İnternet erişiminde iOS, Android'den 4,9 kat daha fazla kullanılıyor

Kimilerine göre akıllı telefon pazarının geleceğini oluşturacak olan iki işletim sistemi iOS ve Android arasındaki çekişme hızla devam ediyor. Bir kaç gün önce sizlerle paylaştığımız araştırma sonuçlarında Android'e olan ilginin artarak iOS'e olan ilginin azalmasına neden olduğuna deyinmiştik.

Bugün, NetMarketSharee'in yayınladığı yeni veriler ise Android'e olan ilginin artmış olmasına rağmen; internet kullanımında iOS'in çok daha gerisinde kaldığını gösteriyor. Şirketin yayınladığı verilere göre Android Kasım 2009'da %0,03 olan kullanım oranını Eylül 2010 itibariyle %0,24'e çıkartırken; iOS ise aynı dönemler arasında kullanım oranını %0,43'den %1,18'e çıkartmayı başarmış. Aylık değişimlere baktığımızdaysa Android'in kullanım oranı genelde %0,01 ile %0,04 arasında artış gösterirken; iOS'in artışları %0,01 ile %0,10 arasında değişiyor.

iOS 1,18'lik kullanım oranıyla Windows ve Mac'den sonra internet erişimi yapılan 3.platform olurken; akıllı telefon pazarının diğer oyuncularından Symbian'ın kullanım oranı %0,3 iken, RIM OS'de bu oran %0,1 değerinde.