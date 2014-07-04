Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Pentium G3258 işlemcisi 6862MHz'e hız aşırtıldı

4 yıl
24,2b
1
105
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in Pentium G3258 işlemcisi 6862MHz'e hız aşırtıldı
Intel tarafından Pentium işlemci ailesinin 20. yılı şerefine pazara sürülen çarpan kilidi açık Pentium G3258, düşük maliyeti ve hız aşırtma yetenekleri ile son dönemin en popüler işlemcileri arasında yer alıyor. Haswell mimarisini kullanan ve LGA1150 formunda olan çift çekirdekli işlemci, standart olarak 3.2GHz hızında çalışıyor ancak Turbo Boost desteği sunmuyor.
Diğer özellikleri arasında dahili HD grafik birimi, QuickSync video teknolojisi, 3MB dahili bellek ve 1333MHz çift kanal DDR3 bellek desteği gibi detayların olduğu Pentium G3258, 8 ve 9 serisi çipsete sahip anakartlarda kullanılabiliyor. Isıl tasarım gücü 53 Watt olan işlemci, MSI'ın Z97 MPOWER MAX AC isimli anakart modfeli üzerinde LN2 yani sıvı azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında 6862MHz'de yani %114 hız artışı yapılarak çalıştırıldı.
Standart hava soğutma söz konusu olduğunda ise MSI'ın açıklamasına göre OC Genie 4 teknolojisi ile Pentium G3258 işlemcisi otoımatik olarak %34 artış ile 3.2GHz'den 4.3GHz'e çıkartılabiliyor. Ayrıca iyi bir hava soğutma ile bu işlemciyi 4.7GHz ve biraz daha üzeri hızlarda stabil olarak kullanabilmenin mümkün olduğu ifade ediliyor. Sevkiyatı geçtiğimiz ay içerisinde başlayan Intel Pentium G3258'in yurt dışı satış fiyatı ise 80 dolar. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_Dominic_Toretto_ 4 yıl en beğenilen
970-A UD3P ile nereye 7 Ghz görüyorsun ? Bu hızlarla kırılan rekorlarda kullanılan anakartlar üst seviyedir.

FX-8150'nin 8.8 Ghz lik ve 8320'nin 8.1 Ghzlik rekoruna bakın bakalım, orada nasıl bir kart kullanmışlar.
970-A UD3P ile nereye 7 Ghz görüyorsun ? Bu hızlarla kırılan rekorlarda kullanılan anakartlar üst seviyedir.FX-8150'nin 8.8 Ghz lik ve 8320'nin 8.1...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 4 yıl
20. yıl serefine oldugu icin fazla uretimi olmayacak bence bu islemcinin cunku 80 dolara amd'yi sildi iyi guzel de intel islemcileri de siler kim gider 4670k alir 600 kusur liraya o yuzden belki ulkemize gelmez bile.reklamini yapti amacini tamamladi gostermelik de bir iki parti cikar amerikada tamam iste.
20. yıl serefine oldugu icin fazla uretimi olmayacak bence bu islemcinin cunku 80 dolara amd'yi sildi iyi guzel de intel islemcileri de siler kim gider 4670k a...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabitelli 4 yıl
keriz silkeleme taktiği. Cpu yu hakedecek kartla bi cacık olmayacak. High end oc için üst segment anakart gerekecek. Alakasız alakasız şeyler yani. Ghz tutkunları ve extrem fantaziler denemeye meraklı kişiler dışında millet böyle şeylere kanıp alır artık bu çerçöpü

Bilerek ihtiyacı çerçevesinde alana bi şey demiyorum ama ghz dğerine kanıp da ekstra beklentisi olarak alanlar harbiden silkelenmiş olacak=keriz
keriz silkeleme taktiği. Cpu yu hakedecek kartla bi cacık olmayacak. High end oc için üst segment anakart gerekecek. Alakasız alakasız şeyler yani. Ghz tutkunl...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
vesaire86 4 yıl
İntel düşük fiyatlı segmentte AMD ye kaptırdığı pazarı geri istiyor, başka bişey değil bu. Normal kullanıcı alıp bunu 4.4 te çalıştıracak zaten. O da fx-4100 ten bir tık ötede bir seviyede. İş yapar ancak uzun vadede yetersiz kalacağı kesin. Yani 70 lira daha koyar insan fx 6300 alır. 1.5 kat daha iyi bir işlemci sonuçta..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castle Bravo 4 yıl vesaire86
Çift çekirdekli olduğu için, bu şekilde karşılaştırmak doğru değil. Overclock da etsen, bazı oyunlarda tekleme sorunları yaşanır

i3'leri çarpanı açık yapsalar, o zaman iş değişirdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 4 yıl
İNTEL G3258 i5lere kafa tutan bir işlemci ama ,ler, dönük alınırmı bilmem
bide oc yaparak işlemci nekadar çalışır oda aşıkar ama oyunperformansı cok iyi
bir arkadaşıma aldık ve sıtabil bir şekilde 4.4 mghz cıktı ama 1.4volt vermemiz gerekti 4.8mghz cıkaranda var ama her işlemci aynı oc olmuyo pazardan elma almaya benziyo :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Insyder 4 yıl
Maşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yossi Kohler 4 yıl
amerikada adam bu işlemci +z97 anakartı 99$ a alıyor.
yani adamın yaklaşık 1 günlük kazancı.

türkiyede işlemci 200
anakart en ucuz 150 tl
350tl ediyor

15 günlük çalışma.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ans Destroyer 4 yıl
fiyat çok uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkishCoder 4 yıl
hayır mantığı nerede anlamadım ben 1-2 sene önce pheneom işlemciyle 7 ghz in görüldüğünü görmüştüm. intel yeni mi yapıyor yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_DoMiNo 4 yıl
Turbo boost olmamasının bir eksikliği duyulur mu ? Bu işlemcinin hedeflendiği platform nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
İntel ilk once 2 cekırdekle oc yapmayı ogrensınde :))))
Arkadaslar neyın kafasını yasıyorsunuz sız anlatında bende kafayı bulayım :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
h3T 4 yıl
işlemci kendisinden pahalı anakartlarda oc yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dadsoull 4 yıl
İntel ılk once 2 cekırdeklı ıslemcıyı oc yapmasını ogrensınde :))))
Arkadaslar neyın kafasını yasıyorsunuz:))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gandalf81 4 yıl
İyi iyi giriş-orta seviyede amd almak istemeyen daha doğrusu amd düşmanları için ve i3 öldürmek için çıkan bir işlemci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
OOO hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24196 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel ve erdi özüağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim