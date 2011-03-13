Intel'in en hızlı işlemcisiyle tanışın; 4.4GHz'de çalışan Xeon X5698

Intel'in eski yöneticilerinden Pat Gelsinger, 2000'lerin başında Tokyo'da düzenlenen Geliştiriciler Forumu'nda, 15GHz'de çalışan işlemciler için 2010 yılını öngörmüştü. Gerçek nedeni hiç bir zaman açıklanmasa da Larrabee projesindeki başarısızlıktan ötürü Intel'den ayrılmak zorunda kaldığı düşünülen Pat Gelsinger'ın bu tahmini malesef gerekleşmedi. Üreticiler arasındaki "MHz" yani "saat hızı" yarışının yerini daha verimli mikroişlemci tasarımlarına ve "çekirdek meydan savaşlarına" bırakmasıyla birlikte, x86 tabanlı işlemcilerde değil 15GHz, 5GHz'de çalışan herhangi bir model dahi olmadı. Laboratuvar ortamında, yüksek hızlarda çalışan özel modeller geliştirilse bile bunların hiç birisi ticari olarak pazara sunulmadı. Ancak gelen son bilgilere göre Intel, herhangi bir duyuru ya da lansman yapmadan 4.4GHz'de çalışan (yanlış okumadınız 4.4GHz!) işlemcisinin satışına başladı.

Elde edilen bilgilere göre Intel, geçtiğimiz yılın ortalarına doğru Xeon 5600 ailesi için bazı "özel" örnekler geliştirdi. Bu işlemcilerin en dikkat çekici özelliği yüksek saat frekanslarında çalışmaları idi. Aslına bakılırsa, Core i7-980X ve Core i7-990X gibi 6 çekirdekli Gulftown tasarımını temel alan bu "özel" işlemcilerin en yavaşı 4GHz, en hızlısı ise 4.6GHz'de çalışıyordu. Deneysel amaçlarla örnek olarak geliştirilen bu işlemcilerden bir tanesi üretime girdi ve bu yılın başında sessizce satışa sunuldu. Intel tarihinin en hızlı işlemcisi olan bu model Xeon X5698'den başkası değil. Westmere mimarisi üzerine inşa edilen bu işlemci, Xeon 5600 serisinin diğer üyeleriyle kıyaslandığında bazı açılardan ayrılıyor. Bunların en önemlisi, yukarıda da belirttiğimiz gibi yüksek çalışma frekansı. Bir diğer önemli fark ise Xeon X5698'de sadece iki çekirdeğin aktif olması. Yani 6 çekirdekli tasarımı temel alan Xeon X5698'de, zar üzerindeki diğer dört çekirdekli kapalı olarak geliyor ve bu sayede termal karakteristik korunarak yüksek frekans elde ediliyor.

Intel'in geçtiğimiz yıl içerisinde ürettiği ve sadece bir tanesini satışa sunduğu özel işlemcileri;

OEM Parti Numarası QDF Numarası Model Frekans L3 Bellek AT80614007308AA Q5BY 4.13 GHz 12MB AT80614007305AA Q5BX 4 GHz 12MB AT80614007314AA Q5C1 X5698 4.40 GHz 12MB AT80614007317AA Q5C2 4.53 GHz 12MB AT80614007320AA Q5C3 4.66 GHz 12MB AT80614007311AA Q5BZ 4.26 GHz 12MB

Xeon X5698'in diğer özelliklerine göz attığımızda ise, 12MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. HyperThreading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek yani toplamda dört izlek desteği sunan işlemci aynı zamanda LGA1366 soket formunda geliyor. Intel'in 5520 ve X58 çipsetli anakartlarda çalışabilen işlemcinin OEM parti kodu AT80614007314AA, S-spec numarası ise SLC32. Bilindiği üzere Xeon ailesi daha çok sunucu ve iş istasyonlarında kullanılıyor ancak masaüstü çipset modelleriyle uyumlu olan modellerim, başta hız aşırtmacılar olmak üzere bir kısım "power user" yani usta kullanıcılar tarafından tercih edildiğini de biliyoruz ki bunlar arasında dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonel K1ngp1n de yer alıyor. Intel tarafından doğrudan pazara sunulması beklenmeyen Xeon X5698'in sadece OEM sistem üreticilerine sağlandığı belirtiliyor.

http://www.cpu-world.com/news_2011/2011031101_Intel_quitely_ships_4_4_GHz_Xeon_X5698.html