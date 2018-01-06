İnternet devleri Ağ Tarafsızlığı davasına katılacak

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ABD'de; radyo, televizyon, uydu ve kablo iletişiminden sorumlu devlet kurumu olan FCC'nin geçtiğimiz ay aldığı karar ile Ağ Tarafsızlığı'nı güvence altına alan yasal düzenlemeler kaldırılmıştı. İnternet servis sağlayıcılarının internetteki hizmetleri ve servisleri kısıtlamamasını ve bütün verilere eşit muamele göstermesini sağlayan Ağ Tarafsızlığı'nın kaldırılması internet kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılanırken FCC'nin kararını yargıya taşımak için çalışmalar başlatılmıştı. İnternet dünyasının önde gelen şirketleri de bu davalarda yer almaya hazırlanıyor.





İnternet Devleri Karşı Karşıya Gelecek

2012 yılında, FCC'nin o dönemde Ağ Tarafsızlığı konusundaki tutumuna tepki olarak ortaya çıkan Internet Association(IA) isimli oluşum tarafından yapılan açıklamaya göre IA, FCC'ye karşı açılan davalara katılacak ve davaların kazanılmasına yardımcı olmak için hem hukuki destekte hem de argüman oluşturulmasında katkı sağlayacak. Washington merkezli oluşumun üyeleri arasında ise internet denildiğinde akla ilk gelen şirketler yer alıyor. Oluşumun temsil ettiği şirketler arasında Google, Facebook, Twitter, Amazon, eBay, Netflix, Spotify gibi şirketler yer aldığından IA'nın davalara katılmasıyla birlikte bu şirketlerin, ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketleriyle(Comcast, AT&T, Verizon) karşı karşıya gelebileceği düşünülüyor.





IA Başkanı Michael Beckerman'ın resmi açıklamada yer alan ifadeleri de bu güçlü şirketleri temsil eden derneği mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. FCC Başkanı Ajit Pai yönetiminin aldığı kararla Ağ Tarafsızlığı'nın internet kullanıcılarına sağladığı korumanın yok edildiğini vurgulayan Beckerman, IA'nın bu karara karşı yasal yollarla mücadele edeceğini ve üye şirketlerle birlikte Ağ Tarafsızlığı'nı korumak için baskı yapacağını dile getirdi.





Ağ Tarafsızlığı'nın ABD'de kaldırılmasının ardından diğer ülkelerde de benzer kararların alınabileceğinden endişe duyuluyor ancak görünen o ki FCC'nin kararının internet servis sağlayıcıları tarafından uygulanabilir hale gelmesi için zorlu bir hukuki mücadeleden geçmesi gerekecek. Tabi FCC tarafından alınan karar ABD'nin resmi gazetesi niteliğinde olan Federal Register'da henüz yayımlanmış değil. Bu nedenle söz konusu davaların açılması ve IA'nın hukuki süreçte yer alması için kararın Federal Register'da yayımlanması bekleniyor.

https://internetassociation.org/statement-restoring-internet-freedom-order/