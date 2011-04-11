Intel'in Sandy Bridge mimarisi Turbo Boost ile 4GHz'e ulaşıyor

Intel geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesinde ciddi güncellemelere gittiğini duyurdu. Firma uzun süredir merakla beklenen Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon E3 ailesini duyurarak, tek işlemcili profesyonel sistemlerde performans çıtasını ciddi oranlarda yukarı taşıdığına vurgu yaptı.

Intel'in Xeon E3 ailesi çift ve dört çekirdekli, düşük ve standart güç tüketimli gibi farklı özelliklere sahip çok sayıda modelden oluşuyor. Serinin amiral gemisi olarak öne çıkartabileceğimiz Xeon E3-1280 işlemcisi standart olarak 3.5GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor.

Ancak elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, Türkiye'deki basın lansmanı geçtiğimiz Cuma günü yapılan Xeon E3 ailesi için şimdiden yeni modeller planlamış durumda. Yıl içerisinde sunulması beklenen yeni modellerinin en güçlüsü Xeon E3-1290 olacak ve standart hızı 3.6GHz olan işlemci, hızını 4GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

Çalışma hızları dışında kalan özellikleri, Xeon E3 ailesinin diğer üyeleriyle karakteristik olan dört çekirdekli işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunacak. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak işlemci, 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği ve 95 Watt TDP değeri ile gelecek.

LGA1155 formunda olan Xeon E3-1290 işlemcisinin OEM parti numarası CM8062301071705, S-spec numarası ise SR055 olarak geçiyor. Xeon E3 ailesinin E3-1275 gibi bazı modellerinden farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayan E3-1290'ın fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak E3-1280, 612 dolar seviyesinden sunuluyor.