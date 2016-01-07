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Intel'in yeni çubuk bilgisayarları Core M işlemci kullanıyor

Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarının öne çıkan teknoloji devlerinden Intel, yeni teknolojileri yanında daha güçlü işlemcileri ile yenilediği çubuk bilgisayarını da tanıttı.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Intel'in yeni çubuk bilgisayarları Core M işlemci kullanıyor

Çubuk bilgisayarlar bağlandıkları monitör ya da televizyonları etkili birer bilgisayar haline getirebiliyor. Bu alanda uzun zamandır Compute Stick isimini verdiği modeller ile yer alan Intel, CES 2016'da tanıttığı yeni nesil çubuk bilgisayarlarıyla ise performans çıtasını yükseltiyor.
Intel'in HDMI portu üzerinden bağlantı kuran yeni jenerasyon Compute Stick ailesi üç farklı modelden oluşuyor. Cepte taşınabilecek kadar ufak olan bilgisayarlardan giriş seviyesinde yer alan 159$'lık model, gücünü Intel Atom X5 z8300 işlemciden alıyor ve 2GB RAM ile 32GB depolama seçenekleriyle geliyor. Windows 10 işletim sistemini rahatlıka çalıştırabilen çubuk bilgisayar, eskiye modelerden yaklaşık 2 kat daha hızlı çalışıyor ve bünyesinde iki adet USB portu yer alıyor.
Dell'in ürün gamına eklediği diğer Compute Stick modelleri ise Intel'in 6. jenerasyon Core M3 ve Core M5 işlemcileri üzerine kuruluyor. Bu sayede oldukça yüksek performans ortaya koyabilen bilgisayarlar, bünyelerinde 4GB RAM ile 64GB depolama birimi taşıyorlar ve bir adet USB portu ile geliyorlar. Core M3 işlemcili modelin 30 hz'den 4k video aktarabildiğini belirten Intel, bu modeli Window 10 ile satarken, Core M5 işlemcili model herhangi bir işletim sistemi yüklü olmadan geliyor.
Ortak olarak 802.11ac Wi-Fi desteğine sahip olan çubuk bilgisayarlardan Core M3'lü model 399$'dan, Core M5 model ise 499$'dan Şubat ayı içerisinde satışa çıkıyor.
Intel'in yeni çubuk bilgisayarları Core M işlemci kullanıyor
 

http://www.engadget.com/2016/01/06/intel-compute-stick-core-m3-m5/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl
Dell 'in core m3 ve m5 modelleri güzel ancak 1100 ile 1500 TL arasında değişiyor. Bu paralara laptop alıp hdmi ile bağlamak daha mantıklı değil mi??? Yanılıyor da olabilirim.
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arel.gr 3 yıl
bunlar yayginlastimi,kimler kullanilyor ?
surekli yeni çubuklar
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*siteci* 3 yıl
Ayrıca içlerinde ufak bir fan mevcut.Ayrıca içlerinde ufak bir fan mevcut.
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virtue28 3 yıl
Android stikler gibi anlaşılan. Gelişsin böyle şeyler, kullanım alanları artıp ucuzlarsalar daha da yaygınlaşırlar.

Bunun gibi olan RK3188 işlemcili, 2 GB ram 16 hafizalı 4.3 androıd stik kullanıyorum ve android ile ne yapılabiliyorsa, aracımda yada tv de media player olarak işimi goruyor. Tv zaten yetiyor kendi media playerı ama araçta boyle cihazlar cok eğlenceli oluyor.
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