Intel'in çok çekirdekli çip tasarımı süperbilgisayarlar için yeni fırsatlar sunacak

Intel'in çok çekirdekli tasarıma sahip yüksek parallelikteki yeni çip tasarımı Knights Corner için geri sayım başladı. Nvidia'nın Tesla serisi ile benzer şekilde özel uygulama hızlandırma platformu olarak geliştirilen Knights Corner, 2013 ile birlikte endüstrideki yerini almış olacak.

Bir yıla kadar hacimli üretime girmiş olacak çip tasarımı ile süperbilgisayarlar için yeni olanakların ortaya çıkması bekleniyor. 50 çekirdekli versiyonu matris-matris çarpma ölçümlemesinde 1TFLOP seviyesinde çift hassasiyetli işlem gücü sunan Knights Corner, bu sınıfın en güçlü temsilcisi olan ve aynı ölçümde 665GFLOP yani 0.665 TFLOP performans ortayıa koyan Nvidia Tesla 2090 ile kıyaslandığında özel amaçlı uygulamalarda performans çıtasını oldukça arttıracak.

Intel'in çok çekirdekli yeni çip tasarımına sahip ilk süperbilgisayar, Stampede adını taşıyor. 2013 ile birlikte devreye girecek olan bilgisayar, Dell tarafından üretilen Zeus sunucusunun binlercesinden oluşuyor. Her birinde iki adet 8 çekirdekli Xeon E5 işlemcisine ve 32GB bellek kapasitesine yer verilen sunucularda ayrıca 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 50+ çekirdekli Knights Corner kartları kullanılacak ve kartlar yüksek paralellikteki işlem yükünü üstlenecek.

Açıklanan detaylara göre, süperbilgisayardaki binlerce Xeon E5 işlemcisi toplamda 2PFLOP, Knights Corner çok çekirdekli çip kartları ise 8PFLOP işlem gücü sunmuş olacak. Stampede süperbilgisayarı ayrıca uzaktan görselleştirme için 128 adet Kepler tabanlı Nvidia Quadro grafik kartına, 1TB paylaşımlı bellek ve büyük veri analizleri ile veri yoğun bilgi-işleme yönelik Lustre dosya sistemi için 2'şer grafik işlem birimine sahip 16 Dell sunucusunu da bünyesinde barındıracak.

Süperbilgisayarın tüm bileşenleri, üst seviyede ölçeklendirilebilirlik sunan InfiniBand FDR 56Gb/sn ağ altyapısını kullanacak. Toplamda 10PFLOP işlem gücü sunacak olan sistem, 272TB bellek ve 14PB disk alanı kullanacak. Tamamlandığında dünyanın en güçlü süperbilgisayarlarından biri olacak Stampede gelecek yıl çalışmaya başlayacak.