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İnternet devleri Ağ Tarafsızlığı davasına katılacak

ABD'de aralık ayında alınan karar sonucunda ağ tarafsızlığı kaldırılırken bu karara karşı hukuki süreç başlatılmıştı. İnternet dünyasının önde gelen şirketleri de hukuki mücadelede yer alacak.
1 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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İnternet devleri Ağ Tarafsızlığı davasına katılacak
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ABD'de; radyo, televizyon, uydu ve kablo iletişiminden sorumlu devlet kurumu olan FCC'nin geçtiğimiz ay aldığı karar ile Ağ Tarafsızlığı'nı güvence altına alan yasal düzenlemeler kaldırılmıştı. İnternet servis sağlayıcılarının internetteki hizmetleri ve servisleri kısıtlamamasını ve bütün verilere eşit muamele göstermesini sağlayan Ağ Tarafsızlığı'nın kaldırılması internet kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılanırken FCC'nin kararını yargıya taşımak için çalışmalar başlatılmıştı. İnternet dünyasının önde gelen şirketleri de bu davalarda yer almaya hazırlanıyor.


İnternet Devleri Karşı Karşıya Gelecek 

2012 yılında, FCC'nin o dönemde Ağ Tarafsızlığı konusundaki tutumuna tepki olarak ortaya çıkan Internet Association(IA) isimli oluşum tarafından yapılan açıklamaya göre IA, FCC'ye karşı açılan davalara katılacak ve davaların kazanılmasına yardımcı olmak için hem hukuki destekte hem de argüman oluşturulmasında katkı sağlayacak. Washington merkezli oluşumun üyeleri arasında ise internet denildiğinde akla ilk gelen şirketler yer alıyor. Oluşumun temsil ettiği şirketler arasında Google, Facebook, Twitter, Amazon, eBay, Netflix, Spotify gibi şirketler yer aldığından IA'nın davalara katılmasıyla birlikte bu şirketlerin, ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketleriyle(Comcast, AT&T, Verizon) karşı karşıya gelebileceği düşünülüyor.


IA Başkanı Michael Beckerman'ın resmi açıklamada yer alan ifadeleri de bu güçlü şirketleri temsil eden derneği mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. FCC Başkanı Ajit Pai yönetiminin aldığı kararla Ağ Tarafsızlığı'nın internet kullanıcılarına sağladığı korumanın yok edildiğini vurgulayan Beckerman, IA'nın bu karara karşı yasal yollarla mücadele edeceğini ve üye şirketlerle birlikte Ağ Tarafsızlığı'nı korumak için baskı yapacağını dile getirdi.


Ağ Tarafsızlığı'nın ABD'de kaldırılmasının ardından diğer ülkelerde de benzer kararların alınabileceğinden endişe duyuluyor ancak görünen o ki FCC'nin kararının internet servis sağlayıcıları tarafından uygulanabilir hale gelmesi için zorlu bir hukuki mücadeleden geçmesi gerekecek. Tabi FCC tarafından alınan karar ABD'nin resmi gazetesi niteliğinde olan Federal Register'da henüz yayımlanmış değil. Bu nedenle söz konusu davaların açılması ve IA'nın hukuki süreçte yer alması için kararın Federal Register'da yayımlanması bekleniyor. 


https://internetassociation.org/statement-restoring-internet-freedom-order/ Yorum Yaz
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gxhero 1 yıl en beğenilen
milyonlarca dolar yatırım yapmış şirketler altyapıya dayalı yapıyor bu yatırımı ve devletler bu altyapıyı rantçılara peşkeş çekiyor sonrada bu yatırım yapan şirket buna susacak mı sanılıyor hadi Türkiye de olsa anlarız başka yerde kimse bu kadar kolay hakkını yedirmez...
milyonlarca dolar yatırım yapmış şirketler altyapıya dayalı yapıyor bu yatırımı ve devletler bu altyapıyı rantçılara peşkeş çekiyor sonrada bu yatırım yapan şir...
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ImRoyal 1 yıl
Senin internet içeriğini daha hızlı yayınlayalım diyerek bu kocaman şirketleri haraca bağlayabileceğini sanan bir devlet ve ağ sağlayıcıları kumpası. İyi ki büyük şirketler var bu durumdan zarar görecek. Yoksa vatandaş mağdur diye mahkemeye gidilince sonuç dünyanın her yerinde aynı çıkıyor. Tek bir kişinin hukuku emsal oluşturmaması için çatır çatır harcanıp yeniyor. Ama söz konusu milyar dolarlık şirketler olunca o emsal karar mahkemeden çıkar ve bir daha böyle bir şey yapamazlar. Aslında dünyanın kişi hak ve özgürlüklerine kafa yormayı bırakıp her biri kişiyi nasıl bir şirket olarak tanımlayabiliriz diye düşünmeleri gerekir. Böylece dünyadaki bütün hukuksuzluklara çözüm bulunabilir.
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anldrms34 1 yıl
İnternet artık çok daha ciddi konulara ve olaylara mekan tanıdığı için artık daha ciddi kararlar alınmak zorunda
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gxhero 1 yıl en beğenilen
milyonlarca dolar yatırım yapmış şirketler altyapıya dayalı yapıyor bu yatırımı ve devletler bu altyapıyı rantçılara peşkeş çekiyor sonrada bu yatırım yapan şirket buna susacak mı sanılıyor hadi Türkiye de olsa anlarız başka yerde kimse bu kadar kolay hakkını yedirmez...
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davidoff26 1 yıl
İnternetin ağa babaları haraç istiyor
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Virinom 1 yıl
"Oluşumun temsil ettiği şirketler arasında Google, Facebook, Twitter, Amazon, eBay, Netflix, Spotify..."
Davanın sonucu belli oldu.
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