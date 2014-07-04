Intel'in Pentium G3258 işlemcisi 6862MHz'e hız aşırtıldı

Intel tarafından Pentium işlemci ailesinin 20. yılı şerefine pazara sürülen çarpan kilidi açık Pentium G3258, düşük maliyeti ve hız aşırtma yetenekleri ile son dönemin en popüler işlemcileri arasında yer alıyor. Haswell mimarisini kullanan ve LGA1150 formunda olan çift çekirdekli işlemci, standart olarak 3.2GHz hızında çalışıyor ancak Turbo Boost desteği sunmuyor.

Diğer özellikleri arasında dahili HD grafik birimi, QuickSync video teknolojisi, 3MB dahili bellek ve 1333MHz çift kanal DDR3 bellek desteği gibi detayların olduğu Pentium G3258, 8 ve 9 serisi çipsete sahip anakartlarda kullanılabiliyor. Isıl tasarım gücü 53 Watt olan işlemci, MSI'ın Z97 MPOWER MAX AC isimli anakart modfeli üzerinde LN2 yani sıvı azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında 6862MHz'de yani %114 hız artışı yapılarak çalıştırıldı.

Standart hava soğutma söz konusu olduğunda ise MSI'ın açıklamasına göre OC Genie 4 teknolojisi ile Pentium G3258 işlemcisi otoımatik olarak %34 artış ile 3.2GHz'den 4.3GHz'e çıkartılabiliyor. Ayrıca iyi bir hava soğutma ile bu işlemciyi 4.7GHz ve biraz daha üzeri hızlarda stabil olarak kullanabilmenin mümkün olduğu ifade ediliyor. Sevkiyatı geçtiğimiz ay içerisinde başlayan Intel Pentium G3258'in yurt dışı satış fiyatı ise 80 dolar.



