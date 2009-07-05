Intel'in entegre grafik özellikli Clarkdale işlemci ailesi HD video oynatabilecek

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Son çeyrek ile birlikte 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel'in bu yöndeki en önemli adımlarından birisi Clarkdale kod adlı işlemci ailesi olacak. Nehalem mimarisi üzerine kurgulanan yeni nesil Clarkdale işlemci ailesi, entegre bellek kontrolcüsüne ek olarak entegre grafik çekirdeği gibi detaylara da sahip olacak ve bu açıdan hem endüstri hem de Intel adına önemli yenilikleri beraberinde getirecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci zarını ve 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen entegre grafik işlem çekirdeğini tek bir çatı altında sunacak olan Clarkdale serisinin video ve grafik yetenekleri de netleşmeye başladı.

Gelen bilgilere göre masaüstü sistemler için 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve x86 mimarisini temel alan entegre grafik işlem özellikli ilk işlemci ailesi olarak lanse edilecek Clarkdale serisi işlemcilerin entegre grafik birimi, yüksek tanımlı video oynatabilecek. Henüz detaylar resmi olarak doğrulanmış olmasa da işlemci içerisindeki entegre grafik biriminin en azından 720p video oynatım yeteneğine sahip olması bekleniyor. Intel'in partnerlerini bilgilendirmesine göre HD video oynatımı ve Blu-ray video çözümleme konusunda optimize edilen entegre grafik işlem biriminin tam Windows 7 deneyimi ve daha yüksek renk kalitesi için geliştirilmiş video kalitesine sahip olacağı da bildirilmekte.

Her ne kadar günümüz modern oyunlarını akıcı detaylarla oynatacak performansa sahip olması beklenmese de Clarkdale işlemci ailesindeki entegre grafik işlem biriminin geliştirilmiş oyun uyumluluğuna sahip olacağı da ifade ediliyor. Grafik özelliklerine ek olarak Intel, Clarkdale işlemcili sistemlerin yüksek çoklu ortam deneyimi için gelişmiş ses özelliklerine sahip olacağını da belirtiyor. Zira P55 ve P57 yonga setlerinin Dolby True HD ve DTS HD Master destekli ses kodeklerine sahip olması bekleniyor.