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Intel'in Thunderbolt teknolojisi PC pazarında etkili olamıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Veri aktarımı konusundaki en önemli teknolojilerden birisi olan ve 10Gbps hızlarına kadar imkan tanıyan Intel'in Thunderbolt arabirimi, Mac ürünleriyle birlikte ticari olarak sahneye çıkmıştı. PC ürünlerinde ise yeni yeni boy göstermeye başlayan bu teknoloji, pazara nüfuz etmekte zorlanıyor.

Tedarik zincirindeki kaynaklara dayanarak verilen bilgiye göre, yüksek maliyetler nedeniyle dizüstü ve anakart modellerinin sadece yüzde 10'unda bu teknoloji yer alıyor. PC endüstrisinin durgunluğunun devam etmesi beklenen 2013 yılında ise benimsenme oranlarının çok daha düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum ilişkili aksesuar üretimini de olumsuz etkileyecek.

Thunderbolt kontrolcüsünün maliyeti 20$ civarında iken USB 3.0 kontrolcüsünün maliyeti ise 50-80 cent arasında değişiyor. Bu nedenle dizüstü ve anakart üreticileri sadece en üst düzey ürünlerinde bu teknolojiye yer vermeyi tercih ediyor. 

Bunun yanında tüketici talebi de henüz yeteri kadar fazla değil ve tedarik zincirleri de teknolojinin entegrasyonu için yeterince şekillenemedi. Bu bakımdan pek çok aksesuar ve PC satıcısı teknolojiye temkinli yaklaşıyor.

Thunderbolt kontrolcüleri üreten ASMedia ve Marvell firmalarının bu üretim bantlarından henüz önemli gelir elde edemedikleri de diğer bir ayrıntı.

