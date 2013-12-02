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Intel'in Thunderbolt arabirimi ile ilgili gelecek planları ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in Thunderbolt arabirimi ile ilgili gelecek planları ortaya çıktı

Intel'in cihazlar arasında 10Gbps hızlarına kadar veri transferi sağlayabilen Thunderbolt teknolojisi ilk olarak Mac ürünlerine özel olarak kullanıma sunulsa da artık özellikle Ultrabook modelleri ile Windows ekosistemine de gelmiş durumda. Teknoloji üzerinde çalışmalarına devam eden Intel'in gelecek planları da ortaya çıktı.

Firma içerisinden sızdırılan dökümanlara göre gelecek yıl Thunderbolt teknolojisi hem şarj edebilen hem de bilgisayarlar arasında karşılıklı dosya aktarımı sağlayan bir yapıya bürünecek. 

Thunderbolt kontrolcüsü yukarıda sayılan özelliklere Intel'in 14nm fabrikasyon sürecine sahip gerçek yongada sistem olarak nitelediği Broadwell ile kavuşmuş olacak. Intel bu yenilikler ile USB ve Ethernet teknolojilerine rakip olabilecek.

Broadwell mimarisi ile yenilenecek olan Thunderbolt kontrolcüsü hakkında Intel daha önce bazı bilgiler paylaşmıştı. Bunlardan bazıları tek bir bağlantı için 20Gbps hız desteği, DisplayPort 1.2 versiyonu desteği, güç yönetimi için donanım desteği, 1.3W yaklaşık ısıl tasarım gücü ve bekleme esnasında 1miliWatt güç tüketimi şeklinde sıralanıyor. 

Intel'in planladığı yeniliklerden ilki ise güç transferi. Intel, şimdiki USB'lerde sıkça karşımıza çıkan şarj etme özelliğini Thunderbolt'a da kazandırmak istiyor. Tüketici tarafından gelen yoğun istek üzerine çalışmalara başlayan Intel, 2015 yılında arabirimi için güç aktarımı konusunda kesin bir çözüm üretecek. Ancak gelecek yıl boşluğu doldurması açısından standart bir PC Thunderbolt bağlantısı üzerinden 53W güç çıkışı sağlanabilecek. 

Diğer bir yenilik ise bilgisayarlar arası dosya transferi. Thunderbolt ile birbirine bağlanan bilgisayarlar sanki bir Ethernet bağlantısı kullanıyormuş gibi davranacak ve interneti ve yazıcıları paylaştırabilecek. Bilgisayarlar 10Gbps hızlarda dosya transferi yapabilecek. Thunderbolt'un doğrudan dosya aktarımı için USB gibi bir köprü kablosu gerektirmiyor oluşu en büyük avantajı olacak. 

Bunun dışında çift çıkışlı Thunderbolt cihazlarının da yine birden fazla Thunderbolt bilgisayarını birbirine bağlaması düşünülüyor. Intel bu teknoloji ile ilgili en detaylı bilgileri Ocak ayındaki CES 2014 fuarında verecek.

http://vr-zone.com/articles/intels-plans-thunderbolt-2014/65298.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
omerfa 5 yıl
Kesinlikle beklediğim bir teknoloji. Thunderbolt ducklarda çıktı üstünde bir sürü usb3 ve sata portu var. benim 3 tane usb3 harici diskim var bunları duck üzerinden tek bir kablo ile bilgisayarıma bağlayacığım ve hepsindenede ayrı ayrı usb3.0 performansı alacağım hızlar azalmayacak.Kablo karmaşasınada son. onlar masanın bir kenarında sabit kalacak ele ayaya dolanmıyacak.diğer getirileride cabası
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omerfa 5 yıl
Kesinlikle beklediğim bir teknoloji. Thunderbolt ducklarda çıktı üstünde bir sürü usb3 ve sata portu var. benim 3 tane usb3 harici diskim var bunları duck üzerinden tek bir kablo ile bilgisayarıma bağlayacığım ve hepsindenede ayrı ayrı usb3.0 performansı alacağım hızlar azalmayacak.Kablo karmaşasınada son. onlar masanın bir kenarında sabit kalacak ele ayaya dolanmıyacak.diğer getirileride cabası
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xxxone 5 yıl
53 watt işi gayet güzel olur.1000 watt psu alır , 6 lı 7li prizlere elveda deriz. *masaüstü
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yc#1 5 yıl
Kabloların maliyetini de indirmeleri lazım. Şu haliyle zengin teknolojisinden öteye geçemiyor.
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kablosuzadam 5 yıl
sonra diyorsunuz ki; niye donanım haberi fazla yok, niye hep mobil cihaz haberi..
bu haber apple veya samsung haberi olsa yüzlerce yorum olurdu. giriyorum yorumlara bakayım artısını eksisini bilenler birşeyler yazmıştır diyorum ama fısss..bence hak ediyorsunuz, hak ediyoruz...
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SystemApps 5 yıl
usb gibi evrensel arabirim varken gereksiz, saçma, ısraf...
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killnOd 5 yıl
USB ve HDMI ile rekabet etmesi cok cok zor.Hem pahali hemde bir turlu yayginlasmadi ve bu sartlar altinda yayginlasmasida uzun yillar alacak gibi duruyor.
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khytr89 5 yıl
Buyuk basarisizlik yarisma programina hepiniz hosgeldiniz..ben sunucunuz khytr89 :D evet sirket kategorisinden ilk cevabimiz geliyor sorusunu siz bulun :D
ön belleksiz celeron, btx anakart, atom ve thunderbolt un ureticisidir..
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sarikanarya567 5 yıl
Thunderbolt üzerinden 53 watt? Doğru mu okudum?
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herschell 5 yıl
Çok iyi olur mac in elinde bulunan büyük bir kozdu artık bizde faydalanmaya başlayacağız desenize...
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