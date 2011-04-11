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Intel'in Sandy Bridge mimarisi Turbo Boost ile 4GHz'e ulaşıyor

8 yıl
11,5b
1
9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesinde ciddi güncellemelere gittiğini duyurdu. Firma uzun süredir merakla beklenen Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon E3 ailesini duyurarak, tek işlemcili profesyonel sistemlerde performans çıtasını ciddi oranlarda yukarı taşıdığına vurgu yaptı.

Intel'in Xeon E3 ailesi çift ve dört çekirdekli, düşük ve standart güç tüketimli gibi farklı özelliklere sahip çok sayıda modelden oluşuyor. Serinin amiral gemisi olarak öne çıkartabileceğimiz Xeon E3-1280 işlemcisi standart olarak 3.5GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor.

Ancak elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, Türkiye'deki basın lansmanı geçtiğimiz Cuma günü yapılan Xeon E3 ailesi için şimdiden yeni modeller planlamış durumda. Yıl içerisinde sunulması beklenen yeni modellerinin en güçlüsü Xeon E3-1290 olacak ve standart hızı 3.6GHz olan işlemci, hızını 4GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

Çalışma hızları dışında kalan özellikleri, Xeon E3 ailesinin diğer üyeleriyle karakteristik olan dört çekirdekli işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunacak. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak işlemci, 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği ve 95 Watt TDP değeri ile gelecek.

LGA1155 formunda olan Xeon E3-1290 işlemcisinin OEM parti numarası CM8062301071705, S-spec numarası ise SR055 olarak geçiyor. Xeon E3 ailesinin E3-1275 gibi bazı modellerinden farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayan E3-1290'ın fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak E3-1280, 612 dolar seviyesinden sunuluyor.


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Melikşah 8 yıl
Anakart ile uyumlu olup olmamasında Sandy Bridge veya Bulldozer olması önemli mi?
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twin pedal 8 yıl
Intel iyi iş çıkarmış.
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musasm 8 yıl
Nesi geç oldu? Yazmış olmak için neden yorum yazıyorsunuz?
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syler23 8 yıl
biraz geç olmadımı 4ghz ve daha üstü saat hızları??*
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diemcizone 8 yıl

syler23

biraz geç olmadımı 4ghz ve daha üstü saat hızları??*


32NM ile tek çekirdek işlemciyi 5000MHz (5GHz)'de kullanbilirsin güzel anakartla.
Adamlar çekirdek yükseltiyo bence 3GHz bile yeterli kullanıcılar için. E4500 Oc ile 3GHz en azından bana yeterli (:
Yeni sistem topluyacağım bulldozerleri bekliyorum black editionun en dip modelini alıcam inş oc ile 4GHz civarı kullanıcam sanırım
Bulldozer x4ler 4GHz sınırlarında dolaşacak gibime geliyo.
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Necessa®i 8 yıl

syler23

biraz geç olmadımı 4ghz ve daha üstü saat hızları??*


geç falan değil
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