Intel'in yeni çubuk bilgisayarları Core M işlemci kullanıyor

Çubuk bilgisayarlar bağlandıkları monitör ya da televizyonları etkili birer bilgisayar haline getirebiliyor. Bu alanda uzun zamandır Compute Stick isimini verdiği modeller ile yer alan Intel, CES 2016'da tanıttığı yeni nesil çubuk bilgisayarlarıyla ise performans çıtasını yükseltiyor.

Intel'in HDMI portu üzerinden bağlantı kuran yeni jenerasyon Compute Stick ailesi üç farklı modelden oluşuyor. Cepte taşınabilecek kadar ufak olan bilgisayarlardan giriş seviyesinde yer alan 159$'lık model, gücünü Intel Atom X5 z8300 işlemciden alıyor ve 2GB RAM ile 32GB depolama seçenekleriyle geliyor. Windows 10 işletim sistemini rahatlıka çalıştırabilen çubuk bilgisayar, eskiye modelerden yaklaşık 2 kat daha hızlı çalışıyor ve bünyesinde iki adet USB portu yer alıyor.

Dell'in ürün gamına eklediği diğer Compute Stick modelleri ise Intel'in 6. jenerasyon Core M3 ve Core M5 işlemcileri üzerine kuruluyor. Bu sayede oldukça yüksek performans ortaya koyabilen bilgisayarlar, bünyelerinde 4GB RAM ile 64GB depolama birimi taşıyorlar ve bir adet USB portu ile geliyorlar. Core M3 işlemcili modelin 30 hz'den 4k video aktarabildiğini belirten Intel, bu modeli Window 10 ile satarken, Core M5 işlemcili model herhangi bir işletim sistemi yüklü olmadan geliyor.

Ortak olarak 802.11ac Wi-Fi desteğine sahip olan çubuk bilgisayarlardan Core M3'lü model 399$'dan, Core M5 model ise 499$'dan Şubat ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/06/intel-compute-stick-core-m3-m5/