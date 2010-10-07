Intel'in Sandy Bridge tabanlı Xeon E3-1285 işlemcisi detaylandı

Geçtiğimiz ay düzenlediği Geliştiriciler Forumu 2010 etkinliğinde Sandy Bridge tabanlı yeni işlemcilerine ait detayları açıklayan Intel'in hazırlıkları devam ediyor. Masaüstü sistemler için hazırladığı Sandy Bridge işlemcilerini Ocak ayında duyurmayı planlayan Intel, sunucu ve iş istasyonlarına yönelik Sandy Bridge çalışmalarını sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, mevcut ürün gamındaki Xeon 3400 işlemci ailesini, Sandy Bridge tabanlı E3-1200 serisi ile güncellemeye hazırlanıyor. Yeni işlemci ailesi için en az 11 yeni model planladığı belirtilen Intel'in amiral gemisi ise E3-1280 modeli olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve tek soketli iş istasyonlarını hedef alması beklenen işlemci, 3.50GHz'de görev yapacak. 4 çekirdekli olan ve Hyper-Threadig ile 8 izlek desteği sunacak olan E3-1285 modelinde ısıl güç tasarımı 95 Watt olacak ve Turbo Boos teknolojisi de desteklenecke.

Entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan yeni işlemcinin bellek kapasitesi ise 8MB olacak. Üzerinde entegre grafik birimine yer verilmeyeceği belirtilen Sandy Bridge tabanlı Xeon E3-1285 modelinin önümüzdeki yılın ilk aylarında pazara sunulması bekleniyor.