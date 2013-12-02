Intel'in Thunderbolt arabirimi ile ilgili gelecek planları ortaya çıktı





Intel'in cihazlar arasında 10Gbps hızlarına kadar veri transferi sağlayabilen Thunderbolt teknolojisi ilk olarak Mac ürünlerine özel olarak kullanıma sunulsa da artık özellikle Ultrabook modelleri ile Windows ekosistemine de gelmiş durumda. Teknoloji üzerinde çalışmalarına devam eden Intel'in gelecek planları da ortaya çıktı.





Firma içerisinden sızdırılan dökümanlara göre gelecek yıl Thunderbolt teknolojisi hem şarj edebilen hem de bilgisayarlar arasında karşılıklı dosya aktarımı sağlayan bir yapıya bürünecek.





Thunderbolt kontrolcüsü yukarıda sayılan özelliklere Intel'in 14nm fabrikasyon sürecine sahip gerçek yongada sistem olarak nitelediği Broadwell ile kavuşmuş olacak. Intel bu yenilikler ile USB ve Ethernet teknolojilerine rakip olabilecek.





Broadwell mimarisi ile yenilenecek olan Thunderbolt kontrolcüsü hakkında Intel daha önce bazı bilgiler paylaşmıştı. Bunlardan bazıları tek bir bağlantı için 20Gbps hız desteği, DisplayPort 1.2 versiyonu desteği, güç yönetimi için donanım desteği, 1.3W yaklaşık ısıl tasarım gücü ve bekleme esnasında 1miliWatt güç tüketimi şeklinde sıralanıyor.





Intel'in planladığı yeniliklerden ilki ise güç transferi. Intel, şimdiki USB'lerde sıkça karşımıza çıkan şarj etme özelliğini Thunderbolt'a da kazandırmak istiyor. Tüketici tarafından gelen yoğun istek üzerine çalışmalara başlayan Intel, 2015 yılında arabirimi için güç aktarımı konusunda kesin bir çözüm üretecek. Ancak gelecek yıl boşluğu doldurması açısından standart bir PC Thunderbolt bağlantısı üzerinden 53W güç çıkışı sağlanabilecek.





Diğer bir yenilik ise bilgisayarlar arası dosya transferi. Thunderbolt ile birbirine bağlanan bilgisayarlar sanki bir Ethernet bağlantısı kullanıyormuş gibi davranacak ve interneti ve yazıcıları paylaştırabilecek. Bilgisayarlar 10Gbps hızlarda dosya transferi yapabilecek. Thunderbolt'un doğrudan dosya aktarımı için USB gibi bir köprü kablosu gerektirmiyor oluşu en büyük avantajı olacak.





Bunun dışında çift çıkışlı Thunderbolt cihazlarının da yine birden fazla Thunderbolt bilgisayarını birbirine bağlaması düşünülüyor. Intel bu teknoloji ile ilgili en detaylı bilgileri Ocak ayındaki CES 2014 fuarında verecek.

http://vr-zone.com/articles/intels-plans-thunderbolt-2014/65298.html