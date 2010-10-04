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İnternet erişiminde iOS, Android'den 4,9 kat daha fazla kullanılıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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İnternet erişiminde iOS, Android'den 4,9 kat daha fazla kullanılıyor
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Kimilerine göre akıllı telefon pazarının geleceğini oluşturacak olan iki işletim sistemi iOS ve Android arasındaki çekişme hızla devam ediyor. Bir kaç gün önce sizlerle paylaştığımız araştırma sonuçlarında Android'e olan ilginin artarak iOS'e olan ilginin azalmasına neden olduğuna deyinmiştik.

Bugün, NetMarketSharee'in yayınladığı yeni veriler ise Android'e olan ilginin artmış olmasına rağmen; internet kullanımında iOS'in çok daha gerisinde kaldığını gösteriyor. Şirketin yayınladığı verilere göre Android Kasım 2009'da %0,03 olan kullanım oranını Eylül 2010 itibariyle %0,24'e çıkartırken; iOS ise aynı dönemler arasında kullanım oranını %0,43'den %1,18'e çıkartmayı başarmış. Aylık değişimlere baktığımızdaysa Android'in kullanım oranı genelde %0,01 ile %0,04 arasında artış gösterirken; iOS'in artışları %0,01 ile %0,10 arasında değişiyor.

iOS 1,18'lik kullanım oranıyla Windows ve Mac'den sonra internet erişimi yapılan 3.platform olurken; akıllı telefon pazarının diğer oyuncularından Symbian'ın kullanım oranı %0,3 iken, RIM OS'de bu oran %0,1 değerinde.

İnternet erişiminde iOS, Android'den 4,9 kat daha fazla kullanılıyor
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Batuist 9 yıl
bence çok normal bu..
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Chidori 9 yıl
Bence safari bu iş için biçilmiş kaftan gerçekten çok stabil çalışıyor ve pratik.
Sayfalarda yakınlaştırma falan da cabası(diğer mobil tarayıcıları kullanmadığım için bilmiyorum).

Yani çok anormal değil.
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realbrutal 9 yıl
Banada linuxun bu kadar dusuk olmasi pek mantikli gelmedi.
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viper 9 yıl
fark = ipod touch + ipad
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bilgehankalkan 9 yıl

viper

fark = ipod touch + ipad


Ama Android kullanan yüzlerce telefon, tablet var. Yani iOS oradan fark atmıyor. Belki Android cihaz sayısı fazladır bile.
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grafiker 9 yıl
en azından androidinde yükselen bir grafiği var 2.2 ile bu ivme bir kaç ay sonra dahada yükselir ... Ama ios liderliği kolay kolay kaptırmaz sadece internetten app center lara giren insan sayısı bile diğer işletim sisitemlerinin (mobil) toplamının tüm internet gezintisinden fazladır ...
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gurol 9 yıl
Windows 91.08%
Mac 5.03%
iOS 1.18%
Java ME 0.95%
Linux 0.85%
Symbian 0.30%
Android 0.24%
BlackBerry 0.10%
Windows Mobile 0.04%
Playstation 0.03%
FreeBSD 0.01%
BREW 0.01%
Nintendo Wii 0.01%
SunOS 0.00%

netmarketshare.com/...

Bu gerçekten objektif mi yahu? Linux nasıl bu kadar geride olur?
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OverClocK1ng 9 yıl
Harbi yine Shady yazmış. Bu sefer tartışmayalım bakalım ne yapacak :)
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Brainy 9 yıl

OverClocKing

Harbi yine Shady yazmış. Bu sefer tartışmayalım bakalım ne yapacak :)


Tartışmamak Elde Olan Bir Şey Değilki.
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cabatay 9 yıl
Shady gene ortalığı karıştıracaksın..

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