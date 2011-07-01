Intel'in Sandy Bridge-E serisi üst seviye işlemcileri 2012'ye ertelenmiş olabilir

Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E tabanlı yeni nesil işlemcilerinde ertelemeye gidildiği bildiriliyor. Firmanın en son yol haritasına göre son çeyrek içerisinde pazara sunulması beklenen Sandy Bridge-E serisi işlemcileri, Digitimes'ın haberine göre Ocak 2012 tarihine yani muhtemelen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse edilecek.





32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA2011 formundaki yeni işlemciler, LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini alacak ve X79 çipsetiyle birlikte kullanılacaklar. Dört ve altı çekirdekli modellerden oluşacak yeni işlemci ailesiyle Intel, sıkı oyuncuları, hız aşırtma tutkunlarını ve performans meraklılarını hedeflemeye hazırlanıyor.





Intel tarafından şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin, Intel'in en üst segmentteki tüm işlemcilerinden %15-20 seviyesinden daha hızlı olacağı iddia ediliyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine ek olarak Intel'in, Ocak 2012'de tanıtılması beklenen 22nm işlemcilerini de yılın ikinci çeyreğine kaydırdığı bildiriliyor.