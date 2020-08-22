Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı

WordPress, iOS uygulamasına uygulama içi satın alımlar ekliyor sebebi ise Apple'ın uygulamaya güncelleme yapılmasına izin vermemesi. WordPress'in kurucusu ve geliştiricisi Matt Mullenweg Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla, uygulama içi satın almaları desteklemedikleri sürece iOS için WordPress uygulamasına güncelleştirme yapamayacaklarını belirtti.

Apple kazandı

Apple'ın son zamanlarda özellikle sıkılaştırdığı bir politika olan uygulama içi satın almalar politikası, şirketin nakit akışı kısmında önemli bir rol üstleniyor. App Store'da yer alan uygulamaların içinde gerçekleştirilen satın almalardan Apple, %30 oranında pay alıyor.

İlginizi Çekebilir

Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak"

Güncel olarak Fortnite ve Epic Games ile komisyon oranı meselesinden sıkıntılar yaşayan Apple, WordPress'le girdiği mücadeleyi ise kazandı. Bir süredir uygulamanın güncellenmediğinden yakınan Mullenweg, The Verge'ye artık bununla savaşmayacağını belirtti ve uygulama 21 Ağustos tarihinde güncelleme aldı.

Ayrıca Bkz. "90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı!"

Mullenweg, CNET'e yaptığı bir açıklamada WordPress'in artık tekrar güncellenmesine izin verildiğini ve önümüzdeki 30 gün içinde uygulama içi satın alma desteği eklemeyi kabul ettiğini söyledi. Ayrıca, WordPress ile benzer işlevselliğe sahip uygulamaları uyaran bir tweet paylaştı.

Mullenweg yaptığı paylaşımla:"Tahminimce yakında benzer geri bildirimler alacaklar, bu yüzden onları uygulama içi satın alma planları yapmaya teşvik ediyorum." dedi.

Başka bir deyişle, Apple kazandı: Dünyanın en zengin şirketi, bir uygulama geliştiricisini uygulamadan para kazanmaya zorlayarak daha fazla para kazanmanın yolunu açtı.

https://www.engadget.com/wordpress-ios-in-app-payments-030422512.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.