Intel'in Thunderbolt teknolojisi PC pazarında etkili olamıyor





Veri aktarımı konusundaki en önemli teknolojilerden birisi olan ve 10Gbps hızlarına kadar imkan tanıyan Intel'in Thunderbolt arabirimi, Mac ürünleriyle birlikte ticari olarak sahneye çıkmıştı. PC ürünlerinde ise yeni yeni boy göstermeye başlayan bu teknoloji, pazara nüfuz etmekte zorlanıyor.





Tedarik zincirindeki kaynaklara dayanarak verilen bilgiye göre, yüksek maliyetler nedeniyle dizüstü ve anakart modellerinin sadece yüzde 10'unda bu teknoloji yer alıyor. PC endüstrisinin durgunluğunun devam etmesi beklenen 2013 yılında ise benimsenme oranlarının çok daha düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum ilişkili aksesuar üretimini de olumsuz etkileyecek.





Thunderbolt kontrolcüsünün maliyeti 20$ civarında iken USB 3.0 kontrolcüsünün maliyeti ise 50-80 cent arasında değişiyor. Bu nedenle dizüstü ve anakart üreticileri sadece en üst düzey ürünlerinde bu teknolojiye yer vermeyi tercih ediyor.





Bunun yanında tüketici talebi de henüz yeteri kadar fazla değil ve tedarik zincirleri de teknolojinin entegrasyonu için yeterince şekillenemedi. Bu bakımdan pek çok aksesuar ve PC satıcısı teknolojiye temkinli yaklaşıyor.





Thunderbolt kontrolcüleri üreten ASMedia ve Marvell firmalarının bu üretim bantlarından henüz önemli gelir elde edemedikleri de diğer bir ayrıntı.





Thunderbolt teknolojisinin yaygın kullanıma geçeceği zaman olarak, maliyetlerin kabul edilebilir seviyelere ineceği 2014 yılı görülüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121114PD217.html