Intel'in en hızlı masaüstü işlemci modeli Core i7-3970X satışa sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemcisi Core i7-3970X Extreme Edition'ın satışına başladı. Ivy Bridge tabanlı modellerden farklı olarak Sandy Brid-E mimarisi üzerinde şekillenen ve 32nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci, LGA2011 soket yapısını kullanıyor.
Altı çekirdekli olan ve standart çalışma frekansı 3.5GHz olarak belirlenen işlemci, Turbo Boost devreye girdiğinde çekirdek hızını otomatik olarak 4GHz'e yükseltebiliyor. Hyper-Threading özelliğini bünyesinde barındıran ve bu sayede her çekirdek için çift izlek desteği ile mantıksal 12 çekirdeğe sahip olan işlemcide, her çekirdek için 256Kb Seviye 2 bellek kapasitesine ve 15MB büyüklüğünde paylaşımlı Seviye 3 bellek kapasitesine yer verildiğini görmekteyiz.
Dört kanal entegre DDR3 kontrolcüsü üzerinden 128GB'a kadar bellek kullanımına olanak tanıyan işlemci, Core i7-3960X ile kıyaslandığında 200MHz daha yüksek saat hızında görev yaptığı için ısıl tasarım gücü değeri de değişerek, 130 Watt'tan 150 Watt'a yükselmiş. Singapur'da 1425 dolar seviyesinden raflara giriş yapan işlemcinin kısa sürede pek çok yerde satışa çıkması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vatan Bilgisayar zaten 3960X'i listelerinden kaldırdı bir hafta önce birşeyler döndüğü belliydi.
Neyse yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi demek eski ürünlerin ucuzlaması demek.
20 Watt TDP için 200mhz mi? Enerji verimliliği falan diyoruz. Neden bir orantısızlık var?
3960X'e göre çarpan sayısında bir fark var mı?
geçen yıl değil evelsi yıllarda en üst seviye extreme işlemcilerini 1000 dolar bandında satmıştı 980x 990x modellerinde aradaki 1 yıldan sonra 425 dolar gibi %50 ye yakın fiyat artışının sebebi nedir acaba boş buldun meydanı at koştur hesabı mı yapıyorsun mübarek sizin gibi kapitalist düzenin taa .......
uzun zamandır 140w TDP üzeri duymamıştım.
TDP Cpu'nun çekeceği maximum güç değildir, cpu'nun o anda ne kadar çektiğide değildir. TDP denilen şey cpunun üzerine koyulan IHS, cpu ile birlikte verilen soğutucuları veya cpu için satılacak soğutucuların standartını belirleyen bir kavramdır. Thermal Design Power denilen şey o işlemciden çıkan ısıyı atacak olan sistemin, işlemcinin maximum stabil çalıştığı ısıyı geçirmeden, kaç watt ısı atmaya ayarlı olmasıı gerektiğini belirtir. TDP 89W olan bir işlemci maximum yükte 89W çekecek demek değildir, ortalama 89W'ta çekecek demek değildir, o işlemci için hazırlanan ısıl atım yapısı, o işlemciyi belli bir sıcaklığı geçirmeyecek şekilde 89W'ı o bölgeden uzaklaştıracak güçtedir. İşlemci yeri gelir 100W'ta çeker, yeri gelir 10W'ta çeker. Zaten bu yüzden 25C - 52C gibi sıcaklıklar arasında dalgalanır. 89W TDP ile gelen stok soğutucu işlemciyi max yükte 52C'de tutarken 150W TDP ile gelen başka bir soğutucu işlemciyi 45C'de tutabilir tam yükte. Cünkü aliminyum, bakır gibi birçok malzemenin ısı aktarım gücü ısıyı çektiği yer ile aktardığı yer arasındaki sıcaklık farkı arttıkça artar. Yani daha az güçteki soğutucu aynı sıcaklıktaki havada işlemcinin ısısının daha yukarda olmasını sağlayarak ısıl dengeye ulaşır.
Yani 89W TDP bir işlemci stok fanı ile 55C görüyorsa max, bu sizin overclock yapmanızada engeldir. Thermaltake Big Typhoon gibi yüksek TDPye sahip bir soğutucu ile bu yüzden daha yüksek hızlara çıkarsınıız. Ayrıca her işlemcide 89W TDP'ye ihtiyaç duymaz. Vid farkları, işlemci çekirdek farkları yüzüden 89TDP ihtiyacıda ortalamadır. Paketlenmiş aynı model iki işlemciden birisi 80W TDP ile çok rahat çalışabilecekkken bir başkası 100W TDP ile rahat çalışabilecektir. Ama hepsi 89W TDP ile paketlenir, bir standartı yakalamak için. Sonuçta eşik sıcaklığı geçmiyorsa iki işlemcide ikiside sapma olarak görülür ama toleranslar içindedir. Bu yüzden "benim işlemcim iyi çıktı", "benim işlemcim kötü çıktı" gibi terimler duyuyoruz.
Bu işlemcisinin potansiyelinin yüksek olduğuna şüphemiz yok, ancak biz yinede şuan biz ev kulalnıcıları ve oyuncular için ne denli gerekli bilmiyorum :)
2500 Liralık Araba sana göre gerçekten arabaysa Gülebilirsin.
2.500 TL degil en az 3.500 TL
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1534 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel ve cpu