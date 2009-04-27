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Intel'in Atom işlemcilerine olan talep düşüyor

10 yıl
7,3b
1
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Atom işlemcilerine olan talep düşüyor
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Intel'in netbook pazarını domine eden ve nettop'larla birlikte giriş seviyesi masaüstü bilgisayar segmentinde de etkili olması beklenen Atom işlemci ailesine olan talebin düştüğü belirtiliyor. Digitimes'ın haberine göre giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda fiyatların düşmesi, Intel'in CULV platformuyla ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların hazırlanabilecek olması ayrıca yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen yeni nesil Atom işlemcileri nedeniyle Atom işlemcilerine olan talebin düşmeye başladığı belirtiliyor.


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taner11 10 yıl
Amd bu alanda çok güzel bir işlemci sunmuştu 25w tdp li athlonların downclok edilmiş versiyonu.testlerdede atomu 2 ye katlıyordu perfotmansta.nedense piyasada hiç tutulmadı.intel tekeli sanırım
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TsG 10 yıl

Mobil değil ama HTPC için alın size fıstık gibi ITX anakart;
merpazar.com/...

Buna bir de digital tv kartı koyacaksın, güzel bi de MINI ITX kasa, vista'ın tv pack'i de çıkmış, DVB-S desteği var yani. Al sana fıstık gibi sistem, koy LCD'nin altına bluetooth kumanda ile herşey elinin ucunda... ;)
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max975 10 yıl
bence krizden dolyı düşüş vardır ama tabii intelin hatasıda vardır.
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atorbaci 10 yıl
atom işlemcili pc gördüm bugun ufacık bişiy pda da kasmak yerine daha güzel defter gibi birşey
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yc#1 10 yıl
Via için güzel haber. Umarım daha fazla üretici Nano'ya talep gösterir.
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metintekin 10 yıl
Yeni modeller geliceği için talebin azalmış olması normal
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MaxZone 10 yıl
Bunu bende merak ediyorum. AMD şu notebook alanına ciddi bir alternatif sunmuyor. OYsa amd işlemciler daha az ısınıyor.
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sertacaygun 10 yıl
Mantıklı yani. Yeni Atom'lar gelecek, ULV'li bilgisayarlar gelecek (Bu işlemcileri kullanan dizüstüler çok şık oluyor) vs...
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K.Kahriman 10 yıl
945 gibi zayıf bir çipset kullanıpta piyasayı hurda bilgisayarla doldurdular atom nötron hidron ayağına

nvidianın "ion" tabanlı bilgisayarları vardı onlardan beklentim yüksek bağlayacaksın plazmaya mis gibi bilgisayar
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TELESCOPE 10 yıl
vardır bir bildikleri elbet piyasanın durumu ortada
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XivA 10 yıl
hiç ısınamadım şu işlemciye. neden amd şuna karşı bir işlemci sunmadı anlamadım. notebook paazrında gizli bir anlaşması falan mı var intelin elinde. X86 için..?
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