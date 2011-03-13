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Intel'in en hızlı işlemcisiyle tanışın; 4.4GHz'de çalışan Xeon X5698

8 yıl
9,4b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in eski yöneticilerinden Pat Gelsinger, 2000'lerin başında Tokyo'da düzenlenen Geliştiriciler Forumu'nda, 15GHz'de çalışan işlemciler için 2010 yılını öngörmüştü. Gerçek nedeni hiç bir zaman açıklanmasa da Larrabee projesindeki başarısızlıktan ötürü Intel'den ayrılmak zorunda kaldığı düşünülen Pat Gelsinger'ın bu tahmini malesef gerekleşmedi. Üreticiler arasındaki "MHz" yani "saat hızı" yarışının yerini daha verimli mikroişlemci tasarımlarına ve "çekirdek meydan savaşlarına" bırakmasıyla birlikte, x86 tabanlı işlemcilerde değil 15GHz, 5GHz'de çalışan herhangi bir model dahi olmadı. Laboratuvar ortamında, yüksek hızlarda çalışan özel modeller geliştirilse bile bunların hiç birisi ticari olarak pazara sunulmadı. Ancak gelen son bilgilere göre Intel, herhangi bir duyuru ya da lansman yapmadan 4.4GHz'de çalışan (yanlış okumadınız 4.4GHz!) işlemcisinin satışına başladı.

Elde edilen bilgilere göre Intel, geçtiğimiz yılın ortalarına doğru Xeon 5600 ailesi için bazı "özel" örnekler geliştirdi. Bu işlemcilerin en dikkat çekici özelliği yüksek saat frekanslarında çalışmaları idi. Aslına bakılırsa, Core i7-980X ve Core i7-990X gibi 6 çekirdekli Gulftown tasarımını temel alan bu "özel" işlemcilerin en yavaşı 4GHz, en hızlısı ise 4.6GHz'de çalışıyordu. Deneysel amaçlarla örnek olarak geliştirilen bu işlemcilerden bir tanesi üretime girdi ve bu yılın başında sessizce satışa sunuldu. Intel tarihinin en hızlı işlemcisi olan bu model Xeon X5698'den başkası değil. Westmere mimarisi üzerine inşa edilen bu işlemci, Xeon 5600 serisinin diğer üyeleriyle kıyaslandığında bazı açılardan ayrılıyor. Bunların en önemlisi, yukarıda da belirttiğimiz gibi yüksek çalışma frekansı. Bir diğer önemli fark ise Xeon X5698'de sadece iki çekirdeğin aktif olması. Yani 6 çekirdekli tasarımı temel alan Xeon X5698'de, zar üzerindeki diğer dört çekirdekli kapalı olarak geliyor ve bu sayede termal karakteristik korunarak yüksek frekans elde ediliyor.

Intel'in geçtiğimiz yıl içerisinde ürettiği ve sadece bir tanesini satışa sunduğu özel işlemcileri;

OEM Parti Numarası QDF Numarası Model Frekans L3 Bellek
AT80614007308AA
Q5BY
4.13 GHz
12MB
AT80614007305AA
Q5BX
4 GHz
12MB
AT80614007314AA
Q5C1
X5698
4.40 GHz
12MB
AT80614007317AA
Q5C2
4.53 GHz
12MB
AT80614007320AA
Q5C3
4.66 GHz
12MB
AT80614007311AA
Q5BZ
4.26 GHz
12MB

Xeon X5698'in diğer özelliklerine göz attığımızda ise, 12MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. HyperThreading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek yani toplamda dört izlek desteği sunan işlemci aynı zamanda LGA1366 soket formunda geliyor. Intel'in 5520 ve X58 çipsetli anakartlarda çalışabilen işlemcinin OEM parti kodu AT80614007314AA, S-spec numarası ise SLC32. Bilindiği üzere Xeon ailesi daha çok sunucu ve iş istasyonlarında kullanılıyor ancak masaüstü çipset modelleriyle uyumlu olan modellerim, başta hız aşırtmacılar olmak üzere bir kısım "power user" yani usta kullanıcılar tarafından tercih edildiğini de biliyoruz ki bunlar arasında dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonel K1ngp1n de yer alıyor. Intel tarafından doğrudan pazara sunulması beklenmeyen Xeon X5698'in sadece OEM sistem üreticilerine sağlandığı belirtiliyor.


