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    İnternet hızında rekor kırıldı: 178 Tbps

    Bir araştırma ekibi, saniyede 178 terabitlik internet hızına ulaşarak rekor kırdı. Bu, tüm Netflix kütüphanesini bir saniyeden daha kısa sürede indirmeye imkan tanır.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    İnternet hızında rekor kırıldı: 178 Tbps
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    Londra Üniversitesi Akademisi(UCL) araştırmacıları internet hızında yeni bir rekora imza attılar. 178 Tbps hızına ulaşan araştırmacılar verileri, tipik olarak optik fiberlerde kullanılandan çok daha geniş bir dalga boyunda göndererek elde ettiler. Geleneksel altyapılar 9 Terahertz'e(THz) kadar kullanırken, araştırma ekibi 16.8 THz kullandı.

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    Mevcut altyapı kullanıldı

    Araştırmaya liderlik eden UCL'den Lidia Galdino:"Mevcut son teknoloji bulut veri merkezi ara bağlantıları saniyede 35 terabite kadar taşıma kapasitesine sahipken, mevcut altyapıyı daha verimli bir şekilde kullanan ve optik fiberden daha iyi faydalanan yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız teknoloji saniyede 178 terabitlik dünya rekoru aktarım hızı sağlıyor.” dedi.

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    Özellikle Covid-19 pandemisinde yüksek hızlı internet bağlantısı ihityacı çoğu kişi için bir kez daha ortaya çıkmasının dışında internet trafiği son 10 yılda katlanarak arttı. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bu eğilimi daha düşük maliyetlere elde etmenin yollarını sunuyor.

    UCL araştırmacılarının gerçekleştirdiği bu başarının günlük hayatta kullanılabilirliğini yüksek duruyor, Dünyanın birçok yerinde halihazırda mevcut olan fiber optik kabloların kullanıldığı bu teknolojinin, mevcut altyapıya nispeten kolay bir şekilde entegre edilebileceği öngörülüyor. Ancak yine de bu teknolojinin yaygın olarak kullanılabilmesi, yakın gelecek için pek mümkün görünmüyor.



    Kaynakça https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/ucl-engineers-set-new-world-record-internet-speed https://newatlas.com/telecommunications/internet-speed-record178-terabits-per-second/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 5 dk.
    EU ülkelerinin çoğunda 1mbs internet temel yaşam hakkı olarak belirlenmiş. Aklıma geldikçe gülüp geçiyorum.
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    mokoko_TR 8 dk.
    mala davara faydası ne ?
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