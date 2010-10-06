Internet Explorer'ın pazar payı %50'nin altına düştü

İrlanda merkezli StatCounter firması, üç milyon internet sitesinden topladığı bilgilerle hazırladığı son raporunu yayınladı. StatCounter'ın verilerine göre, geçtiğimiz ay yeni beta sürümü kullanıma sunulan Internet Explorer'ın dünya genelindeki pazar payı %50'nin altına düşmüş durumda. Eylül ayı içerisinde Internet Explorer'ın toplam pazar payı %49.87 olarak gerçekleşirken, ikinci sırada yer alan Firfox'un %31.5, üçüncü sırada yer alan Google Chrome'un ise, son bir yılda üç katlık artış ile %11.54 paya ulaştığı açıklandı.

Üç büyüklerden sonra gelen oyunculara baktığımızda ise Apple'ın Safari tarayıcısı %4.42, Opera ise %2.03 pazar payına sahipler.