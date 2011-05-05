Intel'in Z68 çipsetini kullanan ilk üretici Apple oldu

Intel'in resmi lansmanını 11 Mayıs'ta yapmaya hazırlandığı Z68 çipsetini kullanan ilk üretici Apple oldu. Duyurusu iki gün önce yapılan 2011 model yeni iMac modellerinde Apple, Intel'in ikinci nesil Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte Z68 çipsetine yer veriyor. Apple başkan yardımcılarından Philip Schiller tarafından "dünyanın en iyi masaüstü bilgisayarı artık daha da iyi" sloganıyla tanıtılan yeni iMac'ler, Z68 çipsetli anakart kullanıyor olmalarına rağmen, Lucid'in Virtu ve Nvidia'nın resmi tanıtımı Haziran ayında yapılacak Synergy (masaüstü Optimus) teknolojilerinden faydalanamıyor zira bu teknolojiler için Mac OS X platformuna yönelik sürücü bulunmuyor. Grafik odaklı teknolojilerin yanı sıra Z68 çipsetinin yeni nesil depolama sürücüleri için getirdiği Smart Response isimli SSD caching teknolojisi de iMac'lerin desteklemediği özellikler arasında yer alıyor.

Henüz Apple tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte Virtu ve Smart Response teknolojilerinin zaman içerisinde MacOS X platformuna port edilebilecekleri de konuşulmuyor değil. Sandy Bridge mimarisini temel alan dört çekirdekli Core i5 işlemcilerle konfigüre edilen yeni nesil iMac'ler aynı zamanda Radeon HD 6000M serisi GPU ve Thunderbolt teknolojisiyle birlikte geliyorlar.