Intel'in Atom işlemcilerine olan talep düşüyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in netbook pazarını domine eden ve nettop'larla birlikte giriş seviyesi masaüstü bilgisayar segmentinde de etkili olması beklenen Atom işlemci ailesine olan talebin düştüğü belirtiliyor. Digitimes'ın haberine göre giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda fiyatların düşmesi, Intel'in CULV platformuyla ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların hazırlanabilecek olması ayrıca yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen yeni nesil Atom işlemcileri nedeniyle Atom işlemcilerine olan talebin düşmeye başladığı belirtiliyor.
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Mobil değil ama HTPC için alın size fıstık gibi ITX anakart;
merpazar.com/...
Buna bir de digital tv kartı koyacaksın, güzel bi de MINI ITX kasa, vista'ın tv pack'i de çıkmış, DVB-S desteği var yani. Al sana fıstık gibi sistem, koy LCD'nin altına bluetooth kumanda ile herşey elinin ucunda... ;)
nvidianın "ion" tabanlı bilgisayarları vardı onlardan beklentim yüksek bağlayacaksın plazmaya mis gibi bilgisayar