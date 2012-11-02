Intel'in en hızlı masaüstü işlemci modeli Core i7-3970X satışa sunuldu

Intel masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemcisi Core i7-3970X Extreme Edition'ın satışına başladı. Ivy Bridge tabanlı modellerden farklı olarak Sandy Brid-E mimarisi üzerinde şekillenen ve 32nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci, LGA2011 soket yapısını kullanıyor.

Altı çekirdekli olan ve standart çalışma frekansı 3.5GHz olarak belirlenen işlemci, Turbo Boost devreye girdiğinde çekirdek hızını otomatik olarak 4GHz'e yükseltebiliyor. Hyper-Threading özelliğini bünyesinde barındıran ve bu sayede her çekirdek için çift izlek desteği ile mantıksal 12 çekirdeğe sahip olan işlemcide, her çekirdek için 256Kb Seviye 2 bellek kapasitesine ve 15MB büyüklüğünde paylaşımlı Seviye 3 bellek kapasitesine yer verildiğini görmekteyiz.

Dört kanal entegre DDR3 kontrolcüsü üzerinden 128GB'a kadar bellek kullanımına olanak tanıyan işlemci, Core i7-3960X ile kıyaslandığında 200MHz daha yüksek saat hızında görev yaptığı için ısıl tasarım gücü değeri de değişerek, 130 Watt'tan 150 Watt'a yükselmiş. Singapur'da 1425 dolar seviyesinden raflara giriş yapan işlemcinin kısa sürede pek çok yerde satışa çıkması bekleniyor.