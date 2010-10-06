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Internet Explorer'ın pazar payı %50'nin altına düştü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Internet Explorer'ın pazar payı %50'nin altına düştü
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İrlanda merkezli StatCounter firması, üç milyon internet sitesinden topladığı bilgilerle hazırladığı son raporunu yayınladı. StatCounter'ın verilerine göre, geçtiğimiz ay yeni beta sürümü kullanıma sunulan Internet Explorer'ın dünya genelindeki pazar payı %50'nin altına düşmüş durumda. Eylül ayı içerisinde Internet Explorer'ın toplam pazar payı %49.87 olarak gerçekleşirken, ikinci sırada yer alan Firfox'un %31.5, üçüncü sırada yer alan Google Chrome'un ise, son bir yılda üç katlık artış ile %11.54 paya ulaştığı açıklandı.

Üç büyüklerden sonra gelen oyunculara baktığımızda ise Apple'ın Safari tarayıcısı %4.42, Opera ise %2.03 pazar payına sahipler.

Internet Explorer'ın pazar payı %50'nin altına düştü
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F355 Challenge 8 yıl
Eklenti destegi nedeniyle Firefox kullaniyorum, ama netbook bilgisayarimda 5-6 sekme actigimda cok agirlasiyor. O nedenle Opera'ya geceyim diyorum o da beklentilerimi karsilamiyor. Dusuk konfigurasyonla yuksek verim alinabilecek bi tarayici yok mudur?
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R.Korkmazz 8 yıl
Yaklaşık 10 senedir Opera kullanırım. Sekme olayıda ilk Opera da vardı. Yeni sekme için Ctrl + shift basılı tutup linki tıklıyorum. Alt alta açılması gereken bir sürü link için pratik oluyor.
Telefonumda da Opera kullanıyorum.
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Mimar SaNAN 8 yıl
internet explorer'ın tek avantajı her windowsta yüklü olması . . .
eğer sisteminiz çokdüşük değilse en iyi seçim firefox fakat eğer gerçekten hızlı ve kullanışlı bir tarayıcı istiyorsanız bu operadan başkası değildir derim(safariyi kullanmadım)
saygılar
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heyyyyy 8 yıl
Safari 3. Yilima girdim
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ZaccHi 9 yıl
Internet Explorer 9'un kararlı sürümü çıktığı anda pazar payının tekrar yükseleceği; ancak Firefox 4'ün kararlı sürümü çıktığında tekrar düşüşe geçeceği ortada.
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VolkanikYanardağ 9 yıl

ZaccHi

Internet Explorer 9'un kararlı sürümü çıktığı anda pazar payının tekrar yükseleceği; ancak Firefox 4'ün kararlı sürümü çıktığında tekrar düşüşe geçeceği ortada.

Ve sonra Chrome 7'nin çıkmasıyla diğer tüm tarayıcıların pazar paylarının düşeceğini de görmek mümkün..
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hesido 9 yıl
Opera! (Şu an Ubuntu'da Opera'dan yazıyorum..)
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speedman 9 yıl
ikinci sırada yer alan Firfox'un



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lazer__ 9 yıl
yukarda yazdklarima ek olarak sunu dusunuyorum.artk ie yi anca bilg. Ile yeni tanişmış bişeyden anlamayan insanlar kullanr.ahahaha....bu arada netscape noldu ya ôldu galiba.d
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cmert 9 yıl
62 yaşında, bilgisyarı yeni öğrenen babam bile ie ye tahammül edemedi
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Serlilo 9 yıl
4 yıldan beri opera kullanıyorum ayrıca format attığım her bilgisayara da kurarım operayı
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chakra 9 yıl
en zayıf olduğu konu hızı.
normal sonuç bence.

chrome kullanıyorum ve çok memnunum.
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StevenDiaz 9 yıl
firefox en iyisi ya.explorer geride kaldı.
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life19 9 yıl
ie den sonra operaya ısındım diğerleri sıcak gelmiyor firefoxu sadece facebook album indirme eklentisi için kurdum
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DH Misafiri 9 yıl
Hiçbirinde olmayan bir özellik "Data Sync" çok işime yarıyor.Evdeki favorilerden,notlarıma,son girdiğim siteye kadar nereye gidersem gidiyim mobile operada dahil kullanıcı adı ve şifremle browserı atığımda hepsi benle anında yanımda.
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