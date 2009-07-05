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Intel'in entegre grafik özellikli Clarkdale işlemci ailesi HD video oynatabilecek

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in entegre grafik özellikli Clarkdale işlemci ailesi HD video oynatabilecek
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Son çeyrek ile birlikte 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel'in bu yöndeki en önemli adımlarından birisi Clarkdale kod adlı işlemci ailesi olacak. Nehalem mimarisi üzerine kurgulanan yeni nesil Clarkdale işlemci ailesi, entegre bellek kontrolcüsüne ek olarak entegre grafik çekirdeği gibi detaylara da sahip olacak ve bu açıdan hem endüstri hem de Intel adına önemli yenilikleri beraberinde getirecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci zarını ve 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen entegre grafik işlem çekirdeğini tek bir çatı altında sunacak olan Clarkdale serisinin video ve grafik yetenekleri de netleşmeye başladı.

Gelen bilgilere göre masaüstü sistemler için 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve x86 mimarisini temel alan entegre grafik işlem özellikli ilk işlemci ailesi olarak lanse edilecek Clarkdale serisi işlemcilerin entegre grafik birimi, yüksek tanımlı video oynatabilecek. Henüz detaylar resmi olarak doğrulanmış olmasa da işlemci içerisindeki entegre grafik biriminin en azından 720p video oynatım yeteneğine sahip olması bekleniyor. Intel'in partnerlerini bilgilendirmesine göre HD video oynatımı ve Blu-ray video çözümleme konusunda optimize edilen entegre grafik işlem biriminin tam Windows 7 deneyimi ve daha yüksek renk kalitesi için geliştirilmiş video kalitesine sahip olacağı da bildirilmekte.

Her ne kadar günümüz modern oyunlarını akıcı detaylarla oynatacak performansa sahip olması beklenmese de Clarkdale işlemci ailesindeki entegre grafik işlem biriminin geliştirilmiş oyun uyumluluğuna sahip olacağı da ifade ediliyor. Grafik özelliklerine ek olarak Intel, Clarkdale işlemcili sistemlerin yüksek çoklu ortam deneyimi için gelişmiş ses özelliklerine sahip olacağını da belirtiyor. Zira P55 ve P57 yonga setlerinin Dolby True HD ve DTS HD Master destekli ses kodeklerine sahip olması bekleniyor.


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fatihcanery 9 yıl
yenilik her zaman iyidir,amd fusion'a daha çok önem verir artık
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MrSilence 9 yıl
Batuist'in dediğine katılmıyorum, sırf Full HD izlerken işlemciye yük binmesin (discovery hd vs izlerken başka bişi de yapabiliyor olayım)diye ekran kartı aldım ama işlemci yükünü %5 seviyelerine çekenlerin fiyatı 80$'dan başlıyordu.
Ama Intel gerçekten sefil bir IGP yapmış ki ifade edilen standart 1080p değil 720p! Ben aldığım ekran kartıyla aynı anda 2 tane Full HD veya 10 SD kanal izleyebiliyorum... Intel'deki amcalar kendileri kullansın o işlemcileri...
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hasanmustafa06 9 yıl
intel doğru dürüst iş yapmıyor. herşeyleri var
teknolojisi ar-gesi parası mühendisi
binlerce elemanı vs ama elindeki teknolojiyi
azar azar veriyor çünkü; birden en iyisini piyasaya
sunarsa o an için güncel olan (stoktakilerde dahil)
işlemcileri rağbet görmeyecek elde kalacak. o yüzden ufkumuzu
daraltıyor 2 senede bir köklü değişiklık yapıyor; şuna eminim
intelin elinde bize duyurmadiği mükemmel işlemciler var corei7 den
fiilan çok daha hızlı. hd videoyu bırakın tek başina ekran kartı olmadan
oyun oynatacak kapasitede işlemcilere sahip ama bizi oyalıyor; ben size
ne verirsem şimdilik onu kullanacaksınız diyor.
bunları sadece son kullanıcı olarak yazmıyorum aynı zamanda sektörden
ekmek yiyen bir bilişimciyim. ben bile rahatsız isem gerisini siz düşünün
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sertacaygun 9 yıl
Buna kim inanır, Kadir İnanır...
Batuist'in dediğine de tam olarak katılıyorum.
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Batuist 9 yıl
grafik işlemcilerinin günümüzde geldiği seviyeyi düşündüğümüzde sadece video oynatma performansının haber konusu olması aslında durumun ne derece vahim olduğunu gösteriyor.. entegre grafik işlemcisi bile olsa neden bu kadar düşük seviyedeler anlamak mümkün değil.. HD video oynatması bile olumlu karşılanıyor.. Bu arabanın tekerlekleri olacakmış ve gaza basında 20KM ilede olsa gidecekmiş demek gibi bir haber...
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sadtneverdie 9 yıl
evet ortağım ufak bi hissem var savundukça değeri artıyor :D
@IeVeN intel tekel değil demişsinde neye göre bunu smyledin? pazar payı teknoloji ar-ge ne taraftan bakarsan bak adamlar tekel. bilmem farkında mısın ama şu an işlemcileri yeniden isimlendiren amd... ayrıca piyasada adam gibi grafik işlemci dolu ama bir işimize yaramıyorlar. ekran akrtı satılsın diye sürekli saçma testler ve dx yalanları dinliyoruz.
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IeVeN 9 yıl
artık devir değişti intel tek tekel değil ve bunun farkında. eskiden olsa eski işlemcileri tekrar isimlendirir bizlere sanki yeni birşeyler üretirmişcesine saygısızca pazarlıyordu. şimdi ise paçaları tutuştu ve artık kendi po...sunun derdinde.işlemcisine lafım yok ama anlamadığım bir detay bu kadar sene işin içinde olan ve tenolojiyi ezbere bilen hatta yaratan firma için sağlam ve adam gibi grafik işlemci yapmak bu kadar mı zor? beceremediler gitti.
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BlackBeasT 9 yıl
Ahkam kesmekmı ne alaka şimdi herkes bilgisi dogrultusunda yorum yapıyor,sende yorum yapmışsın ama sen yorum yapan arkadaşlara laf atıyorsun İntel yada AMD ortakmısın kardeşim firmana laf attıkda ahkam kesıyormu olduk çapına ve sozlerıne az tıkkat!!
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sadtneverdie 9 yıl
dünyanın en büyük işlemci üreticisi boş konuşmalardan çok daha fazlasını yapıyordur. adamlar milyonlarca dolar harcıyor. sizde oturduğunuz yerde ahkam kesiyorunuz.
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melyyh 9 yıl
anca o kadarını yapar zaten
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Zimmerit 9 yıl
AMD nin fusıon projesi dahilindeki buldozer işlemcileri nasıl olacak bakalım intelin çözümünden daha iyi olacağını umuyorum çünkü AMD nin gpu mimarisi gelişmiş,ileriye dönük ve performanslı.
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