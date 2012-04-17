Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in çok çekirdekli çip tasarımı süperbilgisayarlar için yeni fırsatlar sunacak

7 yıl
5,3b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in çok çekirdekli çip tasarımı süperbilgisayarlar için yeni fırsatlar sunacak
Tam Boyutta Gör
Intel'in çok çekirdekli tasarıma sahip yüksek parallelikteki yeni çip tasarımı Knights Corner için geri sayım başladı. Nvidia'nın Tesla serisi ile benzer şekilde özel uygulama hızlandırma platformu olarak geliştirilen Knights Corner, 2013 ile birlikte endüstrideki yerini almış olacak.
Bir yıla kadar hacimli üretime girmiş olacak çip tasarımı ile süperbilgisayarlar için yeni olanakların ortaya çıkması bekleniyor. 50 çekirdekli versiyonu matris-matris çarpma ölçümlemesinde 1TFLOP  seviyesinde çift hassasiyetli işlem gücü sunan Knights Corner, bu sınıfın en güçlü temsilcisi olan ve aynı ölçümde 665GFLOP yani 0.665 TFLOP performans ortayıa koyan Nvidia Tesla 2090 ile kıyaslandığında özel amaçlı uygulamalarda performans çıtasını oldukça arttıracak.
Intel'in çok çekirdekli yeni çip tasarımına sahip ilk süperbilgisayar, Stampede adını taşıyor. 2013 ile birlikte devreye girecek olan bilgisayar, Dell tarafından üretilen Zeus sunucusunun binlercesinden oluşuyor. Her birinde iki adet 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisine ve 32GB bellek kapasitesine yer verilen sunucularda ayrıca 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 50+ çekirdekli Knights Corner kartları kullanılacak ve kartlar yüksek paralellikteki işlem yükünü üstlenecek.
Açıklanan detaylara göre, süperbilgisayardaki binlerce Xeon E5 işlemcisi toplamda 2PFLOP, Knights Corner çok çekirdekli çip kartları ise 8PFLOP işlem gücü sunmuş olacak. Stampede süperbilgisayarı ayrıca uzaktan görselleştirme için 128 adet Kepler tabanlı Nvidia Quadro grafik kartına, 1TB paylaşımlı bellek ve büyük veri analizleri ile veri yoğun bilgi-işleme yönelik Lustre dosya sistemi için 2'şer grafik işlem birimine sahip 16 Dell sunucusunu da bünyesinde barındıracak.
Süperbilgisayarın tüm bileşenleri, üst seviyede ölçeklendirilebilirlik sunan InfiniBand FDR 56Gb/sn ağ altyapısını kullanacak. Toplamda 10PFLOP işlem gücü sunacak olan sistem, 272TB bellek ve 14PB disk alanı kullanacak. Tamamlandığında dünyanın en güçlü süperbilgisayarlarından biri olacak Stampede gelecek yıl çalışmaya başlayacak.  
Intel'in çok çekirdekli çip tasarımı süperbilgisayarlar için yeni fırsatlar sunacak
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
2kol3bacak 7 yıl en beğenilen
Adamlar Tesla'ya rakip oluyor petafloplardan bahsediyor sen cebindeki paranın derdindesin. Evde süperbilgisayar besliyorsun sanırım XDR2 ramli.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bu tip işlemciler ile oluşturulan süper bilgisayarlar üniversitelerde çok yüksek hesaplama gerektiren problemlerde (biyoinformatik, optimizasyon vb. alanlarda) kullanılır. Gerçekten bilimsel araştırmalarda öyle problemler varki hesaplamak normal bilgisayarlarla yıllar sürebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
AMD de GPU içeren Opteronları sunacak yakında. Sırf karşılaştırma olsun diye, A8 3850'deki GPU 480 GFLOP civarı bi kapasiteye sahip, bütün çipin ise 520 GFLOP civarında bi gücü oluyor. Benzeri yüksek performanslı hesaplamalar için alternatif olabilir ilerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LINEBACKER 7 yıl
intel bana fantezilerini anlatma !
bana cebimdeki param ile alabileceğim sistemin özelliklerini göster
fazla laf ebeliği yapma ! (nokta)

Sende burda bıdı bıdı yapma git kumdan kale yap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl
Azıcık sabredin soket 1150 haswell ve sonrasını. özellikle giriş seviyesi ekran kartlarının ömrü kalmadı sanırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Intel bu alandada ilerlemeler atılımlar yapıyor ya tebrik etmek lazım, hedefleri çok büyük, aynı zamanda tartışılan, konuşulan boyutlarda dudak uçuklatıcı derecede..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
Bu bilgisayarla super animasyon yapılır :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
chowder
casper.com.tr/... bu pc alacamda sizce önerirmisnz

aha bnm makine.. 8 aydır kullanıyorum tık demedi daha. en son oyunları takıntısız oynarsın.. üstelik bendeki ekran kardtı gt540m 1 gb idi bu 3 gb. bi laptop alma niyetin varsa bunu kaçırma derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultra_storm 7 yıl
artcraft35
playstyleintel bana fantezilerini anlatma ! bana cebimdeki param ile alabileceğim sistemin özelliklerini gösterfazla laf ebeliği yapma ! (nokta)
sonra vay efendim video yüklenmiyor kasıyor

Kesinlikle katılıyorum amd'nin işlemcisi dandik ve ötesi halen bu amd işlemcileri ne yüzle savunuyorlar bu fanboylar anlamak güç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chowder 7 yıl
casper.com.tr/... bu pc alacamda sizce önerirmisnz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
2013 yılı ciddi bir performans sıçramasının olacağı bir yıl olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 7 yıl
playstyle
intel bana fantezilerini anlatma ! bana cebimdeki param ile alabileceğim sistemin özelliklerini gösterfazla laf ebeliği yapma ! (nokta)

sonra vay efendim video yüklenmiyor kasıyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dJ_bLoW 7 yıl
Daha neler göreceğiz bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
easymen 7 yıl
bende önce harici ekran kartı zannettim sonra da isme takıldım knights corner nedir fazla paranoyağım heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeßroN 7 yıl
ilk resimi görünce harici kart çıkardılar sandım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5269 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve gpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim