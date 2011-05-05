Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Z68 çipsetini kullanan ilk üretici Apple oldu

8 yıl
769
1
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in Z68 çipsetini kullanan ilk üretici Apple oldu
Tam Boyutta Gör

Intel'in resmi lansmanını 11 Mayıs'ta yapmaya hazırlandığı Z68 çipsetini kullanan ilk üretici Apple oldu. Duyurusu iki gün önce yapılan 2011 model yeni iMac modellerinde Apple, Intel'in ikinci nesil Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte Z68 çipsetine yer veriyor. Apple başkan yardımcılarından Philip Schiller tarafından "dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarı artık daha da iyi" sloganıyla tanıtılan yeni iMac'ler, Z68 çipsetli anakart kullanıyor olmalarına rağmen, Lucid'in Virtu ve Nvidia'nın resmi tanıtımı Haziran ayında yapılacak Synergy (masaüstü Optimus) teknolojilerinden faydalanamıyor zira bu teknolojiler için Mac OS X platformuna yönelik sürücü bulunmuyor. Grafik odaklı teknolojilerin yanı sıra Z68 çipsetinin yeni nesil depolama sürücüleri için getirdiği Smart Response isimli SSD caching teknolojisi de iMac'lerin desteklemediği özellikler arasında yer alıyor.

Henüz Apple tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte Virtu ve Smart Response teknolojilerinin zaman içerisinde MacOS X platformuna port edilebilecekleri de konuşulmuyor değil. Sandy Bridge mimarisini temel alan dört çekirdekli Core i5 işlemcilerle konfigüre edilen yeni nesil iMac'ler aynı zamanda Radeon HD 6000M serisi GPU ve Thunderbolt teknolojisiyle birlikte geliyorlar.

Intel'in Z68 çipsetini kullanan ilk üretici Apple oldu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Lifecam HD-3000 "HD USB Web Kamera ile kalite ve eğlence bir arada" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -16- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim