Kullanan Adam Bile Değiştirsemmi Diye Düşünüyor. Noluyor Sankı Degısınce Ucuk Kacık Bir Performans Farkı Varmı Veya Haswell ve Diğer Serıler Yetersız Sankı :D. 1.Ci Nesil Kullananlar Icın Bısı Demıyorum Tabıkı. İ5 4440 İle Yola Devam. Canavar Gibi İşlemci :D
HATA MI YAPTIM?
Yoksa öyle aman aman bir değişiklik olmadığı için sorun yok mu?
Kaby Lake hız aşırtılmış tasarımlardan öteye gitmeyecek. Bunu Intel'de açıkladı.
Zen mimarisinden sonra bu mimarinin tipini Fin-Fet yapmaları tüm soruları fazlasıyla cevaplıyor.
Hayatında AMD işlemci kullanmamış insanlar yine Intel'le aynı performansta yollarına devam edecekler.