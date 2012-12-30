Internet Explorer önceki sürümlerinde yeni bir açık ortaya çıktı





Microsoft'un internet tarayıcısı Internet Explorer'da zaman zaman ortaya çıkan açıklar hem kullanıcı tarafında hem de firma tarafında olumsuz etkilere sebep oluyor. Firma güvenlik konusunda tedbirler almasına rağmen, açıkların önünü tamamen kesmiş değil.





Bizzat Microsoft tarafından doğrulanan bilgiye göre Internet Explorer 6, 7 ve 8 sürümlerinde ortaya çıkan bir açık kötü niyetli kişilerin bilgisayara erişmesine imkan tanıyor. Bu sürümler ağırlıklı olarak Windows XP işletim sistemi versiyonlarında kullanılıyor ve XP halen büyük bir kullanım oranına sahip olduğu için tehdit oldukça önemli.





Microsoft, güvenlik tavsiyesi yayınında açıktan bahsediyor ve tek tıklamayla açığı kapatacak bir güvenlik çözümü üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.





Sözkonusu açık, Dışilişkiler Konseyi web sayfasının hacklenmesi sonucunda ortaya çıktı. Açık sayesinde hackerlar tarayıcı üzerinde bir JavaScript kodu çalıştırıyor ve zararlı yazılımlar indirilmesine kapı açıyor.





Açık, tarayıcının İngilizce, Çince, Japonca, Güney Korece ve Rusça dillerini kullanan versiyonlarında görülüyor.

Şimdilik bir yama olmadığı için kullanıcıların IE üzerinde Active X ve Java kontrollerini kapatması veya tarayıcı yükseltme, farklı tarayıcı kullanma gibi çözümler tercih etmesi tavsiye ediliyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/29/criminals-use-adobe-flash-and-new-ie-vulnerability-in-targeted-attacks-ie9-and-ie10-users-are-safe/?fromcat=all