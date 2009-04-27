Intel'in Atom işlemcilerine olan talep düşüyor

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Intel'in netbook pazarını domine eden ve nettop'larla birlikte giriş seviyesi masaüstü bilgisayar segmentinde de etkili olması beklenen Atom işlemci ailesine olan talebin düştüğü belirtiliyor. Digitimes'ın haberine göre giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda fiyatların düşmesi, Intel'in CULV platformuyla ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların hazırlanabilecek olması ayrıca yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen yeni nesil Atom işlemcileri nedeniyle Atom işlemcilerine olan talebin düşmeye başladığı belirtiliyor.