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Internet Explorer önceki sürümlerinde yeni bir açık ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un internet tarayıcısı Internet Explorer'da zaman zaman ortaya çıkan açıklar hem kullanıcı tarafında hem de firma tarafında olumsuz etkilere sebep oluyor. Firma güvenlik konusunda tedbirler almasına rağmen, açıkların önünü tamamen kesmiş değil. 

Bizzat Microsoft tarafından doğrulanan bilgiye göre Internet Explorer 6, 7 ve 8 sürümlerinde ortaya çıkan bir açık kötü niyetli kişilerin bilgisayara erişmesine imkan tanıyor. Bu sürümler ağırlıklı olarak Windows XP işletim sistemi versiyonlarında kullanılıyor ve XP halen büyük bir kullanım oranına sahip olduğu için tehdit oldukça önemli. 

Microsoft, güvenlik tavsiyesi yayınında açıktan bahsediyor ve tek tıklamayla açığı kapatacak bir güvenlik çözümü üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. 

Sözkonusu açık, Dışilişkiler Konseyi web sayfasının hacklenmesi sonucunda ortaya çıktı. Açık sayesinde hackerlar tarayıcı üzerinde bir JavaScript kodu çalıştırıyor ve zararlı yazılımlar indirilmesine kapı açıyor. 

Açık, tarayıcının İngilizce, Çince, Japonca, Güney Korece ve Rusça dillerini kullanan versiyonlarında görülüyor. 
Şimdilik bir yama olmadığı için kullanıcıların IE üzerinde Active X ve Java kontrollerini kapatması veya tarayıcı yükseltme, farklı tarayıcı kullanma gibi çözümler tercih etmesi tavsiye ediliyor. 

http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/29/criminals-use-adobe-flash-and-new-ie-vulnerability-in-targeted-attacks-ie9-and-ie10-users-are-safe/?fromcat=all Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl
Chrome diyoruz hepimiz...
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sera! 6 yıl
Bu tarayıcı hakkında olumlu bir haber okuduğumu hatırlamıyorum.
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YasinKsmG 6 yıl
Internet Explorer kullanan varmı ki :))
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MxFxOx 6 yıl
windows 8 'i satmak için çıkarılmıştır.
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Sirkadyen 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

windows 8 'i satmak için çıkarılmıştır.


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SystemApps 6 yıl
internet explorer her nekadar eskisine gmre hızlı olsada tek avantajı şimdilik uyumluluk sorunu hiç yada çok az olmas.bazı devlet sitelerinde kullanıyorum yada kullanmak zorunda kalıyorum.kullanışlılık akımındanda gelişmesi gerekiyor.
maxthon kullanmayan varsa bi deneyin derim.çok güzel özellikleri var.çok hızlı tepkimesi en can alıcı özelliği.tabi bir çok güzel özelliğide var.istebildiğinde ie motoru bu tarayıcıda açılabiliyor.bazı sitelerde kaydırma pek akıcı olmasada(kasma değil ama) yinede gayet güzel...
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