Intel'in Thunderbolt teknolojisi PC pazarında etkili olamıyor

Haber Editörü
Veri aktarımı konusundaki en önemli teknolojilerden birisi olan ve 10Gbps hızlarına kadar imkan tanıyan Intel'in Thunderbolt arabirimi, Mac ürünleriyle birlikte ticari olarak sahneye çıkmıştı. PC ürünlerinde ise yeni yeni boy göstermeye başlayan bu teknoloji, pazara nüfuz etmekte zorlanıyor.
Tedarik zincirindeki kaynaklara dayanarak verilen bilgiye göre, yüksek maliyetler nedeniyle dizüstü ve anakart modellerinin sadece yüzde 10'unda bu teknoloji yer alıyor. PC endüstrisinin durgunluğunun devam etmesi beklenen 2013 yılında ise benimsenme oranlarının çok daha düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum ilişkili aksesuar üretimini de olumsuz etkileyecek.
Thunderbolt kontrolcüsünün maliyeti 20$ civarında iken USB 3.0 kontrolcüsünün maliyeti ise 50-80 cent arasında değişiyor. Bu nedenle dizüstü ve anakart üreticileri sadece en üst düzey ürünlerinde bu teknolojiye yer vermeyi tercih ediyor.
Bunun yanında tüketici talebi de henüz yeteri kadar fazla değil ve tedarik zincirleri de teknolojinin entegrasyonu için yeterince şekillenemedi. Bu bakımdan pek çok aksesuar ve PC satıcısı teknolojiye temkinli yaklaşıyor.
Thunderbolt kontrolcüleri üreten ASMedia ve Marvell firmalarının bu üretim bantlarından henüz önemli gelir elde edemedikleri de diğer bir ayrıntı.
Thunderbolt teknolojisinin yaygın kullanıma geçeceği zaman olarak, maliyetlerin kabul edilebilir seviyelere ineceği 2014 yılı görülüyor.
http://www.digitimes.com/news/a20121114PD217.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bazı çok bilmiş arkadaşlar da "Hızı çok yüksek olduğu için tutar" demişlerdi.
Ama işte o iş öyle yürümüyor. Siz Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları yokken nasıl Elektrikli araba almıyorsanız, insanlar da USB gibi oturmuş bir sistem varken buna bakmıyorlar. Çünkü halen USB harici disklerin ufak olanlarının içerisinde Notebook harddiskleri bulunuyor. Büyük olanlarda ise 7200 devir diskler bulunuyor. Ve bunların okuma-yazma hızları belli. USB3.0 ın veriyolu hızı 5Gbps yani saniyede 625Mb veri taşıyabiliyor. Hangi 7200 devir disk saniyede 625Mb. veri okuyabilir veya yazabilir ki 625 ten yukarısı olan Thunderbolt bir işe yarasın.
Ama işte çok bilmişler bunları düşünmeyip at gözlüğüyle direk "EN HIZLISI EN İYİSİDİR" diye salladıkları için öyle demeyi tercih ediyorlar. Bakın Firewire 800 de USB2.0 dan hızlı ama tüm anakartlarda bol bol USB portu olduğundan dolayı harici disk falan alacak olan kişi gidip USB alıyor.
Haa çok yüksek hıza ihtiyaç duyulan yerler vardır. Adamlar gider OCZ'nin Revodrive gibi saniyede binlerce MB yazabilen disklerinden takarlar ve çok hızlı işlem yapılması elzem olan yüzbinlerce dolarlık cihazlarda kullanmaları gerekiyordur, onlar kullanır tabi. Ama bu genel kullanımın belki %1 i falan olur. Kimin evinde yüzbinlerce dolarlık REVODRIVE veya ZDrive gibi diskler var ki öyle bir hızla veri aktarımına ihtiyacı olsun.
Daha saniyede 625 Mb veri taşıyabilen USB3.0 ın hakkını verecek bir cihaz dahi çıkmadı veya yıllarca kolay kolay da çıkmayacaktır.
Haa varsa gösterin bana saniyede 625Mb. veri yazabilen USB3.0 disk, onu ayakta alkışlayayım ben...
-Konu kapanabilir