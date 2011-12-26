Intel'in Medfield işlemcisi Android'e özel donanımsal optimizasyonlar içeriyor

Android işletim sisteminin x86 platformunda kullanılabilmesi için Google ile sıkı bir işbirliği içerisinde olan Intel, geçtiğimiz günlerde Ice Cream Sandwich kod adını taşıyan Android 4.0 işletim sisteminin x86 platformunda çalıştırıldığı ifade etmişti. Ancak gelen son haberlere göre bu uygulama sadece işletim sisteminin port edilmesinden ibaret değil. Intel'in akıllı telefonlar için şimdiye kadar geliştirimiş olduğu en iddialı çözüm olan Medfield kod adlı yongada sistem platformunun, daha iyi bir mobil deneyim için donanımsal ince ayarlamalar içerdiği ifade ediliyor.

Intel'in Android işletim sistemine yönelik olarak Medfield yongada sistem platformunda gerçekleştirdiği ince ayarlamalar arasında özellikle internet ve uygulamal performansa yönelik geliştirmeler geliyor olsa bile satır arasında dikkat çekici bir detay olarak yongada sistem platformundaki bağımsız görüntü işleme devresi geliyor. Bu yılın başında Hollanda merkezli görüntü işleme firması Silicon Hive'ı satın alan Intel, buradan gelen donanımsal uzmanlığı yazılım tarafındaki ince ayarlamalar ile birlikte platforma dahil etmiş durumda. Bunun bir sonucu olarak Intel Medfield platformunu kullanan referans telefon tasarımında "burst mode" ile 8 Megapiksel çözünürlüğünde 10 adet tam boyutlu fotoğrafı saniyede 15 çekim hızıyla kaydedebilmek mümkün olacak. Intel'in yaptığı donanımsal güncelleme aynı zamanda arttırılmış gerçeklik gibi uygulamalara da katkı sağlayacak.

Bilindiği üzere Medfield, Intel'in tüm donanımları tek bir silikon üzerinde buluşturan ilk işlemci çözümü olacak. Intel'in yaptığı açıklamalara göre Medfield platformu, performans açısından ARM tabanlı rakiplerine fark atacak, güç tüketiminde ise rekabetçi olacak. Intel'in, Medfield platformunu kullanan çeşitli telefon ve tablet örneklerini Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilemesi bekleniyor.