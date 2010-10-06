Internet Explorer'ın pazar payı %50'nin altına düştü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İrlanda merkezli StatCounter firması, üç milyon internet sitesinden topladığı bilgilerle hazırladığı son raporunu yayınladı. StatCounter'ın verilerine göre, geçtiğimiz ay yeni beta sürümü kullanıma sunulan Internet Explorer'ın dünya genelindeki pazar payı %50'nin altına düşmüş durumda. Eylül ayı içerisinde Internet Explorer'ın toplam pazar payı %49.87 olarak gerçekleşirken, ikinci sırada yer alan Firfox'un %31.5, üçüncü sırada yer alan Google Chrome'un ise, son bir yılda üç katlık artış ile %11.54 paya ulaştığı açıklandı.
Üç büyüklerden sonra gelen oyunculara baktığımızda ise Apple'ın Safari tarayıcısı %4.42, Opera ise %2.03 pazar payına sahipler.
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Telefonumda da Opera kullanıyorum.
eğer sisteminiz çokdüşük değilse en iyi seçim firefox fakat eğer gerçekten hızlı ve kullanışlı bir tarayıcı istiyorsanız bu operadan başkası değildir derim(safariyi kullanmadım)
saygılar
Ve sonra Chrome 7'nin çıkmasıyla diğer tüm tarayıcıların pazar paylarının düşeceğini de görmek mümkün..
normal sonuç bence.
chrome kullanıyorum ve çok memnunum.