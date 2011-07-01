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Intel'in Sandy Bridge-E serisi üst seviye işlemcileri 2012'ye ertelenmiş olabilir

7 yıl
11,1b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Sandy Bridge-E serisi üst seviye işlemcileri 2012'ye ertelenmiş olabilir
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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E tabanlı yeni nesil işlemcilerinde ertelemeye gidildiği bildiriliyor. Firmanın en son yol haritasına göre son çeyrek içerisinde pazara sunulması beklenen Sandy Bridge-E serisi işlemcileri, Digitimes'ın haberine göre Ocak 2012 tarihine yani muhtemelen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse edilecek. 

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA2011 formundaki yeni işlemciler, LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini alacak ve X79 çipsetiyle birlikte kullanılacaklar. Dört ve altı çekirdekli modellerden oluşacak yeni işlemci ailesiyle Intel, sıkı oyuncuları, hız aşırtma tutkunlarını ve performans meraklılarını hedeflemeye hazırlanıyor.

Intel tarafından şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin, Intel'in en üst segmentteki tüm işlemcilerinden %15-20 seviyesinden daha hızlı olacağı iddia ediliyor. Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine ek olarak Intel'in, Ocak 2012'de tanıtılması beklenen 22nm işlemcilerini de yılın ikinci çeyreğine kaydırdığı bildiriliyor.
Intel'in Sandy Bridge-E serisi üst seviye işlemcileri 2012'ye ertelenmiş olabilir
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dodomoco 7 yıl en beğenilen
rakipsiz olunca öyle oluyor tabii e adamlar haklı tek rakipleri en üst düzey cpusunu intelin orta segment cpusuna rakip gösteriyor
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turanlib 7 yıl
Bilgisayar manyakları olduğu sürece bu girdi çıktılar yaşanmaya devam edecektir.
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dreamblue35 7 yıl
ıvy bridge fiyatı düşüp son kullanıcıya uygun hale gelene kadar siz sandy bridge ile 2 yıl idare edin 2 yıl sonra bu sözümü bana hatırlatıp buradaki mesajımdan alıntı yapıp bana personal mesage (pm) yollayabilirsiz
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alito 7 yıl
ıvy bridge lansmanı sekteye uğramasında gözüm onlarda çünkü

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séquestre 7 yıl
Bekleyeceğiz napalım ..
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TURK SITH 7 yıl
fx57

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA2011 formundaki yeni işlemciler, LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini alacak ve X79 çipsetiyle birlikte kullanılacaklar.


LGA 2011 nedir intel, suyunu çıkardınız artık platform değiştirmenin, anladık bu şekilde daha çok satıyorsunuz ama bu kurumsal ahlaksızlıktır, 32nm zaten platformunuz var, 1155 alan arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun...

1156'da benim elimde patlamıştı.

edit.1366 nın yerine gelecek ama yinede saçma.
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escapethelife 7 yıl
çipset manyağa yaptılar bilgisayarları
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Batuist 7 yıl
22nm işlemcileri geciktirecek olması kötü. AMD ye göre bunda birşey yok.. bu işler öyle bir kaç aylık düzenle yürüyecek işler değil. Büyük firmalar büyük düşünür uzun vadede adım atar, zaten AMD intelin tüm faaliyetlerinden haberi vardı. biz bile biliyorsak onun bildiklerini tahmin bile edemeyiz. dolayısı ile işi intelin AMDye acıdıda geciktirdi noktasına getirmek, tamamen olaya at gözlüğü ile bakma anlamına gelir. öyle olsa bile bir kaç aylık dönem koca firmayı kurtarmaz böylesine büyük firmalar uzun vadede iş yaparak ayakta kalır. Ve AMD de zaten tüm olasılıklara hazır bir şekilde işlemcilerini piyasaya çıkaracaktı. Böyle düşüncesizce yazılmış yazılar görmek bir donanım sitesinde oldukça garip. teknolojiye olan erken dönem ilgiye bağlıyorum yaş haddinden dolayı..
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rtsbora 7 yıl
bu habere en çok amd yöneticileri sevinmiştir.
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Castiel 7 yıl
adamlar 5 yıldır bulldozere calısıyorlar anca cıkaracaklar ıntelın de kalbı varmış sımdı yenı nesıl cıkarırsa bulldozer ötesı ıcın bı 5 yılda gecmesı lasım
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Tolgá 7 yıl
yuvarlak masanın alt komisyonlarının parmağı var.rakip daha fazla boğulmasın düzen sürsün istediler birazda onlar eşitlesin bir çeyrek sonra yine geçsin istediler
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