http://www.cpu-world.com/news_2011/2011031101_Intel_quitely_ships_4_4_GHz_Xeon_X5698.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mindloop 8 yıl

Opteronlar, Nörönlar çıksada intelin yeri başkadır.. :D
O.c konusu da zaten gövde gösterisi ve masraftan ibaret.
Bileşenlerin ömrünü kısaltması da ayrı bir konu..Çektiği akımda cabası.
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DH Misafiri 8 yıl
ne kadar çok çekirdek okadar
çok masraf
en ideal işlemci hiç olmayan işlemcidir :D
ben 45 Wattlık sistem topluyorum
haberiniz ola
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DH Misafiri 8 yıl
aslına 15ghz teorisi bir nevi doğru bu ortaya atıldığı zamki cpu gücü ile şimd iki çok çok üstü 990x 3.47ghz x 6 core 20.86ghz olarak varsayabiliriz 1core olsaydı 990x 20.86ghz bir cpu yapılması gerekirdi birbakımdan 15 ghz barajını öoktan geçtik.Pat Gelsinger gibi birinin hesaba katmadığıysa düzmantık teknoloji aynı ilerlemeyeceğiydi.
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Tanarri 8 yıl
yahu elinizdeki 4 çekirdek core i5 4.5ghz stabil olması önemli değilki sonuçda oc ile o değer geldiniz ama bu işlemci fabrika çıkışı olarak pazara 4 küsür ghz lerde satışa sunulması ayrıca yoksa 2.6 ghz lık çift çekirdek bi işlemcide oc ile 4 ghz görenleri yok değil yani.. ama burda olay fabrika çıkışı okadar yüksek saat hızlarının olması ayrıca diğer 4 çekirdek kapalı ne anladım 2 çekirdek ten de demeyin yine fabrika çıkışı 4 ghz üzeri standart olarak çalışan başka bi çift çekirdek işlemcide yok! Yoksa core i3 lerde gayt oc oluyo ama olay burda pazara direk yüksek saat hozlarında gelmesi ayrıcak bi olayda çok hoşuma gitti 2 çekirdek eyvallah tamam az gelebilir 4 ghz üstü olsada... ammavelakin üstünde 12mb ön bellek var xD yani çekirdek başına 6mb düşer ki bu oran mütiş bişi xD
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alpa07 8 yıl
SERVER MIZ YOKKI :)
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ContEmpor4ry 8 yıl
Celeron ile 8.1Ghz gördükten sonra bu haberler pek sarmıyo :D
donanimhaber.com/...
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theaob 8 yıl
Sadece saat hızı, en hızlı demeye yeterli değil. Intel'in en yüksek saat hızlı işlemcisi demek daha doğru olur.
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Chembond 8 yıl
Çekirdek açma olsa şu işlemcide
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redbloodedman 8 yıl
ben 2008 in işlemcisi olan e8400ü 4.2 ghz de stabil kullanıyorum zaten. 5, 6 ghz yapsınlarda heyecanlanalım :D
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vidoko 8 yıl
opteron ölmezz sadece beklemede ..
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speakerphone2010 8 yıl
bu adamı pek tekin görmedim. nedense bana arnold' u çağrıştırdı. galiba intel burada sen neredesin diyor gibi.. hemen manzara koyalım..


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bi de o işlemci çıplak elle öyle tutulmaz, yanmış olsa gerek.
bozacak güzelim işlemciyi ya..
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sadtneverdie 8 yıl

vidoko

opteron ölmezz sadece beklemede ..



neyi bekliyor server pazarında kalan %6 lık pazarının intele geçmesini mi?
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::Ashes:: 8 yıl
32nm'de bırakın artık yapsınlar 4.4ghz'i..
i52500k 4 çekirdek olmasına rağmen 4.5 ghz seviyelerinde stabil kalabiliyor.
hiç heyecan verici bir haber değil..
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