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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı

    WordPress geliştiricisi Matt Mullenweg, yaptığı bir paylaşımla Apple'ın, iOS için WordPress uygulamasınının güncelleştirilmesine izin vermediğini aktardı. Sebep ise uygulama içi satın alımlar.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı

    WordPress, iOS uygulamasına uygulama içi satın alımlar ekliyor sebebi ise Apple'ın uygulamaya güncelleme yapılmasına izin vermemesi. WordPress'in kurucusu ve geliştiricisi Matt Mullenweg Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla, uygulama içi satın almaları desteklemedikleri sürece iOS için WordPress uygulamasına güncelleştirme yapamayacaklarını belirtti.

    Apple kazandı

    Apple'ın son zamanlarda özellikle sıkılaştırdığı bir politika olan uygulama içi satın almalar politikası, şirketin nakit akışı kısmında önemli bir rol üstleniyor. App Store'da yer alan uygulamaların içinde gerçekleştirilen satın almalardan Apple, %30 oranında pay alıyor.

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    Güncel olarak Fortnite ve Epic Games ile komisyon oranı meselesinden sıkıntılar yaşayan Apple, WordPress'le girdiği mücadeleyi ise kazandı. Bir süredir uygulamanın güncellenmediğinden yakınan Mullenweg, The Verge'ye artık bununla savaşmayacağını belirtti ve uygulama 21 Ağustos tarihinde güncelleme aldı.

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    Mullenweg, CNET'e yaptığı bir açıklamada WordPress'in artık tekrar güncellenmesine izin verildiğini ve önümüzdeki 30 gün içinde uygulama içi satın alma desteği eklemeyi kabul ettiğini söyledi. Ayrıca, WordPress ile benzer işlevselliğe sahip uygulamaları uyaran bir tweet paylaştı. 

    Mullenweg yaptığı paylaşımla:"Tahminimce yakında benzer geri bildirimler alacaklar, bu yüzden onları uygulama içi satın alma planları yapmaya teşvik ediyorum." dedi.

    Başka bir deyişle, Apple kazandı: Dünyanın en zengin şirketi, bir uygulama geliştiricisini uygulamadan para kazanmaya zorlayarak daha fazla para kazanmanın yolunu açtı.



    https://www.engadget.com/wordpress-ios-in-app-payments-030422512.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    veteriner69 3 sa.
    Apple'ın tekelleşmesinin farkında mısınız?
    Herkesi yutuyorlar.
    Amerikan emparyalizminin en tipik örneği.
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    gun (Gün Oksay) 7 sa.
    Bilmiyorum ama bana istemeleri makul geliyor.



    Telefonu üretiyor, işletim sistemini hazırlıyor, tüm yazılım araçlarını hazırlıyor ve uygulama mağazası ile müşterileri kapıya diziyor onlara dağıtımı ve teslimatıda o yapıyor ama hiç para kazanmayacak bence saçma.



    Yüzde alması güzel çünkü az kazanandan da çok kazanandan da kazandığı gibi alıyor herşeyi sağlıyor ama vergi almayan devlet gibi bir şey olmayacağına göre bundan da alacaktır.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 7 sa.
    Wordpress dediğiniz yazılım internet sitelerinin %40'ında kullanılıyor. Apple'dan falan çok daha güçlüler.
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 6 sa. Virinom
    1000 tane Wordpress, 10 bin Apple'i yok eder. :D
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    gbriel 4 sa. Virinom
    Wordpress Apple'dan güçlümüymüş? Puahahhaaha...
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    interwap (Volkan ) 7 sa.
    Saçmalık
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    drjacob (... ) 9 sa.
    Apple hep kazanıyor zaten :D
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