Thunderbolt teknolojisinin yaygın kullanıma geçeceği zaman olarak, maliyetlerin kabul edilebilir seviyelere ineceği 2014 yılı görülüyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20121114PD217.html Yorum Yaz
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-dehşet- 7 yıl en beğenilen
Biz harici HDD alırken teknoloji marketlerdeki elemanlara USB 3.0 destekli HDD istiyorum demeye çekinirken Thunderbolt'u nasıl izah ederiz onu hiç bilmiyorum.
Biz harici HDD alırken teknoloji marketlerdeki elemanlara USB 3.0 destekli HDD istiyorum demeye çekinirken Thunderbolt'u nasıl izah ederiz onu hiç bilmiyorum....
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OverClocK1ng 7 yıl
İlk çıktığı zaman da çok tutulacak gibi laflar edildiğinde ben "Herkeste USB bellek var. USB3.0 gibi hızlı ve geriye dönük uyumlu olup aynı zamanda oturmuş bir sistem varken bu pahalı da olduğu için TUTMAZ" diye o kadar söylemiştim.
Bazı çok bilmiş arkadaşlar da "Hızı çok yüksek olduğu için tutar" demişlerdi.
Ama işte o iş öyle yürümüyor. Siz Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları yokken nasıl Elektrikli araba almıyorsanız, insanlar da USB gibi oturmuş bir sistem varken buna bakmıyorlar. Çünkü halen USB harici disklerin ufak olanlarının içerisinde Notebook harddiskleri bulunuyor. Büyük olanlarda ise 7200 devir diskler bulunuyor. Ve bunların okuma-yazma hızları belli. USB3.0 ın veriyolu hızı 5Gbps yani saniyede 625Mb veri taşıyabiliyor. Hangi 7200 devir disk saniyede 625Mb. veri okuyabilir veya yazabilir ki 625 ten yukarısı olan Thunderbolt bir işe yarasın.
Ama işte çok bilmişler bunları düşünmeyip at gözlüğüyle direk "EN HIZLISI EN İYİSİDİR" diye salladıkları için öyle demeyi tercih ediyorlar. Bakın Firewire 800 de USB2.0 dan hızlı ama tüm anakartlarda bol bol USB portu olduğundan dolayı harici disk falan alacak olan kişi gidip USB alıyor.
Haa çok yüksek hıza ihtiyaç duyulan yerler vardır. Adamlar gider OCZ'nin Revodrive gibi saniyede binlerce MB yazabilen disklerinden takarlar ve çok hızlı işlem yapılması elzem olan yüzbinlerce dolarlık cihazlarda kullanmaları gerekiyordur, onlar kullanır tabi. Ama bu genel kullanımın belki %1 i falan olur. Kimin evinde yüzbinlerce dolarlık REVODRIVE veya ZDrive gibi diskler var ki öyle bir hızla veri aktarımına ihtiyacı olsun.
Daha saniyede 625 Mb veri taşıyabilen USB3.0 ın hakkını verecek bir cihaz dahi çıkmadı veya yıllarca kolay kolay da çıkmayacaktır.
Haa varsa gösterin bana saniyede 625Mb. veri yazabilen USB3.0 disk, onu ayakta alkışlayayım ben...
İlk çıktığı zaman da çok tutulacak gibi laflar edildiğinde ben "Herkeste USB bellek var. USB3.0 gibi hızlı ve geriye dönük uyumlu olup aynı zamanda oturmuş bir ...
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bayraak 7 yıl
"Thunderbolt kontrolcüsünün maliyeti 20$ civarında iken USB 3.0 kontrolcüsünün maliyeti ise 50-80 cent arasında değişiyor."
-Konu kapanabilir
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yildiray35 7 yıl
bir zamanlar harici ssd için bu portu araştırmıştım. hem çok az ürün hemde korkunç pahalıydı. ben de yeni mac almaktan vazgeçtim.
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Rubisco 7 yıl
Şimdilik pek olayan external-PCI daha iyi(daha yüksek bantgenişliği, 75w güç vs. gibi).
Şimdilik yine olmayan AMD'nin geliştirdiği Lightning Bolt çok çok daha iyi.
Sırf pahalı olması ve daha böyle elit tabakaya hitap eder gibi durması yaygınlaşmasını elbet engelliyor.
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CooL_ROMEO 7 yıl
Bu teknoloji şimdilik maclerde kalıversin çok pahalı ...
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MxFxOx 7 yıl
usb çok eskidi 3.0 bile yeterli değil eğer usb ile gb seviyesinde aktarım yapılamazsa bence geçelim thunder yada daha iyisine
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Yaygınlaşması için daha zaman var. Şimdiden PC pazarında Etkili Olamadı demek erken olur.
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arifbalyemez 7 yıl
Thunderbolt teknolojisi sadece hdd için kullanılacak diye bir şart yok. Alın bir örnek. compel.com.tr/...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Adam 145 liraya tablet almışsa bunun için gelip kablo istese Thunderbolt kablo vermeye kalksan ne der? Tabletten pahalı kablo.
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Prequel 7 yıl
Thunderbolt 100Gbps'i de destekliyor. Kimse zaten bu kadar çabuk yaygınlaşmasını beklemiyordu. Ayrıca Thunderbolt nedir bilmeden yorum yapmayın. Bir parmak kalınlığındaki HDMI kablolardan kurtulmanızı sağlayacak Thunderbolt. USB yıllardır var, harbiden "Universal" olsaydı şu an her cihazda (monitörlerden ses sistemlerine) kadar kullanırdık. Ama tam 16 yıldır bunu başaramamış, sonra gelmiş burada USB şöyle USB böyle diyorsunuz. Bırakın da Thunderbolt'un yaygınlaşması için birkaç yıl geçsin. Thunderbolt, veri, görüntü, ses, ağ verisi ve güç taşımayı tek kabloya indirgiyor. Ssdlerin, hddlerin yerini tamamen alması an meselesi. 2013, 4K yılı olacak. Thunderbolt bunların hepsine cevap veriyor. Başka veren var mı?
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
bence z77 yonga seti için oldukça gereksiz oldu. satışları etkilememesi gayet normal
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Amedra 7 yıl
PC pazarı kaldı mı hâlâ ya?
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OverClocK1ng 7 yıl
İlk çıktığı zaman da çok tutulacak gibi laflar edildiğinde ben "Herkeste USB bellek var. USB3.0 gibi hızlı ve geriye dönük uyumlu olup aynı zamanda oturmuş bir sistem varken bu pahalı da olduğu için TUTMAZ" diye o kadar söylemiştim.
Bazı çok bilmiş arkadaşlar da "Hızı çok yüksek olduğu için tutar" demişlerdi.
Ama işte o iş öyle yürümüyor. Siz Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları yokken nasıl Elektrikli araba almıyorsanız, insanlar da USB gibi oturmuş bir sistem varken buna bakmıyorlar. Çünkü halen USB harici disklerin ufak olanlarının içerisinde Notebook harddiskleri bulunuyor. Büyük olanlarda ise 7200 devir diskler bulunuyor. Ve bunların okuma-yazma hızları belli. USB3.0 ın veriyolu hızı 5Gbps yani saniyede 625Mb veri taşıyabiliyor. Hangi 7200 devir disk saniyede 625Mb. veri okuyabilir veya yazabilir ki 625 ten yukarısı olan Thunderbolt bir işe yarasın.
Ama işte çok bilmişler bunları düşünmeyip at gözlüğüyle direk "EN HIZLISI EN İYİSİDİR" diye salladıkları için öyle demeyi tercih ediyorlar. Bakın Firewire 800 de USB2.0 dan hızlı ama tüm anakartlarda bol bol USB portu olduğundan dolayı harici disk falan alacak olan kişi gidip USB alıyor.
Haa çok yüksek hıza ihtiyaç duyulan yerler vardır. Adamlar gider OCZ'nin Revodrive gibi saniyede binlerce MB yazabilen disklerinden takarlar ve çok hızlı işlem yapılması elzem olan yüzbinlerce dolarlık cihazlarda kullanmaları gerekiyordur, onlar kullanır tabi. Ama bu genel kullanımın belki %1 i falan olur. Kimin evinde yüzbinlerce dolarlık REVODRIVE veya ZDrive gibi diskler var ki öyle bir hızla veri aktarımına ihtiyacı olsun.
Daha saniyede 625 Mb veri taşıyabilen USB3.0 ın hakkını verecek bir cihaz dahi çıkmadı veya yıllarca kolay kolay da çıkmayacaktır.
Haa varsa gösterin bana saniyede 625Mb. veri yazabilen USB3.0 disk, onu ayakta alkışlayayım ben...
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SystemApps 7 yıl
Kim ne derse desin Universal Serial Bus :)
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